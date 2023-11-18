大巨蛋測試賽開打上萬球迷入場，郭李建夫：新草皮會咬球需適應，球迷反應觀眾席3大問題

首次使用場地，教練：新草皮較咬球、捕手守備需注意後方LED廣告看板

（中央社）台北大巨蛋測試賽今（18）日登場，由亞洲棒球錦標賽台灣隊與U23世界盃培訓隊交手，亞錦排出投手曾仁和先發、廖健富扛4棒，總教練郭李建夫表示，每個球場各有特色、需要適應。

台灣棒球迷等了超過30年的台北大巨蛋今天舉行首場公開測試賽，備戰12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，今天亞錦賽台灣代表隊排出投手曾仁和先發，總教練郭李建夫賽前受訪表示，會讓每個投手都上場投1局，踩踏投手丘的感覺。

亞錦賽代表隊中心棒次預計由廖健富和劉基鴻扛起，但劉基鴻目前在日本參加亞洲職棒冠軍爭霸賽，今天測試賽4棒由廖健富扛起，開路先鋒為業餘合庫棒球隊好手陳孝允。

亞錦賽代表隊昨天也有安排大巨蛋練球，球員有回饋球場狀況，郭李建夫表示，昨天安排練球加上今天賽前練習，就是要讓球員重複確認一下場地狀況，之前備受討論的座椅顏色吃球的問題，等到觀眾坐下去之後應該就不會這麼嚴重，還需要再觀察。

郭李建夫之前旅日時期也曾在巨蛋球場出賽，他表示每個球場都有自己的特色，需要去嘗試看看，但球員常常移動在不同的球場比賽，適應力上不會有太大的問題。

多數的球員都反應大巨蛋球場的草比較長，跟同為人工草皮的天母棒球場相比，草皮比較軟，郭李建夫也提到，草皮看起來感覺不錯，但可能因為是新的草皮，比較會咬球，球會有減速的狀況，至於捕手後方的LED廣告看板，也會提醒補手守備時特別注意。

先發投手曾和仁指出重訓設備可更完善

台北大巨蛋公開測試賽亞錦賽台灣代表隊由先發投手曾仁和投出第一球，曾仁和笑說很開心；台灣巨蛋球場初體驗，曾仁和也點出重訓室缺槓片鎖有點危險，裝備上可以更完善。

中職樂天桃猿隊投手曾仁和入選亞洲棒球錦標賽台灣代表隊，是代表隊陣中投手群資歷最豐富的球員，今天公開測試賽開放1萬3000名觀眾入場，由亞錦賽台灣隊與U23世界盃棒球賽培訓隊交手，曾仁和任先發投手。

曾仁和投出公開測試賽第一球，他表示很開心， 但可能中職總冠軍賽的張力還沒有退掉，沒有其他特別的感覺，今天投起來沒有太大的問題。

曾仁和10年前、2013年入選世界棒球經典賽代表隊，當時也曾到過日本東京巨蛋，曾仁和表示，那是比較久以前的記憶了，但整體感覺東京巨蛋比較完整一點，台北大巨蛋的設施上還可以更完善。

曾仁和點出重訓室器材不多，比較需要注意的是重訓的槓片沒有「槓片鎖」，在使用時會晃動、比較危險，另外投手丘的土比較黏，還需要適應一下。

至於觀眾的加油聲，曾仁和表示，可能因為外野沒有坐人，今天感覺加油聲音有被吸掉，期待滿場球迷的壯觀場面。

亞洲棒球錦標賽12月3日在台北大巨蛋開打，開幕戰由台灣與韓國交手，被問起是否會期待爭取開幕戰先發，曾仁和表示，要看教練安排，大家都希望可以爭取機會。

亞錦賽球員讚休息室舒適但電視太低，笑稱：「可能輕微腦震盪」

台北大巨蛋公開測試賽今天登場，球員普遍認為環境舒服，但也有球員頭撞到休息室電視，另外也有球員點出一、三壘側欄杆沒有防護裝置，野手處理界外飛球需要小心。

台北大巨蛋迎接12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，今天安排公開測試賽，開放1萬3000名觀眾入場，由亞錦賽台灣代表隊與U23世界盃棒球賽培訓隊交手。

兩隊的球員昨天都有到球場練球，球員普遍反應休息室空間舒適，但電視過低，坐在離電視最近位置的球員，在拿取物品時抬頭就直擊後腦勺，隊友笑說：「現在可能有輕微腦震盪」。

亞錦賽代表隊球員廖健富表示，球場休息室空間沒話講，但可能一、三壘側護網的柱子要特別注意，目前沒有防護墊包覆，野手在處理界外球時也需要特別小心。

亞錦賽總教練郭李建夫表示，自己在選手時期還沒來得及站上台北大巨蛋的場上打球，巨蛋球場終於蓋好，國際賽等重要賽事，不會再受到天氣影響延賽、影響投手群的調度，也可讓每個球員都展現最好的狀態。

球迷反應觀眾席有壓迫感、柱子多擋視線、螢幕小

台北大巨蛋公開測試賽今天開放破萬名觀眾入場，國內外看球資歷超過30年的高先生表示，螢幕太小、觀眾席有壓迫感、攤位不足，也有富邦悍將隊資深球迷點出柱子過多影響視線。

台北大巨蛋公開測試賽今天由亞洲棒球錦標賽台灣代表隊與U23世界盃棒球賽培訓隊交手，球迷幾乎坐滿一、三壘內野座位。

有美職、日職、中職超過30年看球資歷的高先生表示，大巨蛋的觀眾席設計與新莊棒球場類似，座位後方因為有屋簷，不像美國球場觀眾席是傾斜順勢向上延伸，坐在後排或者在走道上感覺會有嚴重的壓迫感，部分區域視線會被屋簷擋住，燈光也會感覺比較暗。

今天現場僅有開放2個飲食攤位，但高先生細算，可以設置飲食攤位區間約6到8個，數量偏少，應該要多增設飲食商業區塊。

另外球場3塊大螢幕，高先生認為都偏小，尤其是兩側的螢幕，幾乎看不清楚上面的資訊，高先生認為，座位壓迫感是無法改變的部分，但螢幕應該可以調整。

另外，從職棒7年開始看球的資深男球迷、目前支持富邦悍將隊，今天位置在一壘側接近外野的區塊，他點出一、三壘側的護網柱子太過密集，「有些角度看過去幾乎都是看到柱子，蠻干擾觀賽視線的。」

外國球迷建議增加音樂、攤位、雙語字幕

台北大巨蛋公開測試賽今天開放破萬名觀眾入場，台灣球迷徐先生帶著義大利親戚Marco進場看球，兩人除了稱讚球場舒適，也提到冷氣有點冷，沒有音樂效果「有點安靜」。