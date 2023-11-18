民調統計無共識，朱立倫強調從未要求柯文哲讓6％，期望雙方盡快化解爭議

民調統計無共識，朱立倫稱從未要求柯文哲讓6％

（中央社）藍白合決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達成共識。國民黨主席朱立倫今（18）日表示，從來沒有所謂國民黨要民眾黨讓6趴（百分點），15日協商當天他有跟民眾黨主席柯文哲說不要再討論讓幾趴，而是要尊重每份民調的統計誤差。

國民黨與民眾黨15日舉行政黨協商會議，達成合作共識。國民黨、民眾黨、前總統馬英九推派3位民調專家，昨晚檢視民調決定正副總統參選人人選。馬英九基金會今天上午召開記者會宣布，因民調專家會議對民調統計誤差範圍認知，有不同看法，民眾黨代表拒絕簽字，因此最終結果尚未出爐。

朱立倫上午召開記者會，解釋15日協商達成依照「統計誤差」判斷勝負的內容。朱立倫說，從來沒有所謂的讓6趴，或讓幾趴的問題，只有一個結論，就是在抽樣統計誤差範圍之內，柯文哲承諾由侯柯配得一點，當時協商第3點寫得非常清楚。

朱立倫解釋，如果樣本數是1068份，統計誤差就是正負3%，如果是2000份，統計誤差可能就是正負2.2%。15日協商當天他跟柯文哲說不要再討論讓幾趴，而是要尊重每份民調的統計誤差，只要在統計誤差範圍內，由侯柯配勝出。

朱立倫說，按照目前模式有3種結果，如果9份民調都採記，那是侯柯配8比1獲勝；採用6家民調，統計誤差範圍內侯柯配算得一點的話是5比1，如果按照民眾黨代表認定的讓3%為正負1.5%，那樣是3:3平手。他希望雙方盡快坐下來，化解這小小的爭議，組成團隊，共同努力爭勝選。

他進一步表示，3位民調專家都認定統計誤差的結果，但民眾黨推派的求真民調公司總經理關智宇堅持民眾黨柯文哲講的3%是正負1.5%，但這非統計學，而是人工設定的抽樣誤差。

至於何時再與民眾黨進行政黨協商，朱立倫則說，他到凌晨還和代表國民黨的民調專家通電話，隨時都在關切這件事，從一大早5時開始就聯絡各方，希望盡快促成大家能坐下來談。

談及藍白合議題，侯友宜笑而不語

藍白合以民意調查決定總統大選組合，但雙方對誤差範圍認定無共識；中國國民黨總統參選人侯友宜今天出席2場合，面對媒體詢問藍白合等議題，始終微笑、不發一語。

國民黨高雄市立法委員參選人陳若翠、曹桓榮與侯友宜聯合競選總部上午分別在仁武區、岡山區辦成立大會，侯友宜、國民黨智庫執行長柯志恩、前立法院長王金平及前高雄市長韓國瑜等出席。

台灣民眾黨總統參選人柯文哲稍早說，讓3個百分點可以，但對方說要讓6個百分點，已超過一般人常識，「等於叫我們自己棄械投降」。

中國廣播股份有限公司董事長趙少康接受媒體聯訪表示，「藍白合沒有破局，是民調協商破局」，但柯文哲陣營有點賴皮、耍賴，重大協商不應有哪一方耍賴，要誠心誠意。

他說，解釋民調部分，國民黨是對的、柯文哲陣營不對。至於對藍白合還有沒有信心，「合總要合吧，不合侯友宜、柯文哲都不會當選，合還有一拚，沒有不合的道理」。

柯志恩表示，當初藍白合在前總統馬英九見證下簽名，如果有任何問題，簽字前要說明白，藍營立場還是期望往藍白合方向做最大努力，大家還有和緩空間，畢竟登記截止日前才是最後期限。

她說，從統計學而言，誤差範圍就是正負3個百分點，「（如果）硬是要解讀我們要求讓步6個百分點」，這解讀存在很多疑義。

王金平表示，大家要耐心等待，「民眾黨有意見再磨合看看」，大家有共同目標，磋商看看怎麼做最圓滿，當然繼續合作最好。

侯友宜上台致詞時質疑民主進步黨執政貪污舞弊、執政分藍綠、行政效率不彰、兩岸沒交流，有6成人民希望政黨輪替，「執政8年夠了，也該清一清、算一算總帳」。政黨輪替是常態，拜託大家支持他及從基層出來的陳若翠、曹桓榮。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航