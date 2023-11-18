以軍持續搜尋哈瑪斯藏身之處，呼籲加薩南部平民西遷躲避戰火
我們想讓你知道的是
以色列對加薩南部城市的巴勒斯坦人發出新警告，請他們西遷以遠離戰線並更接近人道救援處。以色列總理納坦雅胡的幕僚芮格夫昨天表示，再度遷徙對許多人來說並不容易，「但我們不想看到平民捲入戰火。」
（中央社）由哈瑪斯（Hamas）統治的衛生當局當地時間17日指出，在戰火蹂躪的加薩（Gaza）1家醫院因缺電，導致48小時內有24名傷患死亡，以色列軍隊仍在院區建築中搜索哈瑪斯武裝分子藏身之處。
法新社報導，這項宣布不久前，以色列甫同意美國的要求讓每天有2輛卡車進入加薩。
哈瑪斯政府昨日公布，以哈戰爭在巴勒斯坦已造成1萬2000人喪生。
根據哈瑪斯政府，死者中包括5000名兒童和3300名婦女，另有3萬多人受傷。哈瑪斯衛生當局先前指出，在激烈戰火下，他們難以找出罹難屍體，以致無法提供確切死亡數據。
才剛逃到南部又被要求撤離，加薩人道危機惡化
以色列對加薩南部城市汗尤尼斯的巴勒斯坦人發出新警告，請他們西遷以遠離戰線並更接近人道救援處，這是以軍在控制北加薩後計劃挺進南部攻擊哈瑪斯的最新跡象。
路透社報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的幕僚芮格夫（Mark Regev）昨天告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我們要求民眾再度遷徙。我知道這對許多人來說並不容易，但我們不想看到平民捲入戰火。」
為了逃離以色列對加薩市（Gaza City）的攻擊，數十萬名巴勒斯坦人才剛逃到加薩走廊（Gaza Strip）南部，但以色列再度發出撤離警告，可能會迫使他們與汗尤尼斯市（Khan Younis）的居民再度遷移，導致嚴峻的人道危機惡化。汗尤尼斯原本人口有40多萬人。
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日跨境突襲以色列，造成約1200人死亡並擄走240名人質後，以色列矢言將殲滅控制加薩走廊的哈瑪斯。
自那之後，以色列大舉轟炸加薩市，將多數地區夷為平地，並命令減少加薩走廊整個北半部的人口，導致加薩走廊230萬名巴勒斯坦人中有約2/3的民眾無家可歸。許多已逃出的人擔憂他們將永久流離失所。
加薩衛生當局昨日上修死亡人數，公布有1萬2000多人在以軍陸空攻勢中喪生，其中5000人是孩童。聯合國認為這些數據可信，但由於難以蒐集資訊，現在不常更新傷亡數據。
以色列昨晚在汗尤尼斯東部地區空投傳單，請當地民眾撤離至避難處，示意當地將有軍事行動。
芮格夫說，以色列國防軍（Israel Defense Forces）將必須挺進汗尤尼斯，將哈瑪斯戰士趕出地道與地堡，但在西邊建築較不密集的地區，沒有這類「龐大基礎設施」存在。
他又說：「我相當確定（如果西遷），他們將不用再度遷徙。我們要求他們搬到一個可望有帳篷與戰地醫院的地方。」
他說，由於西部地區更靠近與埃及接壤的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），人道救援物資可「盡快」運至。
以色列迫於外交壓力，允許燃料進入加薩走廊
以色列戰時內閣屈服於外交壓力，允許柴油恢復運入加薩走廊（Gaza Strip），首批燃料當地時間17日抵達這個飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦自治區；當地援助計畫因物資嚴重短缺而停擺。
法新社報導，隨著以色列與統治加薩的巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）戰火延燒6週，聯合國警告，醫院、飲用水和汙水處理設施因燃料儲備耗盡而逐漸停擺。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）表示，在收到華府的「特別請求」後，以色列戰時內閣同意每天讓2輛油罐車進入加薩。
哈尼比表示，這批燃料將用於「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責運作的汙水處理設施和供水系統」。
他說：「我們做出這項決定是為了防止流行病傳播。我們不需要會傷害平民或我方戰士的流行病。如果發生流行病，戰鬥就會停止。」
巴勒斯坦邊境官員昨天晚間表示，首批1萬7000公升的燃料已透過與埃及之間的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）進入加薩。
這名官員表示，這批燃料是要給昨天耗盡燃料的巴勒斯坦電信公司（Palestine Telecommunications Company, Paltel），以緩解整個加薩地區的通訊中斷情形。
美國一名高階官員表示，華府對以色列施加龐大壓力，要以色列鬆綁燃料封鎖措施，避免加薩發生人道災難。
這名美國官員指出，依據協議，每天將有約7萬公升燃料會進入加薩，但聯合國負責人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）昨天表示，加薩走廊每天需要20萬公升的燃料。
新聞來源
延伸閱讀
- 傳哈瑪斯同意釋放50人質換停火3天；以色列攻擊加薩最大醫院稱藏哈瑪斯指揮所，西法醫院背景一次看
- 以色列離摧毀哈瑪斯這一目標有多遠？以軍官員：這只是15回合拳擊賽中的第四回合
- 加薩最大醫院無力處理遺體，野狗啃屍宛如野墓；哈瑪斯支翼：準備好釋放人質交換5天休戰
- 以巴衝突：加薩走廊戰火之外，約旦河西岸的社區正在分裂
- 以巴衝突成人道危機，美國民調轉為支持停火；貝里斯宣布與以色列斷交；哈瑪斯突襲讓「抵抗軸心」聯盟受考驗
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-11-18 以軍持續搜尋哈瑪斯藏身之處，呼籲加薩南部平民西遷躲避戰火
- 2023-11-17 伊朗、美國陣營分裂中東，為何此次以色列與巴勒斯坦的加薩戰爭不同往常？
- 2023-11-17 聯合國安理會打破沉默，呼籲加薩延長「人道暫停」；拜登稱人質有望獲釋，以色列占領加薩將是重大錯誤
Tags：
「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟