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TNL+ 2023/11/18,
政治

柯文哲為何接受幾乎等於「侯柯配」的藍白合條件？此時黃國昌加入民眾黨圖的是什麼？

柯文哲為何接受幾乎等於「侯柯配」的藍白合條件？此時黃國昌加入民眾黨圖的是什麼？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

由於柯文哲答應普遍被認為「對柯文哲不利」的協議之後，柯粉反應都非常不滿。從15號之後，民眾黨相關黨公職，包含柯文哲的臉書被罵聲灌暴。隔天16號透過在館長的節目和黃國昌互動，相信某種程度也是想要止血。

前立委、太陽花學運領袖之一、時代力量創黨黨主席黃國昌，16號突然宣布退出時代力量，並且立刻申請加入民眾黨。當晚「剛好」跟柯文哲一起參與館長陳之漢的直播，現場受柯文哲邀請加入民眾黨不分區立委名單。

直播的來賓都不可能是當天才邀請的，一定至少是前一天就敲定的行程。所以真的好巧。當天宣布，當天剛好同台。政治有這麼多巧合嗎？

柯文哲過去就曾說他當選後，會請黃國昌擔任法務部長，所以在此之前就邀請黃國昌擔任民眾黨不分區立委，似乎也不讓人意外。所以，這段過程其實反過來說，也說得通，就是黃國昌「終於」決定要接受柯文哲的邀請，兩人還特地演了這場戲。

17號在Google搜尋「黃國昌退出時代力量，加入民眾黨」的相關結果，竟還把他個人介紹的維基百科頁面擠到搜尋第二頁，可見討論程度之熱烈。

其實要退黨，成為其他政黨的不分區立委，黃國昌可以用更低調的方式，不需要這麼高調，會這麼做的目的可能有以下幾點：

  1. 如果是因為柯文哲接受了所謂的不公平條件，最後出現「侯柯配」的結果，那些無法接受的支持者，可能因為黃國昌跟柯粉重疊而凝聚。
  2. 黃國昌是個樣本，說明跟國民黨合作的好處，當然就是執政的機率更高，成立聯合政府的可能性也就更高。未來會有更多藍綠以外的人才都能夠進入中央政府，為民服務，這就是在貫徹柯文哲的理念。
  3. 即使在選戰過程有重要的輔選角色，但未來無權無責的副總統身分，柯文哲勢必聲量大為降低。民眾黨需要一個除了柯文哲之外的政治明星。

接下來的內容，除了充分說明這三點之外，還會講到在台灣政治環境中，「小黨」面臨的困境。

柯文哲接受了幾乎等於「侯柯配」的藍白合條件？

解讀政治的話，時間點相當重要。15號當柯文哲、侯友宜、朱立倫、馬英九四個人都簽名的六點協商共識在媒體面前公布之後，可以說是近來最重磅的消息，因為從協議內容很明顯可以看出，柯文哲相當於確定要當副手。

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