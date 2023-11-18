APEC會議：張忠謀會晤岸田文雄談強化台日合作、與賀錦麗會談台美夥伴關係與區域和平
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APEC峰會將在美國時間17日落幕，台灣領袖代表張忠謀最後一天會面日本首相岸田文雄，強調將深化台日合作。回顧張忠謀的APEC行，除岸田外也會晤美國副總統賀錦麗，並與美國國務卿布林肯、白宮首席經濟顧問布蘭納德進行雙邊會談。
（中央社）舊金山APEC峰會進入最後一天，台灣領袖代表張忠謀17日上午與日本首相岸田文雄會晤。雙方於會談中確認當前台日關係緊密良好，彼此為共享基本價值、人員往來密切的重要夥伴及友人，雙方將攜手合作，持續強化台日關係。
張忠謀及岸田文雄談及台日間的人員往來、青年交流及科技產業合作等正面進展，雙方均樂見包含半導體在內的雙邊產業合作蓬勃發展，連結日漸深化。
此外，岸田文雄表達支持並鼓勵台灣持續參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。他也鼓勵台日透過「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）共同貢獻國際社會，並重申重視台灣海峽和平穩定的日方立場。張忠謀亦對日方重視台海和平穩定表達感謝。
今（2023）年亞太經濟合作會議（APEC）東道主為美國，總統蔡英文指派台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是張忠謀第6度代表蔡總統、第7度代表台灣與會。
張忠謀會面美國副總統賀錦麗談台美夥伴關係
APEC峰會正在舊金山舉行，台灣領袖代表張忠謀美國當地時間16日下午和美國副總統賀錦麗會晤；截至目前，張忠謀已和兩位美國官員進行雙邊會談，包含國務卿布林肯與白宮首席經濟顧問布蘭納德，17日是否與美國總統拜登雙邊會談，備受矚目。
今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主為美國，張忠謀16日行程滿檔，上午和拜登指派的布蘭納德（Lael Brainard）團隊進行雙邊會談，觸及總體經濟情勢、台美經濟合作等議題。
接著中午出席經濟領袖工作午餐，下午參與經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）對話，晚上則前往Legion of Honor經濟領袖晚宴。總統府副秘書長黃重諺表示，下午空檔期間，張忠謀和賀錦麗進行會談。
張忠謀除了祝賀賀錦麗美國今年主辦APEC順利成功，兩人也就台美雙方在許多方面的夥伴關係如何持續強化交換意見，包括如何協助雙方共同的夥伴。此外，會談也針對如何確保區域環境的和平穩定，及助益區域的繁榮與發展等議題廣泛交換意見，會談氣氛融洽愉快。
據了解，張忠謀與賀錦麗下午3點半展開會談，雙方會談約20分鐘。張忠謀14日抵達舊金山至今，已與至少5位領袖或其他層級官員進行晤談。
黃重諺指出，截至目前所有領袖代表和各種層級會晤，各國關切議題除亞太區域安全穩定，也很在意供應鏈韌性，除了希望台灣擴大投資、經濟合作外，也盼台灣高科技產業有機會赴當地投資。
相關官員表示，張忠謀是很受尊敬人士，以他的學經歷和事業經營成就，以及對台灣的貢獻，「現在世界上每一個國家都很清楚，沒有一國能像他經營的台積電，在世界占重要地位」。
官員進一步說，也因為他受尊敬，「很多領袖會自己來找他講講話、談一談」，且大家都是國家級領袖，「很多事情講一下就知道彼此意思」，從旁邊觀察可清楚看出，張忠謀實在是替台灣爭取很多國際尊敬和友誼。
領袖大合照：習近平比鄰加拿大總理杜魯道卻未交談
APEC台灣領袖代表張忠謀預計17日與新加坡總理李顯龍雙邊會談，今天兩人在「經濟領袖和貴賓非正式對話」座位安排在一起，期間熱烈交談，張忠謀也與泰國總理賽塔互動熱絡。
亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會16日正式登場，由美國總統拜登（Joe Biden）主持，中午「經濟領袖和貴賓非正式對話」以工作午餐形式進行，APEC領袖於會前大合照。
大合照時張忠謀站在第2排、兩邊分別為俄羅斯副總理奧弗丘克（Alexei Overchuk）和越南國家主席武文賞。
中國國家主席習近平則在第一排、兩邊為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和日本首相岸田文雄。不同於拜登和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在入場合照時熱烈互動，比鄰的習近平和杜魯道並無交談。
「經濟領袖和貴賓非正式對話」開場前，APEC領袖相互交流，張忠謀座位被安排在李顯龍和賽塔中間，他分別與兩位東南亞領袖熱切交談、互動熱絡。
張忠謀伉儷和李顯龍是舊識，去年曼谷APEC會議期間曾安排見面。張忠謀夫人張淑芬15日透露，張忠謀17日預計與李顯龍雙邊會談。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
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