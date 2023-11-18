APEC會議：張忠謀會晤岸田文雄談強化台日合作、與賀錦麗會談台美夥伴關係與區域和平

（中央社）舊金山APEC峰會進入最後一天，台灣領袖代表張忠謀17日上午與日本首相岸田文雄會晤。雙方於會談中確認當前台日關係緊密良好，彼此為共享基本價值、人員往來密切的重要夥伴及友人，雙方將攜手合作，持續強化台日關係。

張忠謀及岸田文雄談及台日間的人員往來、青年交流及科技產業合作等正面進展，雙方均樂見包含半導體在內的雙邊產業合作蓬勃發展，連結日漸深化。

此外，岸田文雄表達支持並鼓勵台灣持續參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。他也鼓勵台日透過「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）共同貢獻國際社會，並重申重視台灣海峽和平穩定的日方立場。張忠謀亦對日方重視台海和平穩定表達感謝。

今（2023）年亞太經濟合作會議（APEC）東道主為美國，總統蔡英文指派台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是張忠謀第6度代表蔡總統、第7度代表台灣與會。

張忠謀會面美國副總統賀錦麗談台美夥伴關係

APEC峰會正在舊金山舉行，台灣領袖代表張忠謀美國當地時間16日下午和美國副總統賀錦麗會晤；截至目前，張忠謀已和兩位美國官員進行雙邊會談，包含國務卿布林肯與白宮首席經濟顧問布蘭納德，17日是否與美國總統拜登雙邊會談，備受矚目。

APEC台灣領袖代表張忠謀（左）於當地時間16日下午和美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會晤，談論台美關係｜Photo Credit: 中央社

今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主為美國，張忠謀16日行程滿檔，上午和拜登指派的布蘭納德（Lael Brainard）團隊進行雙邊會談，觸及總體經濟情勢、台美經濟合作等議題。

接著中午出席經濟領袖工作午餐，下午參與經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）對話，晚上則前往Legion of Honor經濟領袖晚宴。總統府副秘書長黃重諺表示，下午空檔期間，張忠謀和賀錦麗進行會談。

張忠謀除了祝賀賀錦麗美國今年主辦APEC順利成功，兩人也就台美雙方在許多方面的夥伴關係如何持續強化交換意見，包括如何協助雙方共同的夥伴。此外，會談也針對如何確保區域環境的和平穩定，及助益區域的繁榮與發展等議題廣泛交換意見，會談氣氛融洽愉快。

據了解，張忠謀與賀錦麗下午3點半展開會談，雙方會談約20分鐘。張忠謀14日抵達舊金山至今，已與至少5位領袖或其他層級官員進行晤談。

黃重諺指出，截至目前所有領袖代表和各種層級會晤，各國關切議題除亞太區域安全穩定，也很在意供應鏈韌性，除了希望台灣擴大投資、經濟合作外，也盼台灣高科技產業有機會赴當地投資。

相關官員表示，張忠謀是很受尊敬人士，以他的學經歷和事業經營成就，以及對台灣的貢獻，「現在世界上每一個國家都很清楚，沒有一國能像他經營的台積電，在世界占重要地位」。

官員進一步說，也因為他受尊敬，「很多領袖會自己來找他講講話、談一談」，且大家都是國家級領袖，「很多事情講一下就知道彼此意思」，從旁邊觀察可清楚看出，張忠謀實在是替台灣爭取很多國際尊敬和友誼。

領袖大合照：習近平比鄰加拿大總理杜魯道卻未交談

APEC台灣領袖代表張忠謀預計17日與新加坡總理李顯龍雙邊會談，今天兩人在「經濟領袖和貴賓非正式對話」座位安排在一起，期間熱烈交談，張忠謀也與泰國總理賽塔互動熱絡。

亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會16日正式登場，由美國總統拜登（Joe Biden）主持，中午「經濟領袖和貴賓非正式對話」以工作午餐形式進行，APEC領袖於會前大合照。

Photo Credit: 中央社

大合照時張忠謀站在第2排、兩邊分別為俄羅斯副總理奧弗丘克（Alexei Overchuk）和越南國家主席武文賞。

中國國家主席習近平則在第一排、兩邊為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和日本首相岸田文雄。不同於拜登和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在入場合照時熱烈互動，比鄰的習近平和杜魯道並無交談。

「經濟領袖和貴賓非正式對話」開場前，APEC領袖相互交流，張忠謀座位被安排在李顯龍和賽塔中間，他分別與兩位東南亞領袖熱切交談、互動熱絡。

張忠謀伉儷和李顯龍是舊識，去年曼谷APEC會議期間曾安排見面。張忠謀夫人張淑芬15日透露，張忠謀17日預計與李顯龍雙邊會談。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範