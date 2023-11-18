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2023/11/18,
運動

吳季穎假球簽賭案擴大偵辦，多名裕隆球員列被告，球團：即刻解約絕不寬貸

吳季穎假球簽賭案擴大偵辦，多名裕隆球員列被告，球團：即刻解約絕不寬貸
士林地檢署擴大偵辦裕隆球員假球簽賭案，17日依賭博、詐欺、運彩條例等罪嫌聲押禁見球員柯旻豪（前中）｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

前裕隆納智捷的球員吳季穎在上一球季爆出打假球、簽賭遭退團，士林地檢署擴大偵辦此案發起第2波搜索。經偵訊，於今天凌晨將13人列為被告，並依賭博、詐欺、運彩條例等罪嫌聲押禁見球員柯旻豪。

（中央社）SBL裕隆納智捷男籃遭士檢大規模約談，訊後聲押球員柯旻豪、多名球員交保；裕隆球團今（18）日發聲明，強調交保球員立即解約，但未來仍致力培育台灣籃壇年輕好手，間接宣告不會「滅團」。

全案起於媒體爆料原屬超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷的球員吳季穎，因涉嫌打假球在球季結束後遭裕隆開除，隨後加盟台灣啤酒，士檢日前約談吳季穎，訊後諭令25萬元交保。

昨天士檢指揮刑事局等單位發動第2波搜索約談16人，檢察官複訊後，今天凌晨將13人列為被告，並依賭博、詐欺、運彩條例等罪嫌聲押禁見球員柯旻豪。

經過漏夜偵訊後，裕隆球員邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、顏聞佐、周暐宸等人，均以新台幣30萬元交保，斑霸10萬交保，李其恩訊後轉列被告以10萬交保，均限制住居，另斑霸限制出境。

班霸
士林地檢署擴大偵辦前SBL裕隆納智捷球員吳季穎涉簽賭案，斑霸（左二）10萬交保、限制出境｜Photo Credit: 中央社

裕隆球團在沉靜1天後，今天發出聲明表示：「為尊重司法並全力配合檢調機關調查，在司法調查期間，球團秉持最高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，本球團依約立即終止契約，絕不寬貸。」

球團聲明強調，這次事件雖對球隊戰力造成重大影響，「裕隆球團仍會一本初衷為培育台灣籃球年輕好手而貢獻，並會與籃協配合，共同加強球員的法治觀念及行為規範。」

裕隆多名球員交保，是否比照當初吳季穎「永不錄用」的嚴懲，中華民國籃球協會副秘書長張承中表示，「籃協會盡快召開紀律委員會討論此案。」

裕隆假球簽賭案牽扯10多名球員將「滅團」？

台灣籃壇最老牌的裕隆男籃17日再有球員、教練約10多人，因前球員吳季穎涉打假球簽賭案遭檢方約談。對此，裕隆球團相當低調沒有任何回應，而剛回鍋的助理教練魏永泰僅說：「不清楚狀況。」

前超級籃球聯賽（SBL）球員吳季穎，涉嫌在上個賽季打假球還在場外下注簽賭，上個月初遭媒體爆料後也被檢方約談，訊後以新台幣25萬元交保，中華民國籃球協會也祭出「台灣籃壇永不錄用」的重罰。

沒想到事件沉寂一陣子後，昨天檢方指揮警方兵分多路搜索、約談裕隆男籃10多人，包括新接任的總教練李啟億、防護員、球員，甚至外籍生斑霸也遭約談。檢方指出，李啟億以證人身分到案，全案持續擴大偵辦。

對此，裕隆納智捷籃球隊媒體公關、總教練李啟億都低調不接電話、不回應。

已經離開球隊5年，今（2023）年才回鍋擔任助理教練的魏永泰也不願多談，「我回來就是幫忙帶球隊而已，大部分還是以球隊的行政職為止，球隊的詳細狀況可能還是要問總教練比較準。」

裕隆是SBL創始老牌球隊之一，第1到3季還完成3連霸的壯舉，不過自從2010年、SBL第7季奪冠後，就一直沒能再捧起冠軍獎盃，直到上個賽季才在總教練邱大宗的帶領下才重返榮耀，而邱大宗在暑假期間也已經被台灣職籃P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人挖角擔任總教練。

據了解，由於這次檢方約談裕隆隊職員多達17人，若真有更多球員涉案，很可能重創裕隆籃球隊的形象，以目前球隊董事長陳莉蓮的「鐵娘子」性格，甚至不排除直接收攤不玩。

相較於T1、PLG兩大職業籃球聯盟例行賽都已經開打，SBL新賽季的賽程至今還沒出爐，若裕隆真遭「滅團」結束球隊，那麼SBL就只剩下3支球隊，而籃協雖已掌握事情發展，但仍持續積極瞭解裕隆球隊的狀況。

裕隆假球案8球員成嫌疑人、2教練列證人

士檢偵辦前SBL裕隆球員吳季穎涉嫌簽賭案，17日兵分多路搜索，約談12名犯罪嫌疑人、4名證人共16人，包括吳男前女友、組頭、球員、教練等人，全案持續擴大偵辦中。

裕隆納智捷昨日約有10多名隊職員到案，8名球員被列為犯罪嫌疑人，2名教練以證人身分應訊，其中新接任的總教練李啟億經檢察官複訊後已獲請回。

士林地檢署17日透過媒體群組指出，檢察官昨天指揮內政部刑事警察局偵查第四大隊，兵分多路搜索台北市、新北市、桃園市等16處，包括涉案人士住居所、裕隆球隊球員宿舍等地。

裕隆
士林地檢署擴大偵辦假球簽賭案，17日晚間警方將球員柯旻豪（前中） 等人移送複訊｜Photo Credit: 中央社

士檢指出，共約談16名涉案人士，包括12名犯罪嫌疑人、4名證人，身分有吳季穎前女友、組頭、防護員、教練、球員等人，並已查扣涉案人士的手機、筆電等。

士檢表示，經過濾扣案卷證，部分涉案人士涉嫌受組頭指示下注或協助簽賭，或提供帳戶供提領款項，目前持續深入追查，並盡速查明全案事實。

士檢指出，全案朝向刑法詐欺、賭博，及運動彩券發行條例以強暴、脅迫、詐術或其他非法方法，妨害投注標的運動競技賽事公平等罪嫌偵辦。

中華籃協：永久淘汰不適合的人

士檢偵辦前SBL裕隆球員吳季穎涉嫌簽賭案，昨天兵分多路搜索，裕隆納智捷有8名球員被列犯罪嫌疑人。對此，中華籃協副秘書長張承中說：「維持立場，絕不寬貸台灣籃壇的劣質品。」

前超級籃球聯賽（SBL）球員吳季穎涉嫌在上個賽季打假球還在場外下注簽賭，遭檢方約談後以新台幣25萬元交保，中華民國籃球協會也祭出「台灣籃壇永不錄用」的重罰。

沒想到事件沉寂一陣子後，17日士林地檢署指揮警方兵分多路搜索，裕隆納智捷昨日約有10多名隊職員到案，其中2名教練是以證人身分應訊，另有8名球員被列為犯罪嫌疑人。

中華民國籃球協會副秘書長張承中在接受中央社訪問時說：「由於現在還在偵查階段，籃協的立場就是不論案件發展到什麼程度，我們都不會改變，就是淘汰這些危害台灣籃壇的劣質品。」


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