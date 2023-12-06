《悲痛：關於生命逝去的哲思》：與其說生者痛失死者，不如說是失去了與死者生前的關係
我們想讓你知道的是
引發悲痛的死亡，至少在某些方面，改變了我們與逝者的關係軌跡。他們的死，排除了他我關係的某些可能性，同時也開啟了其他的可能。而且因為我們把對生活的期望與嚮往建築在死者身上，因此會為死亡所改變的關係而感到悲痛。死亡改變了我們與死者相處的方式，所以我們與死者的關係，也應該作出因應的改變。
文：邁克爾・喬比（Michael Cholbi）
悲痛的對象，是與死者的生前關係之喪失
在導向悲痛的形式對象的最佳候選者之前，讓我們先回顧一下到目前為止，我們在確認悲痛本質上，所取得的進展。
欲充分說明悲痛的特質，須先確認這些基本特質，能夠描述喪慟經驗中，內在的和人際關係的多樣性，同時還要能說明喪慟經驗之間的統一性，也就是說，喪慟經驗的各種因素，如何結合在一起，構成單一的喪慟經歷。我們得出的結論是，悲痛是一種結合了感覺和選擇的、主動的情感關注過程，我們因為在死者身上挹注了身分認同，而勾起悲痛。
我們悲痛的對象看似某種「損失」，但無論是死者所損失的利益，或失者所失去的利益，都不是悲痛的重點。因此，我們要尋找的是悲痛的必要條件，一種能夠描述失者所遭受損失的敘述；而對這種損失的真實描述，能讓我們理解悲痛的形式對象。
前面討論過，塞內卡以偷來的外衣比喻朋友的死，提供了一種理解悲痛的形式對象的方法。之前我們得出的結論是，悲痛基本上與死者去世後，造成的財物損失無關，而是對失去的死者作出回應。但這樣還是未能一針見血地指出悲痛的形式對象，因為如同我們在第一章所見，對於悲痛的迷惘，表現出來的常像是情緒的幻肢，自我有個部分似乎消失了，致使在日常中感到疏離、侷促不安或格格不入。因此，悲痛似乎使我們遠離了定義我們與死者生前關係的熟悉模式。
我認為，悲痛的本質是，我們與死者的關係，無法再跟死者生前那般完全不變地持續下去。死亡必然會改變我們與挹注身分認同的死者之間的關係，這種轉變可能採取許多種形式：不再會有死者參與的對話、儀式和活動；死者與失者之間的一些衝突，再無法擺到檯面上或受到評判；同時死亡似乎又將其他的衝突公諸於世；我們對死者可能做什麼，或成為什麼，不再抱持希望；失者可以原諒死者，但反過來則無法成立；我們不能像以前那樣，與死者一起，或以死者為主地安排計畫；以及，死者的離世，當然可能使我們失去很多有形的利益：收入、住房、經濟保障、感情的支持、安全感、靈感與洞察力。
簡言之，引發悲痛的死亡，至少在某些方面，改變了我們與逝者的關係軌跡。他們的死，排除了他我關係的某些可能性，同時也開啟了其他的可能。而且因為我們把對生活的期望與嚮往建築在死者身上，因此會為死亡所改變的關係而感到悲痛。死亡改變了我們與死者相處的方式，所以我們與死者的關係，也應該作出因應的改變。
需要注意的是，這種轉換很少徹底破壞那種關係；事實上，只要失者還緬懷死者，就可能依舊悲痛。在多數情況下，關係的轉變並不足以完全斬斷關係。因此，與其說生者痛失死者，不如說是他們失去了與死者生前的關係，來得更加精確。正如一對悲痛研究人員所說：
根據經驗，人們實際上不會放棄他們與死者的連繫、收回他們的感情，或「放死者走」。生者身上會發生轉變，從過去在實際、象徵、內化和想像等各種層面上運作的關係，過渡到一種真實中（「呼吸並活著」）已經消失，但還保有其他形式，或甚至發展出更細膩形態的關係。
路易斯巧妙地掌握了這一點，他將婚姻關係比作舞蹈或季節的變化。路易斯寫道：
悲痛跟隨著婚姻，就像婚姻跟隨在追求之後，或秋天尾隨夏天而至那樣正常。悲痛不是流程的截斷，而是流程中的一個階段；不是舞蹈的中斷，而是下一個舞姿。
由於我們討論的關係，是建構認同的關係，因此死亡會對失者造成人際關係的危機。對悲痛的「疑問」，往往圍繞在思索重要的人——此人的存在，使你的人生有著某種程度的意義——逝世後，日子該怎麼過下去。但在質疑我們在失去死者後，該如何活下去時，也等於間接地懷疑自己：如今我們的生活核心不見了，我們會變成什麼樣子？
悲痛的形式對象——令我們悲傷不已，並在悲傷時牽動我們關注的事物——是逝者死後，與生者之間必然會改變的人際關係，其中還包括了我們對未來可能性的希望或期許，這個論點符合了我們設定的，適切描述悲痛本質的標準。
首先，由於悲痛過程中，生者與死者關係的改變或關係受到破壞，是那麼無處不在，因此這種觀點能成為闡釋悲痛本質的有力候選者。我們投注實踐身分的人一死，自然會使我們全心關注對方的死，即使（例如）死者或失者都沒有因死者的離世，而遭受任何利益損失。
須注意的是，他人的死所造成的關係改變，未必得是大規模、全面性或創傷性的，才會引發悲痛。我們會在第三和第四章中詳細探索，另一個人的死亡所引起的關係「危機」，同時也是實踐身分的危機；我們根據實踐身分來評價自己，為自己的舉止找到底氣。
我們會受悲痛之苦，部分原因是失去他者迫使我們重新配置自己的實踐身分。對失者而言，這種威脅是道德上的，而非字面上或身體上的。但這些「危機」可能很溫和，僅需對實踐身分作微調。例如，我們應該會料到，醫生對長期患者的死亡，與該患者的配偶、手足或同事對患者的死，會有不同的悲痛方式。但每位失者都將被迫修改自己與死者的關係，即使只是用微調且容易掌控的方式。悲痛的強度、調性和持續時間各有不同，恰恰是因為關係各有差異。
但這些變化——遭逢他者離世的各式內在與人際關係變化——並不難解釋，如果真的如我所說，悲痛的形式對象是失者與死者間的關係轉變的話，不同的死者與失者之間的關係，在許多面向上會因人而異。因此，一個人的死，會如何改變這種關係的可能有多少，悲痛的樣態就會有多少種可能，因為關係各自不同。所以同一個人，不會用同樣的方式，為不同的死者悲痛；而不同的人，也不會用同一種方式，去為同一位逝者悲痛。
這留下了最後一個悲痛的特質，想適切地說明悲痛的本質，就必須解釋這項特質：各種喪慟經歷的統一性。也就是說，構成悲痛歷程的各種感情狀態和選擇，應被理解為統一的反應，而不是一連串互不相關的反應，它們都是因為另一個人的死亡而引起的。
Tags：
ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
我們想讓你知道的是
近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
想擁有最佳效能的華碩筆電，現在就加入華碩教育商店會員，學生/教職員登錄享專屬優惠價，首次登錄再送500元購物金！立即登錄：華碩教育商店