經過60年努力，架設超過80台相機，科學家在印尼發現罕見且「會下蛋的哺乳動物」

一場歷時60年的探險終於獲得了豐碩成果:在全球最神秘的角落,國際探險隊重新發現了一種罕見且會產卵的哺乳動物——安騰堡長嘴針鼴(Attenborough’s long-beaked echidna)。這種以著名廣播員大衛.安騰堡(Sir David Attenborough)命名的動物,首次被位於印尼巴布亞省(Papua Province, Indonesia)賽克洛普斯山脈(Cyclops Mountains)中的遠程步道攝像機捕捉到。

這項由牛津大學(University of Oxford)聯合印尼非政府組織YAPPENDA、岑德拉瓦西大學(Cenderawasih University,UNCEN)、巴布亞BBKSDA和印尼國家研究與創新機構(National Research and Innovation Agency of Indonesia, BRIN)等機構合作的探險,不僅僅帶回了安騰堡長嘴針鼴的影像。此外,他們還發現了自2008年以來失蹤的梅爾吸蜜鳥(Mayr’s honeyeater),一個全新的樹棲蝦屬,無數新種昆蟲。儘管面對極端惡劣的地形條件,這些發現卻彰顯了賽克洛普斯山脈驚人的生物多樣性。

安騰堡長嘴針鼴屬於單孔目(monotreme)動物,這是群演化上獨特的產卵哺乳動物,包括著名的鴨嘴獸。這種針鼴類特別之處在於牠是現存僅有的五種單孔目物種之一,代表著生命樹分支的獨特性。由於牠們是夜行性的、生活在地洞中並且非常害羞,所以這些動物極難被發現。

架設超過80台相機,史上首次斬獲

Photo Credit: Expedition Cyclops 野生哺乳動物非常難以目擊。團隊成員共設置了80個攝像陷阱,才捕捉到安騰堡長嘴針鼴(Attenborough’s long-beaked echidna)的影像。

為了捕捉這種難以捉摸的動物,探險隊部署了超過80台步道攝像機,進行了多次山脈攀登,總攀升高度超過1萬1000米。在接近四週的時間裡,攝像機未能捕捉到針鼴的任何蹤跡。然而皇天不負苦心人,在最後一刻,團隊從最後一張記憶卡的最後一張圖像中,捕捉到了這種神秘哺乳動物的首張照片,這是有史以來首次拍攝到安騰堡針鼴。

不只發現新的產卵獸,亦發現其他稀有物種

Photo Credit: Expedition Cyclops 皇天不負苦心人,在所有記憶卡中的最後一張,總算拍到了安騰堡針鼴。

這一發現不僅是多年努力的成果,更得益於與賽克洛普斯山北海岸的揚蘇薩帕里村(Yongsu Sapari)社區建立的信任關係。團隊與當地村民分享的知識,使他們能夠在這些險峻的山脈中進行科學研究。

除了尋找針鼴,探險隊還對賽克洛普斯山脈的無脊椎動物、爬行動物、兩棲動物和哺乳動物進行了首次全面的生物多樣性評估。在當地嚮導的幫助下,科學家們能夠在叢林深處搭建起臨時實驗室。他們的努力帶來了一系列新發現,包括幾十種之前科學界完全未知的昆蟲物種,以及自2008年以來失蹤的梅爾吸蜜鳥。探險隊還在一個此前未探索的洞穴系統中揭示了許多地下物種,包括盲蛛和鞭蠍,這些都是科學界的新發現。

Photo Credit: Expedition Cyclops 賽克洛普斯山脈發現一種新的陸生蝦種,生活在土壤和樹上。這種蝦通常發現於海岸,其在山坡數百米高處的發現令探險隊驚訝。

這次探險的背景充滿了極具挑戰性和有時甚至是致命的條件。在前往洞穴系統的一次行程中,一次突然的地震迫使團隊撤離。探險中,有隊員骨折、感染瘧疾,甚至有人眼睛上被吸附了水蛭超過36小時才在醫院取出。

探險隊成員不僅要面對叮咬的蚊子和蜱蟲,還要時刻警惕有毒的蛇和蜘蛛。在叢林中的前進是一個緩慢而疲憊的過程,有時團隊甚至不得不在從未有人踏足的地方開辟道路。

儘管有人可能將賽克洛普斯山形容為「綠色地獄」,但探險隊領隊詹姆斯·坎普頓博士(Dr. James Kempton)認為這片風景如同托爾金(Tolkien)書中的魔幻而危險的世界。在這樣的環境下,探險隊員之間的友誼非常出色,每個人都在努力保持士氣。晚上,他們圍繞著篝火交換故事,同時被青蛙的叫聲包圍。

重新發現針鼴只是探險任務的開始。安騰堡長嘴針鼴是賽克洛普斯山脈的標誌性動物,是其非凡生物多樣性的象徵。團隊希望其重新發現將有助於引起對賽克洛普斯山脈,以及整個印尼新幾內亞的保護需求的關注,並致力於支持對針鼴的長期監測。

