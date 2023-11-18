Open AI執行長阿特曼才在APEC暢談未來展望，無預警被開除震驚科技圈

（中央社）研發聊天機器人ChatGPT的美國公司OpenAI今（18）日宣布開除執行長阿特曼，震撼科技圈。阿特曼本週剛在亞太經濟合作會議（APEC）論壇暢談來年展望，粉絲爭相合影。

紐約時報指出，這項異動引發OpenAI人事大洗牌。原本擔任科技長的穆拉提（Mira Murati）將任臨時執行長，總裁布羅克曼（Greg Brockman）幾小時後也宣布去職。

ChatGPT引爆熱潮 過去一年儼然AI潮流代言人

對38歲的阿特曼（Sam Altman）而言，離開OpenAI是個震撼性的挫折。過去一年裡他已成科技界最傑出高層和最風靡人群的人物之一。OpenAI去年秋天推出ChatGPT，引發AI人工智慧狂潮。

投身科技業已有一段時間的阿特曼，2015年在馬斯克（Elon Musk）的資金奧援下與人創辦OpenAI。在他掌舵下，當時還只是家位於舊金山小公司的OpenAI開啟罕見模式，成為一家由微軟（Microsoft）提供數十億美元資金支持的科技業先驅，招諸如Google和臉書（Facebook）母公司Meta等矽谷巨擘眼紅。

阿特曼也成為科技業向AI轉型的看板，除到國會聽證，也引起世界各地的立法和監管單位重視。業內許人相信AI已然成為幾代人以來最大的科技變革，阿特曼所激發的AI主流熱潮無人能及。

溝通不坦承 公司直言不再信任阿特曼領導

華爾街日報和法新社等媒體報導，人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天表示，公司共同創辦人阿特曼（Sam Altman）與董事會「溝通始終不坦誠」，董事會在審議後斷定阿特曼的行為「阻礙了董事會履行職責的能力」，但未具體說明他的是哪些行為。

OpenAI在聲明中說「董事會不再相信他有能力繼續領導OpenAI」，用語在這類情況裡直白到罕見。

聲明還說，董事會「感謝阿特曼對OpenAI的創立和發展貢獻良多。與此同時，我們相信隨著往前邁進，有必要出現新的領導層」。

目前外界無法聯繫到阿特曼對此置評。在社群媒體X（舊名推特Twitter）的一則發文裡，阿特曼說：「我熱愛在OpenAI的時光。這為我個人帶來很大轉變，希望對世界也造成一點改變。最重要的是，我喜歡與這些才華橫溢的人一起工作。稍後會再進一步說明未來動向。」

阿特曼被拔掉的消息不僅震撼科技圈，連與OpenAI關係密切的人士都很震驚。阿特曼過去一週才多次公開露面談論公司。對一個儼然生成式AI熱潮代言者的人來說，是驚人轉折。OpenAI近一年前推出ChatGPT服務後掀起熱潮，引發科技圈高層和一般民眾關注。

人事大洗牌前毫無預兆

OpenAI今天表示，科技長穆拉提（Mira Murati）將擔任臨時執行長，即刻生效。稍早前OpenAI宣布另一共同創辦人暨總裁布羅克曼（Greg Brockman）將辭去董事長一職，但在公司仍有向執行長報告的責任。

微軟（Microsoft）先前對OpenAI投資130億美元，持有49%股權。微軟表示，兩家公司的關係不會因阿特曼離職而受影響。

阿特曼約8年前與多人共同創辦OpenAI，被視為AI革命推手之一，很大程度上要歸功於去年OpenAI推出聊天機器人ChatGPT。ChatGPT能夠產生類似真人書寫的內容，成為科技史上最火熱產品之一。

先前也曾任創投主管多年的阿特曼，協助引領OpenAI從一家小型非營利組織搖身成為一家價值數百億美元的公司，發展速度之快幾可創紀錄，部分是因成立營利部門，得以從微軟等投資方手中籌集資金。

阿特曼最近幾週一直都有安排公開演說，談論OpenAI相關計畫以及他對AI定義的未來願景。

阿特曼本週在APEC論壇一場座談會發表演說，談論AI如何成為他畢生事業，並預期明年這個領域會有何重大新進展。在APEC會場亮相後，粉絲蜂擁而至，爭相與阿特曼合影。

微軟股價大跌 OpenAI增資受關注

OpenAI新一輪增資談判即將達成，有望讓公司市價飆破800億美元，接近一年前的3倍。

紐時指出，阿特曼去職會否影響增資談判暫不得知，但已打擊到投資OpenAI達130億美元、擁有49%持股的微軟。阿特曼去職消息傳開後，微軟股價在美股最後30分鐘交易時間裡下跌超過1%。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範