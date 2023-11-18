奇美創辦人許文龍逝世享壽95歲：不要為我造墓，辦一場音樂會就夠
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奇美集團創辦人許文龍今（18）日早上逝世，享壽95歲。許文龍白手起家創立奇美集團，也因自身對小提琴的熱愛，建造世上最多小提琴館藏奇美博物館。過去首訪時，許文龍曾說過：「將來我走了，不要為我造墓，或許辦一場音樂會就夠了。」
（中央社）奇美集團證實，奇美集團創辦人許文龍今（18）日上午11時17分去世，享耆壽95歲。家屬和奇美集團正處理相關事宜，集團將儘速對外發布聲明稿。
不要為我造墓，一場音樂會就夠
奇美集團創辦人許文龍今天去世，他白手起家創辦奇美集團，被譽為「台灣壓克力之父」。比起工作，他更熱愛藝術、釣魚，「將來如果我走了，不要為我造墓。辦一場音樂會就夠了」，浪漫風格成為他人生的最佳註腳。
奇美集團創辦人許文龍今天上午11時17分去世，享耆壽95歲。
出生在日治時代的許文龍，家境貧寒，全家12口擠在台南貧民區神農街內8坪大的空間，困苦環境激發他奮鬥意志。學歷僅有高工畢業的他從小半工半讀，31歲創辦奇美實業，成為台灣壓克力之父，63歲把ABS做到世界第一，在石化界和台塑分庭抗禮，素有「北台塑、南奇美」之喻，70歲成立奇美電子，成為全球面板第四大廠。
浪漫是許文龍的性格，他鮮少參加公開活動，每週僅有2天固定上班，其他時間多是出海釣魚，堪稱企業界傳奇。但也因為想說就說、想做就做的個性，讓他踩到了幾次地雷。
在商業界開疆闢土的許文龍，並非一帆風順，奇美跨足電子業，但遭逢2008年金融海嘯，面臨生死存亡關頭，不得不大幅精簡人事，當時身為集團大家長的許文龍反省檢討，向員工們說「對不起」。
他曾在2000年時，力挺民進黨籍的總統參選人陳水扁，還擔任國政顧問團成員，得罪中共當局，影響奇美在中國布局。中國2005年通過「反分裂國家法」後，長期挺綠的許文龍隨即發表退休聲明，表態不搞台獨，以及支持反分裂法。
許文龍聲明後，媒體披露這份聲明全由中國方面主導，並非許文龍在自由意志下寫出來的，甚至披露他曾在熟識友人問及此事後落淚，可見此事對他的衝擊。
許文龍熱愛藝術，收藏豐富的他也樂於分享，將自己的藏品整合後，於1992年開設了奇美博物館，館藏共分為藝術、樂器、兵器與自然史等4大領域，緊扣許文龍個人的藝術品味。
當中尤其以小提琴收藏最為人稱道，奇美博物館號稱擁有全球數量最多、最全面的小提琴收藏，包括多把17、18世紀的瓜奈里、史特拉底瓦里名琴。許文龍除了會欣賞、會拉琴，更把收藏的名琴出借給小提琴家，最讓人津津樂道的就是2015年獲柴可夫斯基國際音樂大賽銀牌的台灣小提琴家曾宇謙，從11歲起就向奇美借琴。
奇美實業被譽為幸福企業，是第一家最早實施週休二日的公司，包括設置托兒所等，出發點都是充分照顧員工，因此幾乎沒有鬧過勞資糾紛。
奇美實業營收上千億元，但一直都未上市。因為許文龍認為，「經營企業不是以賺錢為目的，而是讓所有人獲得幸福」，由於和資本市場的邏輯背道而馳，因此寧可穩穩賺也不上市。
「不要期待我留什麼給你；第三代更不能花我一分錢。」許文龍不留財產給子女，2005年卸下奇美集團董事長職務，交棒給小舅子廖錦祥，沒有讓兒子許家彰接班，但卻很提拔兄姊們的第二代，分別擔任集團要職。
許文龍曾在受訪時說，將來他走了，不要為他造墓，或許辦一場音樂會就夠了。這名獨樹一格、擁有藝術魂的企業家，就連謝幕也要和音樂為伍。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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