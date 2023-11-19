天冷易受寒，發泡錠深受喜愛，當心療癒氣泡中藏「鈉」危害！
我們想讓你知道的是
鈉攝取過多可能會提高血壓、慢性病、心血管疾病、中風等風險，尤其有相關病史、飲食須限鈉者，使用發泡錠時更要謹慎小心。李旻珊醫師建議，選用低鈉或是零鈉高鉀的發泡錠，通常這類的產品，製造技術比較困難，成本比較高，零鈉高鉀的發泡錠，能平衡體內鈉鉀比例，讓身體更健康。
發泡錠攜帶方便又有多種口味，能一邊補充營養素一邊補充水分深受許多人喜愛，尤其老人、兒童、無法吞服錠劑保健品者也相當適合，但在使用時可能會有鈉攝取過多的問題應特別注意。
發泡錠好處多深受喜愛，但療癒氣泡中藏「鈉」危害
身心科診所李旻珊醫師表示，近年來發泡錠很受歡迎，主要是因為它有以下優點：
- 攜帶方便，忙碌上班族可以一邊補充營養素一邊補充水分
- 氣泡的產生相當療癒，可以將白開水變成像汽水，又有多種口味可以選擇
- 老人、兒童、吞嚥困難等無法吞錠劑保健品者相當適合
- 發泡錠劑型可做得比一般錠劑大，有效成分含量較多
不過，發泡錠產生的療癒氣泡其實暗藏「鈉」危害。李旻珊醫師提到，發泡錠會有氣泡產生，「鈉離子」主要是來自發泡錠中的「碳酸氫鈉」俗稱小蘇打，為發泡錠中發泡劑成份之一，碳酸氫鈉遇水便會與發泡錠中的蘋果酸或檸檬酸形成酸鹼中和，產生二氧化碳氣泡，使錠劑中的有效成分瞬間崩散，溶解在水裡。喝進去會提高體內鈉含量，這是使用發泡錠時需要注意的地方。
衛福部國健署建議，健康成人每日鈉攝取量為2400毫克，換算成食鹽約為6公克。一般發泡錠鈉含量約有280毫克，約為每日建議量的十分之一，也就是說飲用10顆發泡錠等於一天的鈉攝取量。
雖然一般人確實不會在一天中使用超過10顆發泡錠，但李旻珊醫師指出，其實平常飲食中就常常會攝取到鈉離子，尤其現代人飲食比較西方、重鹹，所以如果沒有特別留意，在使用發泡錠時就可能會有鈉攝取過量的問題。
擔心鈉過高影響健康，可選低鈉、無鈉或含鉀發泡錠
鈉攝取過多可能會提高血壓、慢性病、心血管疾病、中風等風險，尤其有相關病史、飲食須限鈉者，使用發泡錠時更要謹慎小心。李旻珊醫師建議，選用低鈉或是零鈉高鉀的發泡錠，通常這類的產品，製造技術比較困難，成本比較高，零鈉高鉀的發泡錠，能平衡體內鈉鉀比例，讓身體更健康。
李旻珊醫師表示，鉀離子其實能讓體內的鈉離子排出，而《臨床美國腎臟學會期刊》最新研究顯示，如果補充足夠的鉀離子，可以降低高血壓的風險，尤其現代人多為外食族，加工食品又常把鉀拿掉，美國統計資料指出其實很多成人一天的鉀攝取量是不足的，所以使用發泡錠額外攝取鉀對健康是有益的。
世界衛生組織建議，健康成人每日應攝取3510毫克的鉀，不過李旻珊醫師提醒，本身有慢性腎臟病、糖尿病等的個案，鉀離子攝取要注意。
李旻珊醫師強調，不論是何種保健食品，民眾在使用前都應先諮詢醫師、藥師，了解是否有藥物拮抗、健康影響等問題，選擇適合的劑型、保健食品，長期保養才能安心。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：發泡錠當飲品小心鈉攝取過量！ 醫師：選用含「鉀」更安心、健康
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。