中國發動斬首行動怎麼辦？（下）：中共如果在520凌晨攻台，中華民國將沒有三軍統帥

文：狸貓上師

為了讓讀者更進一步體會我國制度問題與潛在的斬首危機，讓我們以2024年大選做一個可能的推想：假若2024年柯文哲當選總統，5月20日就職日凌晨一點，中共突然攻台。

此時蔡英文已經根據法律解職，沒有權限統帥三軍，而即將上任的柯文哲也還沒宣誓就職，所以柯文哲也不是總統。而蔡政府的副總統、正副行政院長也已經辭職，故無人在法律上可代行總統職權。這意味著這段空窗期內，中華民國沒有三軍統帥，或至少沒有法律上有效的三軍統帥。

由於戰事突發，總統暨副總統宣誓就職典禮無法進行，柯文哲疲於逃命，無法完成宣誓就職的儀式，依照《宣誓條例》視同未就職，所以這時候柯文哲仍不是中華民國總統。即便柯文哲進入圓山指揮所，終成「主上」主持戰爭大局，在柯媽媽的面前宣誓就職，柯媽媽感動落淚，自己的寶貝兒子終於奪得寶位。

然而，戰爭導致通訊中斷，我國的對外光纖線路全面被切斷，國內的通訊與網路基礎設施因為單點故障（single point of failure）無法運作。或者是因為頻寬過低而難以使用，導致誓就職的訊息難以傳遞。這樣民眾如何確認柯文哲已經是總統，已是三軍統帥？

即便因為選舉塵埃落定，民眾心裡都認定「柯文哲就是咱們台灣人的總統」，但在戰時通訊中斷或不穩定的狀況下，如何讓軍隊和國民了解「柯文哲還活著並且能行總統職權，仍是三軍統帥，副總統還沒接任」？如果這時候中國用深偽技術，偽造了柯文哲總統不幸離世的影片，由副總統黃珊珊接任，甚至偽造總統令，這時候我們要如何因應？

Photo Credit: 中央社

故筆者在此建議：

一、反斬首戰的演練中，必須大規模加強零日攻擊網路武器的紅藍模擬對抗。紅隊採購以色列、美國、北約、甚至俄羅斯與中國的各種網路與電子訊號武器：如0／1點擊零日攻擊、軍事情報專用的Ｍ化車、中共維穩用的訊號干擾器，並成立國家級的安全賞金計畫（security bounty program），號召天下之勇士好手，一起捕捉國家級的資安漏洞。

例如，在總統、總統幕僚、黨政高層的保密手機中設置一段隨機生成的純文字，任何能獲得此文字的人可獲得黃金千兩或比特幣千顆（如同過去的反共義士的獎勵手段）。同時在總統府網站公開此文字的SHA－256哈希值，以彰顯政府的公信力。

二、我國也必須學習美國等各國制定周詳的總統繼位順序、安全許可制度（security clearance）與指定倖存者制度。同時在法律與制度上上明確總統交接日的無縫接軌，以避免中共發動斬首戰時，陷入權力真空之險境。

三、我國作為常常依賴學術圈的學者，不可否認台灣不少優秀學者在學術領域做出重大貢獻，然而對於實務問題往往非其專長。舉例來說，技術高強且真正有戰力的的白帽與黑帽駭客，往往不具有響亮的學歷，沒有博士學位，也非在大學任教，而這種人才在台灣廟堂之上往往不具有發言權。

然而現實是，假設現在要攻下解放軍的某個資訊系統，廟堂之上的學者們往往不具有相應的能力，而那些不具有響亮學歷的實務工作者才是有能力做到的。以色列戰力強大的情報與網路安全公司，大多數並非從學界出生；美國的軍事工業複合體與情治單位，往往要依靠技術能力高超的民間軍事與科技承包商，例如洛克希德馬丁、波音、雷神、BAE Systems、FireEye、Chainalysis等等。

相反地，日本邪教奧姆真理教試圖發動政變時，因為教主麻原彰晃過度依賴高學歷的知識份子、醫師，在各種實務問題上天馬行空而潰敗。

明朝建文帝的身邊都是滿腹經綸卻缺乏實務經驗的儒生，燕王朱棣身邊的智囊團卻是充滿著江湖經驗（street smart）的和尚、相士跟卜者。當朱棣謀反發動靖難叛變時，建文帝還在跟大儒方孝孺討論《周禮》。

某種程度來說，朱棣的謀士道衍禪師便是斬首戰的先驅：朱棣與建文帝進行曠日持久的戰爭時，便建議朱棣「毋下城邑，疾趨京師，京師單弱，勢必舉」，而後朱棣便直取京師，攻破南京，建文帝則不知所蹤。

根據筆者經驗，政府間的資安會議與討論大多淪於空泛口號，故筆者建議，國家召集相關討論時，要拋棄以學者治國思維，必須廣納天下之英才與實務經驗老道的業者，經常舉辦各種實務上的比賽與紅藍方對抗賽，而不是學者之間的「嘴巴上論道」。

Photo Credit: 北京故宮博物院 @ public domain 明成祖朱棣的謀士，斬首戰的先驅，「道衍禪師」姚廣孝

四、在國家緊急危難之應變措施與應變計畫中，需以亂數產生器加入亂數因子（例如依靠量子亂數產生器或是熔岩燈），同時減少隱晦式安全（security through obscurity）。

例如，中共在斬首戰中先發動佯攻，政府啟動緊急國家元首轉移措施，由於缺少亂數因子，接下來行為路徑都是變得可以預測的（例如在避難計劃中，總統與政要轉移到某個安全地點）。一旦接下來的路徑可以預測，只要陰謀精心策劃，例如內奸已經滲透安全地點，那麼總統就如甕中之鱉。

相反地，戲曲小說中的曹操死時，多路馬車前進，佈下72疑塚，便是一種類似運用亂數機制來保護安全的手段。換言之，對手即便無法預測我們的行為，但對手確定在某件事情後有相當高的機率會往某個方向走（例如：總統府遭攻擊後會實施國家元首轉移程序），那麼陰謀策劃者便有機會故意引發某事件，從而掌握全局。