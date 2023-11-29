經過60年努力，架設超過80台相機，科學家在印尼發現罕見且「會下蛋的哺乳動物」
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重新發現針鼴只是探險任務的開始。安騰堡長嘴針鼴是賽克洛普斯山脈的標誌性動物，是其非凡生物多樣性的象徵。團隊希望其重新發現將有助於引起對賽克洛普斯山脈，以及整個印尼新幾內亞的保護需求的關注，並致力於支持對針鼴的長期監測。
一場歷時60年的探險終於獲得了豐碩成果：在全球最神秘的角落，國際探險隊重新發現了一種罕見且會產卵的哺乳動物——安騰堡長嘴針鼴（Attenborough’s long-beaked echidna）。這種以著名廣播員大衛．安騰堡（Sir David Attenborough）命名的動物，首次被位於印尼巴布亞省（Papua Province， Indonesia）賽克洛普斯山脈（Cyclops Mountains）中的遠程步道攝像機捕捉到。
這項由牛津大學（University of Oxford）聯合印尼非政府組織YAPPENDA、岑德拉瓦西大學（Cenderawasih University，UNCEN）、巴布亞BBKSDA和印尼國家研究與創新機構（National Research and Innovation Agency of Indonesia， BRIN）等機構合作的探險，不僅僅帶回了安騰堡長嘴針鼴的影像。此外，他們還發現了自2008年以來失蹤的梅爾吸蜜鳥（Mayr’s honeyeater），一個全新的樹棲蝦屬，無數新種昆蟲。儘管面對極端惡劣的地形條件，這些發現卻彰顯了賽克洛普斯山脈驚人的生物多樣性。
安騰堡長嘴針鼴屬於單孔目（monotreme）動物，這是群演化上獨特的產卵哺乳動物，包括著名的鴨嘴獸。這種針鼴類特別之處在於牠是現存僅有的五種單孔目物種之一，代表著生命樹分支的獨特性。由於牠們是夜行性的、生活在地洞中並且非常害羞，所以這些動物極難被發現。
架設超過80台相機，史上首次斬獲
為了捕捉這種難以捉摸的動物，探險隊部署了超過80台步道攝像機，進行了多次山脈攀登，總攀升高度超過1萬1000米。在接近四週的時間裡，攝像機未能捕捉到針鼴的任何蹤跡。然而皇天不負苦心人，在最後一刻，團隊從最後一張記憶卡的最後一張圖像中，捕捉到了這種神秘哺乳動物的首張照片，這是有史以來首次拍攝到安騰堡針鼴。
不只發現新的產卵獸，亦發現其他稀有物種
這一發現不僅是多年努力的成果，更得益於與賽克洛普斯山北海岸的揚蘇薩帕里村（Yongsu Sapari）社區建立的信任關係。團隊與當地村民分享的知識，使他們能夠在這些險峻的山脈中進行科學研究。
除了尋找針鼴，探險隊還對賽克洛普斯山脈的無脊椎動物、爬行動物、兩棲動物和哺乳動物進行了首次全面的生物多樣性評估。在當地嚮導的幫助下，科學家們能夠在叢林深處搭建起臨時實驗室。他們的努力帶來了一系列新發現，包括幾十種之前科學界完全未知的昆蟲物種，以及自2008年以來失蹤的梅爾吸蜜鳥。探險隊還在一個此前未探索的洞穴系統中揭示了許多地下物種，包括盲蛛和鞭蠍，這些都是科學界的新發現。
這次探險的背景充滿了極具挑戰性和有時甚至是致命的條件。在前往洞穴系統的一次行程中，一次突然的地震迫使團隊撤離。探險中，有隊員骨折、感染瘧疾，甚至有人眼睛上被吸附了水蛭超過36小時才在醫院取出。
探險隊成員不僅要面對叮咬的蚊子和蜱蟲，還要時刻警惕有毒的蛇和蜘蛛。在叢林中的前進是一個緩慢而疲憊的過程，有時團隊甚至不得不在從未有人踏足的地方開辟道路。
儘管有人可能將賽克洛普斯山形容為「綠色地獄」，但探險隊領隊詹姆斯·坎普頓博士（Dr. James Kempton）認為這片風景如同托爾金（Tolkien）書中的魔幻而危險的世界。在這樣的環境下，探險隊員之間的友誼非常出色，每個人都在努力保持士氣。晚上，他們圍繞著篝火交換故事，同時被青蛙的叫聲包圍。
重新發現針鼴只是探險任務的開始。安騰堡長嘴針鼴是賽克洛普斯山脈的標誌性動物，是其非凡生物多樣性的象徵。團隊希望其重新發現將有助於引起對賽克洛普斯山脈，以及整個印尼新幾內亞的保護需求的關注，並致力於支持對針鼴的長期監測。
參考出處
本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此
原標：經過60年的努力，科學家發現罕見且「會下蛋的哺乳動物」
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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