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TNL+ 2023/11/18,
印太

天氣冷了來碗熱呼呼的梭多雞湯，不僅是印尼國民湯品更享譽國際

天氣冷了來碗熱呼呼的梭多雞湯，不僅是印尼國民湯品更享譽國際
印尼梭多雞湯。Photo Credit：劉明芳

我們想讓你知道的是

關於梭多雞湯的由來，印尼不少飲食作家、文化學者認為，梭多雞湯受華人飲食習慣影響，最早出現在19世紀中爪哇島北海岸、三寶瓏一帶。早年許多來自中國大陸東南沿海的華人到爪哇島經商、工作，部分人從事小吃生意，當時就有人在賣中草藥熬煮的內臟雜湯。

立冬天氣轉涼，便需添衣，來碗熱湯，避免風寒。說到熱湯，並非秋冬專屬，即使印尼四季皆夏，梭多雞湯（Soto Ayam）仍大受歡迎。

《CNN》曾票選全球最美味的前20名湯品，梭多雞湯榜上有名，與來自泰國的海鮮酸辣湯（Tom Yum Goong）、日本豬骨湯拉麵、越南牛肉河粉、烏克蘭羅宋湯、法國馬賽魚湯、西班牙冷湯、葡萄牙土豆甘藍湯、中國大陸蘭州牛肉麵等並列全球最美味的湯品。

梭多雞湯不僅享譽國際，它更是印尼的國民湯品、小吃。在印尼大街小巷、美食街、高級餐館，以及飯店早餐，梭多雞湯是必備湯品。就連印尼泡麵大廠，亦紛紛推出梭多雞湯口味的泡麵，滿足消費者需求。

一碗梭多湯有冬粉、雞肉、豆芽菜、高麗菜、芹菜末、青蔥、油蔥酥、蒜頭酥、雞蛋、番茄等。部分梭多湯還外加牛肉可樂餅（Perkedel sapi）、蝦餅、恩餅（Emping），有菜有肉有湯又有脆餅，配料豐富，嘗來酥香，營養又美味。

關於梭多雞湯的由來，印尼不少飲食作家、文化學者認為，梭多雞湯受華人飲食習慣影響，最早出現在19世紀中爪哇島北海岸、三寶瓏一帶。早年許多來自中國大陸東南沿海的華人到爪哇島經商、工作，部分人從事小吃生意，當時就有人在賣中草藥熬煮的內臟雜湯。學者認為，Soto（梭多）一詞源自添加辛香料，或草藥後的「雜湯」，如以閩南語發音為「Cau Do」、「Jao To」、「Chau Tu」。

相比閩南語，廣東話對「湯」的發音更接近印尼文的To或Do，還有可能Cau Do、Jao Do、Chau Tu發音來自潮州話，或者其他華人族群的方言，畢竟印尼華人祖籍，並非全來自福建省，亦有可能早年人口誤，或聽錯華人發音，因而留下此紀錄。

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Photo Credit：Sakurai MidoriCC BY SA 3.0
印尼梭多雞湯

若從印尼人的飲食習慣，以及現行流傳的湯料理，印尼不少湯品源自華人飲食脈絡。根據印尼早年文獻紀錄，早期印尼人料理方式以火烤、生食為主。撇開印尼人常用的辛香料，如南薑、檸檬葉、香茅等，梭多雞湯的煮法，宛如台灣人熟悉的熬湯料理，只是台灣人煮湯，習慣只放老薑、人參或中藥燉煮，而印尼則改用本地常用辛香料，品嘗時要加冬粉或麵條，以及芹菜、蔥花等。

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