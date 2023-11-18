朱立倫透露韓國瑜列國民黨不分區立委第一名，未來有望角逐立法院長

（中央社）國民黨明天將公布不分區立委名單，黨主席朱立倫今（18）日說，他與國民黨總統參選人侯友宜有共識，拜託前高雄市長韓國瑜擔任不分區第1名，相信韓國瑜一定能夠領導整個不分區團隊，發揮最強戰力。

為配合2024大選藍白合協商作業，國民黨將原定15日召開的中常會延後至19日，預計將提報不分區立委名單，並於當天下午，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。

朱立倫今天受訪時表示，在區域立委方面，希望能席次極大化，讓未來組成聯合政府時，國會不但過半，還能穩定過半，這是大家努力的目標。在不分區立委上，一定提出最強、最有代表性且最多亮點的名單。過程中絕對沒有任何利益或政治壓力，秉持的都是如何發揮最強戰力。

不分區第一，韓國瑜表示接受黨中央賦予任務

國民黨明天將公布不分區立委名單，黨主席朱立倫今天表示，將前高雄市長韓國瑜列為不分區名單第1名。韓國瑜下午透過辦公室發出聲明回應，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委提名人。

為配合2024大選藍白合等相關協商作業，國民黨原定15日召開的中常會延後至19日，預計將提報不分區立委名單，並於當天下午，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。

朱立倫今天受訪時指出，有關不分區第1名，他與總統參選人侯友宜有共識，特別、也一再拜託韓國瑜擔任，相信韓國瑜擔任不分區第1名，一定能夠領導整個不分區團隊發揮最強戰力，且可與區域立委共同作戰，這是他與侯友宜特別拜託韓國瑜的。

韓國瑜下午透過辦公室發出聲明回應，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委提名人，並提到藍白合作、在野團結、政黨輪替，是台灣未來和平繁榮的前提，也是他的唯一目標。

由於韓國瑜名列國民黨不分區第1名，未來國民黨若在立法院席次過半，抑或藍白成功合作並在立院囊括過半席次，韓國瑜可能是角逐明年立法院長的主要人選。

國民黨不分區立委名單除韓國瑜確認入列，據了解，政治組名單還包括國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、前立委張嘉郡等人。此外，國民黨第10屆不分區立委共13席，預計多數不會連任。

這次國民黨不分區立委名單，黨內判斷安全名單約為12席，至於專業組部分，黨內人士透露，名單有來自醫界、科技界、文化界、學界等人士，朱立倫此次將依照2016年擔任黨主席時的不分區提名做法，在專業組提出吸睛、亮眼的人選，爭取中間選民支持。

國民黨這次不分區立委名單的提名辦法，已從過去的「不同意制」，改成「同意制」，因此19日須經中央委員會全體出席委員1/2以上同意，才能確認人選名單與順序。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航