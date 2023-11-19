一顆永流傳？全球鑽石價格暴跌35％，戴比爾斯掐斷供應緊急止血

文：Taylor Mei

現在的鑽石，似乎已經不再是「女人最好的朋友」了。隨著鑽石在全球市場的價格持續下跌，世界重量級鑽石買家，在上個月抵達知名鑽石業者戴比爾斯（De Beers）位於非洲波札那（Botswana）辦公室時，他們發現，竟然有提供一個十分罕見的購買選項，那就是「什麼都不買」。

這些鑽石供應商盼透過砍斷現有鑽石供應，來阻止鑽石的價格持續探底，而目前這種手法，看來似乎是有效的。

價格大跳水，鑽石龍頭也得低頭

與一般買家與賣家的交易方式不同，戴比爾斯販售鑽石原礦的程序一般都經過縝密計畫，而買家在購買時，也多半會按照該公司所訂的價格出手。因若未遵守相關規則，未來很有可能會面臨懲處。

不過，隨全球鑽石價格如「自由落體」般暴跌，幾乎壟斷鑽石市場的戴比爾斯，近來也感受到前所未有的壓力，不得不提供更多彈性，甚至是直接取消買家購買時原有的限制。

據《彭博社》（Bloomberg）報導，與過往價格居高不下的鑽石市場相比，因現在消費者需求疲軟，導致鑽石買家普遍存貨爆量。再加上戴比爾斯在俄羅斯的競爭對手阿爾羅薩（Alrosa PJSC），早已取消鑽石銷售近2個月，而身為鑽石主要切割及貿易中心的印度，最近也暫停了鑽石的進口，導致戴比爾斯必須做出讓步。

來自比利時時尚之都安特衛普（Antwerp）及印度的買家，就抓住了這次的機會，只購買了約8000萬美金（約25億新臺幣）的鑽石原石。這個交易價格，雖比先前疫情期間暫停交易來得好上一些，但與一般情況相比仍少了許多，而這與戴比爾斯通常會希望這類的銷售，一次可以帶來約4至5億美金的交易轉換量相比，有滿大的落差。

為何鑽石變得不再像以前那樣值錢？