以軍持續搜尋哈瑪斯藏身之處，呼籲加薩南部平民西遷躲避戰火

（中央社）由哈瑪斯（Hamas）統治的衛生當局當地時間17日指出，在戰火蹂躪的加薩（Gaza）1家醫院因缺電，導致48小時內有24名傷患死亡，以色列軍隊仍在院區建築中搜索哈瑪斯武裝分子藏身之處。

法新社報導，這項宣布不久前，以色列甫同意美國的要求讓每天有2輛卡車進入加薩。

哈瑪斯政府昨日公布，以哈戰爭在巴勒斯坦已造成1萬2000人喪生。

根據哈瑪斯政府，死者中包括5000名兒童和3300名婦女，另有3萬多人受傷。哈瑪斯衛生當局先前指出，在激烈戰火下，他們難以找出罹難屍體，以致無法提供確切死亡數據。

才剛逃到南部又被要求撤離，加薩人道危機惡化

以色列對加薩南部城市汗尤尼斯的巴勒斯坦人發出新警告，請他們西遷以遠離戰線並更接近人道救援處，這是以軍在控制北加薩後計劃挺進南部攻擊哈瑪斯的最新跡象。

路透社報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的幕僚芮格夫（Mark Regev）昨天告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我們要求民眾再度遷徙。我知道這對許多人來說並不容易，但我們不想看到平民捲入戰火。」

為了逃離以色列對加薩市（Gaza City）的攻擊，數十萬名巴勒斯坦人才剛逃到加薩走廊（Gaza Strip）南部，但以色列再度發出撤離警告，可能會迫使他們與汗尤尼斯市（Khan Younis）的居民再度遷移，導致嚴峻的人道危機惡化。汗尤尼斯原本人口有40多萬人。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日跨境突襲以色列，造成約1200人死亡並擄走240名人質後，以色列矢言將殲滅控制加薩走廊的哈瑪斯。

自那之後，以色列大舉轟炸加薩市，將多數地區夷為平地，並命令減少加薩走廊整個北半部的人口，導致加薩走廊230萬名巴勒斯坦人中有約2/3的民眾無家可歸。許多已逃出的人擔憂他們將永久流離失所。

加薩衛生當局昨日上修死亡人數，公布有1萬2000多人在以軍陸空攻勢中喪生，其中5000人是孩童。聯合國認為這些數據可信，但由於難以蒐集資訊，現在不常更新傷亡數據。

以色列昨晚在汗尤尼斯東部地區空投傳單，請當地民眾撤離至避難處，示意當地將有軍事行動。

芮格夫說，以色列國防軍（Israel Defense Forces）將必須挺進汗尤尼斯，將哈瑪斯戰士趕出地道與地堡，但在西邊建築較不密集的地區，沒有這類「龐大基礎設施」存在。

他又說：「我相當確定（如果西遷），他們將不用再度遷徙。我們要求他們搬到一個可望有帳篷與戰地醫院的地方。」

他說，由於西部地區更靠近與埃及接壤的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），人道救援物資可「盡快」運至。

位於加薩與埃及邊境的拉法邊界關卡，擁有較多物資補給和人道救援｜Photo Credit: GettyImages

以色列迫於外交壓力，允許燃料進入加薩走廊

以色列戰時內閣屈服於外交壓力，允許柴油恢復運入加薩走廊（Gaza Strip），首批燃料當地時間17日抵達這個飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦自治區；當地援助計畫因物資嚴重短缺而停擺。

法新社報導，隨著以色列與統治加薩的巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）戰火延燒6週，聯合國警告，醫院、飲用水和汙水處理設施因燃料儲備耗盡而逐漸停擺。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）表示，在收到華府的「特別請求」後，以色列戰時內閣同意每天讓2輛油罐車進入加薩。

哈尼比表示，這批燃料將用於「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責運作的汙水處理設施和供水系統」。

他說：「我們做出這項決定是為了防止流行病傳播。我們不需要會傷害平民或我方戰士的流行病。如果發生流行病，戰鬥就會停止。」

巴勒斯坦邊境官員昨天晚間表示，首批1萬7000公升的燃料已透過與埃及之間的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）進入加薩。

這名官員表示，這批燃料是要給昨天耗盡燃料的巴勒斯坦電信公司（Palestine Telecommunications Company, Paltel），以緩解整個加薩地區的通訊中斷情形。

美國一名高階官員表示，華府對以色列施加龐大壓力，要以色列鬆綁燃料封鎖措施，避免加薩發生人道災難。

這名美國官員指出，依據協議，每天將有約7萬公升燃料會進入加薩，但聯合國負責人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）昨天表示，加薩走廊每天需要20萬公升的燃料。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航