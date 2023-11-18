朱立倫透露韓國瑜列國民黨不分區立委第一名，未來有望角逐立法院長
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黨主席朱立倫今（18）日表示，明天將公布國民黨不分區立委名單，透露將韓國瑜列為不分區名單第1名。未來國民黨若在立法院席次過半，又或是藍白成功合作並在立院囊括過半席次，韓國瑜可能是角逐明年立法院長的主要人選。
（中央社）國民黨明天將公布不分區立委名單，黨主席朱立倫今（18）日說，他與國民黨總統參選人侯友宜有共識，拜託前高雄市長韓國瑜擔任不分區第1名，相信韓國瑜一定能夠領導整個不分區團隊，發揮最強戰力。
為配合2024大選藍白合協商作業，國民黨將原定15日召開的中常會延後至19日，預計將提報不分區立委名單，並於當天下午，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。
朱立倫今天受訪時表示，在區域立委方面，希望能席次極大化，讓未來組成聯合政府時，國會不但過半，還能穩定過半，這是大家努力的目標。在不分區立委上，一定提出最強、最有代表性且最多亮點的名單。過程中絕對沒有任何利益或政治壓力，秉持的都是如何發揮最強戰力。
不分區第一，韓國瑜表示接受黨中央賦予任務
國民黨明天將公布不分區立委名單，黨主席朱立倫今天表示，將前高雄市長韓國瑜列為不分區名單第1名。韓國瑜下午透過辦公室發出聲明回應，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委提名人。
為配合2024大選藍白合等相關協商作業，國民黨原定15日召開的中常會延後至19日，預計將提報不分區立委名單，並於當天下午，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。
朱立倫今天受訪時指出，有關不分區第1名，他與總統參選人侯友宜有共識，特別、也一再拜託韓國瑜擔任，相信韓國瑜擔任不分區第1名，一定能夠領導整個不分區團隊發揮最強戰力，且可與區域立委共同作戰，這是他與侯友宜特別拜託韓國瑜的。
韓國瑜下午透過辦公室發出聲明回應，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委提名人，並提到藍白合作、在野團結、政黨輪替，是台灣未來和平繁榮的前提，也是他的唯一目標。
由於韓國瑜名列國民黨不分區第1名，未來國民黨若在立法院席次過半，抑或藍白成功合作並在立院囊括過半席次，韓國瑜可能是角逐明年立法院長的主要人選。
國民黨不分區立委名單除韓國瑜確認入列，據了解，政治組名單還包括國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、前立委張嘉郡等人。此外，國民黨第10屆不分區立委共13席，預計多數不會連任。
這次國民黨不分區立委名單，黨內判斷安全名單約為12席，至於專業組部分，黨內人士透露，名單有來自醫界、科技界、文化界、學界等人士，朱立倫此次將依照2016年擔任黨主席時的不分區提名做法，在專業組提出吸睛、亮眼的人選，爭取中間選民支持。
國民黨這次不分區立委名單的提名辦法，已從過去的「不同意制」，改成「同意制」，因此19日須經中央委員會全體出席委員1/2以上同意，才能確認人選名單與順序。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！