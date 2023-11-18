民調統計無共識，朱立倫強調從未要求柯文哲讓6％，期望雙方盡快化解爭議
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藍白合談判瀕臨破裂，國民黨主席朱立倫今（18）日召開記者會澄清：「從來沒有所謂的讓6％，或讓幾趴的問題。」朱立倫強調，只有一個結論，就是在抽樣統計誤差範圍之內，柯文哲承諾由侯柯配得一點，當時協商第3點寫得非常清楚。
民調統計無共識，朱立倫稱從未要求柯文哲讓6％
（中央社）藍白合決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達成共識。國民黨主席朱立倫今（18）日表示，從來沒有所謂國民黨要民眾黨讓6趴（百分點），15日協商當天他有跟民眾黨主席柯文哲說不要再討論讓幾趴，而是要尊重每份民調的統計誤差。
國民黨與民眾黨15日舉行政黨協商會議，達成合作共識。國民黨、民眾黨、前總統馬英九推派3位民調專家，昨晚檢視民調決定正副總統參選人人選。馬英九基金會今天上午召開記者會宣布，因民調專家會議對民調統計誤差範圍認知，有不同看法，民眾黨代表拒絕簽字，因此最終結果尚未出爐。
朱立倫上午召開記者會，解釋15日協商達成依照「統計誤差」判斷勝負的內容。朱立倫說，從來沒有所謂的讓6趴，或讓幾趴的問題，只有一個結論，就是在抽樣統計誤差範圍之內，柯文哲承諾由侯柯配得一點，當時協商第3點寫得非常清楚。
朱立倫解釋，如果樣本數是1068份，統計誤差就是正負3%，如果是2000份，統計誤差可能就是正負2.2%。15日協商當天他跟柯文哲說不要再討論讓幾趴，而是要尊重每份民調的統計誤差，只要在統計誤差範圍內，由侯柯配勝出。
朱立倫說，按照目前模式有3種結果，如果9份民調都採記，那是侯柯配8比1獲勝；採用6家民調，統計誤差範圍內侯柯配算得一點的話是5比1，如果按照民眾黨代表認定的讓3%為正負1.5%，那樣是3:3平手。他希望雙方盡快坐下來，化解這小小的爭議，組成團隊，共同努力爭勝選。
他進一步表示，3位民調專家都認定統計誤差的結果，但民眾黨推派的求真民調公司總經理關智宇堅持民眾黨柯文哲講的3%是正負1.5%，但這非統計學，而是人工設定的抽樣誤差。
至於何時再與民眾黨進行政黨協商，朱立倫則說，他到凌晨還和代表國民黨的民調專家通電話，隨時都在關切這件事，從一大早5時開始就聯絡各方，希望盡快促成大家能坐下來談。
談及藍白合議題，侯友宜笑而不語
藍白合以民意調查決定總統大選組合，但雙方對誤差範圍認定無共識；中國國民黨總統參選人侯友宜今天出席2場合，面對媒體詢問藍白合等議題，始終微笑、不發一語。
國民黨高雄市立法委員參選人陳若翠、曹桓榮與侯友宜聯合競選總部上午分別在仁武區、岡山區辦成立大會，侯友宜、國民黨智庫執行長柯志恩、前立法院長王金平及前高雄市長韓國瑜等出席。
台灣民眾黨總統參選人柯文哲稍早說，讓3個百分點可以，但對方說要讓6個百分點，已超過一般人常識，「等於叫我們自己棄械投降」。
中國廣播股份有限公司董事長趙少康接受媒體聯訪表示，「藍白合沒有破局，是民調協商破局」，但柯文哲陣營有點賴皮、耍賴，重大協商不應有哪一方耍賴，要誠心誠意。
他說，解釋民調部分，國民黨是對的、柯文哲陣營不對。至於對藍白合還有沒有信心，「合總要合吧，不合侯友宜、柯文哲都不會當選，合還有一拚，沒有不合的道理」。
柯志恩表示，當初藍白合在前總統馬英九見證下簽名，如果有任何問題，簽字前要說明白，藍營立場還是期望往藍白合方向做最大努力，大家還有和緩空間，畢竟登記截止日前才是最後期限。
她說，從統計學而言，誤差範圍就是正負3個百分點，「（如果）硬是要解讀我們要求讓步6個百分點」，這解讀存在很多疑義。
王金平表示，大家要耐心等待，「民眾黨有意見再磨合看看」，大家有共同目標，磋商看看怎麼做最圓滿，當然繼續合作最好。
侯友宜上台致詞時質疑民主進步黨執政貪污舞弊、執政分藍綠、行政效率不彰、兩岸沒交流，有6成人民希望政黨輪替，「執政8年夠了，也該清一清、算一算總帳」。政黨輪替是常態，拜託大家支持他及從基層出來的陳若翠、曹桓榮。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。