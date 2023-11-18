吳季穎假球簽賭案擴大偵辦，多名裕隆球員列被告，球團：即刻解約絕不寬貸
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前裕隆納智捷的球員吳季穎在上一球季爆出打假球、簽賭遭退團，士林地檢署擴大偵辦此案發起第2波搜索。經偵訊，於今天凌晨將13人列為被告，並依賭博、詐欺、運彩條例等罪嫌聲押禁見球員柯旻豪。
（中央社）SBL裕隆納智捷男籃遭士檢大規模約談，訊後聲押球員柯旻豪、多名球員交保；裕隆球團今（18）日發聲明，強調交保球員立即解約，但未來仍致力培育台灣籃壇年輕好手，間接宣告不會「滅團」。
全案起於媒體爆料原屬超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷的球員吳季穎，因涉嫌打假球在球季結束後遭裕隆開除，隨後加盟台灣啤酒，士檢日前約談吳季穎，訊後諭令25萬元交保。
昨天士檢指揮刑事局等單位發動第2波搜索約談16人，檢察官複訊後，今天凌晨將13人列為被告，並依賭博、詐欺、運彩條例等罪嫌聲押禁見球員柯旻豪。
經過漏夜偵訊後，裕隆球員邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、顏聞佐、周暐宸等人，均以新台幣30萬元交保，斑霸10萬交保，李其恩訊後轉列被告以10萬交保，均限制住居，另斑霸限制出境。
裕隆球團在沉靜1天後，今天發出聲明表示：「為尊重司法並全力配合檢調機關調查，在司法調查期間，球團秉持最高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，本球團依約立即終止契約，絕不寬貸。」
球團聲明強調，這次事件雖對球隊戰力造成重大影響，「裕隆球團仍會一本初衷為培育台灣籃球年輕好手而貢獻，並會與籃協配合，共同加強球員的法治觀念及行為規範。」
裕隆多名球員交保，是否比照當初吳季穎「永不錄用」的嚴懲，中華民國籃球協會副秘書長張承中表示，「籃協會盡快召開紀律委員會討論此案。」
裕隆假球簽賭案牽扯10多名球員將「滅團」？
台灣籃壇最老牌的裕隆男籃17日再有球員、教練約10多人，因前球員吳季穎涉打假球簽賭案遭檢方約談。對此，裕隆球團相當低調沒有任何回應，而剛回鍋的助理教練魏永泰僅說：「不清楚狀況。」
前超級籃球聯賽（SBL）球員吳季穎，涉嫌在上個賽季打假球還在場外下注簽賭，上個月初遭媒體爆料後也被檢方約談，訊後以新台幣25萬元交保，中華民國籃球協會也祭出「台灣籃壇永不錄用」的重罰。
沒想到事件沉寂一陣子後，昨天檢方指揮警方兵分多路搜索、約談裕隆男籃10多人，包括新接任的總教練李啟億、防護員、球員，甚至外籍生斑霸也遭約談。檢方指出，李啟億以證人身分到案，全案持續擴大偵辦。
對此，裕隆納智捷籃球隊媒體公關、總教練李啟億都低調不接電話、不回應。
已經離開球隊5年，今（2023）年才回鍋擔任助理教練的魏永泰也不願多談，「我回來就是幫忙帶球隊而已，大部分還是以球隊的行政職為止，球隊的詳細狀況可能還是要問總教練比較準。」
裕隆是SBL創始老牌球隊之一，第1到3季還完成3連霸的壯舉，不過自從2010年、SBL第7季奪冠後，就一直沒能再捧起冠軍獎盃，直到上個賽季才在總教練邱大宗的帶領下才重返榮耀，而邱大宗在暑假期間也已經被台灣職籃P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人挖角擔任總教練。
據了解，由於這次檢方約談裕隆隊職員多達17人，若真有更多球員涉案，很可能重創裕隆籃球隊的形象，以目前球隊董事長陳莉蓮的「鐵娘子」性格，甚至不排除直接收攤不玩。
相較於T1、PLG兩大職業籃球聯盟例行賽都已經開打，SBL新賽季的賽程至今還沒出爐，若裕隆真遭「滅團」結束球隊，那麼SBL就只剩下3支球隊，而籃協雖已掌握事情發展，但仍持續積極瞭解裕隆球隊的狀況。
裕隆假球案8球員成嫌疑人、2教練列證人
士檢偵辦前SBL裕隆球員吳季穎涉嫌簽賭案，17日兵分多路搜索，約談12名犯罪嫌疑人、4名證人共16人，包括吳男前女友、組頭、球員、教練等人，全案持續擴大偵辦中。
裕隆納智捷昨日約有10多名隊職員到案，8名球員被列為犯罪嫌疑人，2名教練以證人身分應訊，其中新接任的總教練李啟億經檢察官複訊後已獲請回。
士林地檢署17日透過媒體群組指出，檢察官昨天指揮內政部刑事警察局偵查第四大隊，兵分多路搜索台北市、新北市、桃園市等16處，包括涉案人士住居所、裕隆球隊球員宿舍等地。
士檢指出，共約談16名涉案人士，包括12名犯罪嫌疑人、4名證人，身分有吳季穎前女友、組頭、防護員、教練、球員等人，並已查扣涉案人士的手機、筆電等。
士檢表示，經過濾扣案卷證，部分涉案人士涉嫌受組頭指示下注或協助簽賭，或提供帳戶供提領款項，目前持續深入追查，並盡速查明全案事實。
士檢指出，全案朝向刑法詐欺、賭博，及運動彩券發行條例以強暴、脅迫、詐術或其他非法方法，妨害投注標的運動競技賽事公平等罪嫌偵辦。
中華籃協：永久淘汰不適合的人
士檢偵辦前SBL裕隆球員吳季穎涉嫌簽賭案，昨天兵分多路搜索，裕隆納智捷有8名球員被列犯罪嫌疑人。對此，中華籃協副秘書長張承中說：「維持立場，絕不寬貸台灣籃壇的劣質品。」
前超級籃球聯賽（SBL）球員吳季穎涉嫌在上個賽季打假球還在場外下注簽賭，遭檢方約談後以新台幣25萬元交保，中華民國籃球協會也祭出「台灣籃壇永不錄用」的重罰。
沒想到事件沉寂一陣子後，17日士林地檢署指揮警方兵分多路搜索，裕隆納智捷昨日約有10多名隊職員到案，其中2名教練是以證人身分應訊，另有8名球員被列為犯罪嫌疑人。
中華民國籃球協會副秘書長張承中在接受中央社訪問時說：「由於現在還在偵查階段，籃協的立場就是不論案件發展到什麼程度，我們都不會改變，就是淘汰這些危害台灣籃壇的劣質品。」
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
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歐萊德秉持不變的綠色理念
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