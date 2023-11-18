開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/18,
政治

朱立倫透露韓國瑜列國民黨不分區立委第一名，未來有望角逐立法院長

朱立倫透露韓國瑜列國民黨不分區立委第一名，未來有望角逐立法院長
韓國瑜被列國民黨不分區立委名單第一名，回應表示，接受黨中央賦予的任務。圖為資料照｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

黨主席朱立倫今（18）日表示，明天將公布國民黨不分區立委名單，透露將韓國瑜列為不分區名單第1名。未來國民黨若在立法院席次過半，又或是藍白成功合作並在立院囊括過半席次，韓國瑜可能是角逐明年立法院長的主要人選。

（中央社）國民黨明天將公布不分區立委名單，黨主席朱立倫今（18）日說，他與國民黨總統參選人侯友宜有共識，拜託前高雄市長韓國瑜擔任不分區第1名，相信韓國瑜一定能夠領導整個不分區團隊，發揮最強戰力。

為配合2024大選藍白合協商作業，國民黨將原定15日召開的中常會延後至19日，預計將提報不分區立委名單，並於當天下午，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。

朱立倫今天受訪時表示，在區域立委方面，希望能席次極大化，讓未來組成聯合政府時，國會不但過半，還能穩定過半，這是大家努力的目標。在不分區立委上，一定提出最強、最有代表性且最多亮點的名單。過程中絕對沒有任何利益或政治壓力，秉持的都是如何發揮最強戰力。

不分區第一，韓國瑜表示接受黨中央賦予任務

國民黨明天將公布不分區立委名單，黨主席朱立倫今天表示，將前高雄市長韓國瑜列為不分區名單第1名。韓國瑜下午透過辦公室發出聲明回應，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委提名人。

為配合2024大選藍白合等相關協商作業，國民黨原定15日召開的中常會延後至19日，預計將提報不分區立委名單，並於當天下午，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。

朱立倫今天受訪時指出，有關不分區第1名，他與總統參選人侯友宜有共識，特別、也一再拜託韓國瑜擔任，相信韓國瑜擔任不分區第1名，一定能夠領導整個不分區團隊發揮最強戰力，且可與區域立委共同作戰，這是他與侯友宜特別拜託韓國瑜的。

韓國瑜下午透過辦公室發出聲明回應，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委提名人，並提到藍白合作、在野團結、政黨輪替，是台灣未來和平繁榮的前提，也是他的唯一目標。

由於韓國瑜名列國民黨不分區第1名，未來國民黨若在立法院席次過半，抑或藍白成功合作並在立院囊括過半席次，韓國瑜可能是角逐明年立法院長的主要人選。

國民黨不分區立委名單除韓國瑜確認入列，據了解，政治組名單還包括國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、前立委張嘉郡等人。此外，國民黨第10屆不分區立委共13席，預計多數不會連任。

這次國民黨不分區立委名單，黨內判斷安全名單約為12席，至於專業組部分，黨內人士透露，名單有來自醫界、科技界、文化界、學界等人士，朱立倫此次將依照2016年擔任黨主席時的不分區提名做法，在專業組提出吸睛、亮眼的人選，爭取中間選民支持。

國民黨這次不分區立委名單的提名辦法，已從過去的「不同意制」，改成「同意制」，因此19日須經中央委員會全體出席委員1/2以上同意，才能確認人選名單與順序。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。