藍白合瀕臨破局，柯文哲：要求民調讓6％，是要我們自己棄械投降？

（中央社）藍白合以民調決定總統大選組合，預計今（18）日公布，不過已傳出破局消息。柯辦發言人吳怡萱受訪表示，昨晚民調專家對於誤差範圍認定沒有共識，國民黨主張的誤差範圍跟民眾黨主張不同，因此沒有達成決議。

據了解，國民黨推派代表認為誤差範圍為正負3個百分點，但民眾黨代表認為的誤差範圍是正負1.5個百分點，若採用正負3個百分點，誤差範圍達6個百分點，統計上可能有很大爭議，因此無法取得共識。

國民黨與民眾黨15日舉行政黨協商會議，達成合作6點共識，除兩黨之外加上前總統馬英九，3方各推1名民調統計專家，檢視社會各界自11月7日至17日的民調，18日決定正、副總統搭檔組合方式。

馬英九推薦的民調專家是政大政治系主任陳陸輝、國民黨推派文化大學新聞系教授莊伯仲、民眾黨推派求真民調公司總經理關智宇，3位民調專家昨天晚間齊聚馬英九基金會檢視民調，開會直到深夜。

吳怡萱受訪表示，昨晚民調專家對於誤差範圍認定沒有共識，國民黨主張的誤差範圍跟民眾黨主張不同，因此沒有達成決議；稍晚民眾黨將在競選總部舉行記者會說明過程。

民眾黨公布藍白合協商中，雙方陣營交出的民調與結果｜Photo Credit: 台灣民眾黨提供

柯文哲：要求我們讓6％，是要我們自己棄械投降

民眾黨今（18）日召開記者會，回應藍白合破局傳言。民眾黨總統候選人柯文哲表示，在野陣營整合是為了回應人民的期待，他仍期望可以跟國民黨繼續協商，「但不要要求我們讓6％，要求我們棄械投降。」

柯文哲表示，觀察半年來的民調，如果柯對賴大多都贏，但侯對賴大多都輸。他指出，國民黨希望綁在同一張選票上，但如此一來，對民眾而言會抹平印象，反而會讓差距變小（侯柯配、柯侯配）。

柯文哲說道：「今天有60％以上的民意期望政黨輪替，」選舉要考慮人民的期望，才會有藍白合的出現。柯文哲認為，在野整合是呼應人民的期望，重要的應該是想辦法找出一組最強候選人來贏得選舉。

柯文哲說，統計誤差範圍內他還是願意讓。但他也坦言，因為這個決定讓內部的助理、幕僚哭成一團。柯文哲認為，還是應該回應人民的期待，強調藍白整合不是要贏柯文哲，是大選要贏賴清德。他直言：「真正的大選，賴清德0.001％都不會讓你。」

藍白合以民調為總統大選搭擋的決定標準，昨日三方推薦的專家到馬英九基金會討論。民眾黨推派的求真民調公司總經理關智宇表示，昨日的協商雙方在民調的採計標準，以及「柯侯配」、「侯柯配」的分數計算未達成共識。

柯文哲最後表示，他期望能夠繼續與國民黨進行協商，推派一組最強候選人，回應人民對於政黨輪替的期望。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航