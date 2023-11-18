APEC舊金山峰會落幕：拜習會降低美中緊張成焦點，張忠謀6度代表台灣「完成總統交辦4任務」

（中央社）今（2023）年的亞太經濟合作會議（APEC）峰會在美國時間17日畫下句點，環太平洋國家領袖們在烏克蘭和加薩地區的戰爭上意見分歧，僅承諾支持世界貿易組織（WTO）改革。

路透社報導，這次APEC峰會的重頭戲是美國總統拜登與中國國家主席習近平本月15日為降低雙邊緊張關係而舉行的會談。這兩個全球最大經濟體之間的對峙讓整個亞太地區都繃緊神經。

各國對俄烏戰爭和以巴衝突仍存歧見

APEC共有21個成員，包括俄羅斯及以穆斯林人口居多數的印尼和馬來西亞。各國在峰會上討論到俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，以及以色列在加薩地區（Gaza）與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰時，意見相當分歧，直至開完會也沒有解決。

今年APEC輪值主席國美國發布的聲明呼應了APEC領袖去年的宣言，提到「多數」APEC成員「強烈譴責侵略烏克蘭」。

聲明說，各國領袖就加薩危機交換了意見，但有些人反對主席國在涵蓋經濟議題的「金門宣言」（Golden Gate Declaration）聲明中的措辭，因為「他們不認為APEC是討論地緣政治議題的論壇」。

主席國聲明表示，有些APEC領袖提到本月11日在沙烏地阿拉伯舉辦的阿拉伯－伊斯蘭聯合峰會達成的一致意見。

汶萊、印尼和馬來西亞表示，他們支持這場峰會的訊息，即呼籲立即停止加薩地區的軍事行動，且不接受以色列將針對巴勒斯坦人的行動解釋為自衛的說法，同時呼籲立即實施長期人道停火，讓加薩平民獲取必要物資和服務。

亞太經濟合作會議經濟領袖會議週在美國時間17日落幕，僅承諾支持世界貿易組織（WTO）改革｜Photo Credit: GettyImages

矢言推動WTO改革

APEC領袖宣言重申各國有決心要實現「自由、開放、公平、一視同仁、透明、包容、可預測的貿易和投資環境」。

宣言提到：「我們致力於必要的WTO改革，以改進其所有職能，包括展開討論，以期達成一套運作完善順暢的爭端解決機制，在2024年供所有成員利用。」

美中領袖會談有進展

雖然美中在俄烏戰爭和中東衝突上有一些摩擦，雙方領袖會談仍讓APEC成員鬆了一口氣。

拜登與習近平同意恢復軍事聯繫，並努力打擊類鴉片止痛劑「芬太尼」（fentanyl）製造，顯見兩人時隔一年首度會談就有具體進展，但兩國在戰略競爭上並無重大突破。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）告訴路透社，拜習會是全球加強合作所急切需要的信號，也是全球為因應各種挑戰展開合作的正面跡象，尤其是氣候變遷。

本次APEC會議中，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）的會談，外界普遍認為有助降低雙邊緊張｜Photo Credit: GettyImages

張忠謀與拜登非正式互動

美中緊張關係在很大程度上與台灣有關。代表台灣參加APEC會議的台積電創辦人張忠謀今天在記者會上說，他認為拜習會是一場「很好的會議」。

張忠謀說，他在會議期間與拜登、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）都有非正式互動，但未與習近平交流。

會後訪談，張忠謀表示已完成總統交辦4項任務

APEC峰會今天落幕，台灣領袖代表張忠謀表示，已完成蔡總統交付傳達的4個訊息，台灣將持續在瞬息萬變的國際情勢中，確保經濟發展，同時對亞太區域繁榮與穩定做出貢獻。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議圓滿結束，張忠謀國際記者會現場湧入大批媒體。張忠謀對大家表示，已完成蔡總統交付傳達的4個訊息。

4項訊息分別是台灣將致力促進區域和平及繁榮發展；與各國合作打造更具彈性及韌性的供應鏈；推動綠色轉型之餘，保障中小企業、勞工及婦女權益；在數位轉型帶動經濟發展的同時，致力於縮小數位落差。

張忠謀在答謝晚宴致詞表示，這是第6次代表蔡總統擔任領袖代表，與各國領袖廣泛交換意見，並已依照總統請託，向其他會員領袖傳達來自台灣的觀點和重要性，包含追求經濟永續發展的努力與決心。

美國前眾議院議長裴洛西（中）現身台灣領袖代表張忠謀（右）夫婦舉辦的答謝宴｜Photo Crdit: 中央社

張忠謀說，隨著APEC圓滿結束，台灣將持續向APEC經濟體攜手同心，在瞬息萬變的國際情勢中，確保台灣經濟利益與發展，同時對區域繁榮與穩定做出貢獻。最後，他代表蔡總統感謝旅居舊金山與矽谷的台灣鄉親，也感謝代表團成員與工作人員的辛勞，未來持續為台美關係貢獻心力。

駐美代表蕭美琴致詞表示，近年國際社會對台支持持續提高，台灣獲得前所未有關注，她堅信和平穩定是台灣繁榮及區域經濟發展的核心價值，和平穩定也是國際共同信念，台灣持續秉持良善信念，強化台美關係與國際互動，並強化民眾對國家的驕傲。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航