中國發動斬首行動怎麼辦？（下）：中共如果在520凌晨攻台，中華民國將沒有三軍統帥
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為了讓讀者更進一步體會斬首危機，讓我們假設，若2024年柯文哲當選總統，5月20日就職日凌晨一點，中共突然攻台。此時蔡英文已經根據法律解職，柯文哲也還沒宣誓就職。這意味著這段空窗期內，中華民國沒有三軍統帥。
文：狸貓上師
為了讓讀者更進一步體會我國制度問題與潛在的斬首危機，讓我們以2024年大選做一個可能的推想：假若2024年柯文哲當選總統，5月20日就職日凌晨一點，中共突然攻台。
此時蔡英文已經根據法律解職，沒有權限統帥三軍，而即將上任的柯文哲也還沒宣誓就職，所以柯文哲也不是總統。而蔡政府的副總統、正副行政院長也已經辭職，故無人在法律上可代行總統職權。這意味著這段空窗期內，中華民國沒有三軍統帥，或至少沒有法律上有效的三軍統帥。
由於戰事突發，總統暨副總統宣誓就職典禮無法進行，柯文哲疲於逃命，無法完成宣誓就職的儀式，依照《宣誓條例》視同未就職，所以這時候柯文哲仍不是中華民國總統。即便柯文哲進入圓山指揮所，終成「主上」主持戰爭大局，在柯媽媽的面前宣誓就職，柯媽媽感動落淚，自己的寶貝兒子終於奪得寶位。
然而，戰爭導致通訊中斷，我國的對外光纖線路全面被切斷，國內的通訊與網路基礎設施因為單點故障（single point of failure）無法運作。或者是因為頻寬過低而難以使用，導致誓就職的訊息難以傳遞。這樣民眾如何確認柯文哲已經是總統，已是三軍統帥？
即便因為選舉塵埃落定，民眾心裡都認定「柯文哲就是咱們台灣人的總統」，但在戰時通訊中斷或不穩定的狀況下，如何讓軍隊和國民了解「柯文哲還活著並且能行總統職權，仍是三軍統帥，副總統還沒接任」？如果這時候中國用深偽技術，偽造了柯文哲總統不幸離世的影片，由副總統黃珊珊接任，甚至偽造總統令，這時候我們要如何因應？
故筆者在此建議：
一、反斬首戰的演練中，必須大規模加強零日攻擊網路武器的紅藍模擬對抗。紅隊採購以色列、美國、北約、甚至俄羅斯與中國的各種網路與電子訊號武器：如0／1點擊零日攻擊、軍事情報專用的Ｍ化車、中共維穩用的訊號干擾器，並成立國家級的安全賞金計畫（security bounty program），號召天下之勇士好手，一起捕捉國家級的資安漏洞。
例如，在總統、總統幕僚、黨政高層的保密手機中設置一段隨機生成的純文字，任何能獲得此文字的人可獲得黃金千兩或比特幣千顆（如同過去的反共義士的獎勵手段）。同時在總統府網站公開此文字的SHA－256哈希值，以彰顯政府的公信力。
二、我國也必須學習美國等各國制定周詳的總統繼位順序、安全許可制度（security clearance）與指定倖存者制度。同時在法律與制度上上明確總統交接日的無縫接軌，以避免中共發動斬首戰時，陷入權力真空之險境。
三、我國作為常常依賴學術圈的學者，不可否認台灣不少優秀學者在學術領域做出重大貢獻，然而對於實務問題往往非其專長。舉例來說，技術高強且真正有戰力的的白帽與黑帽駭客，往往不具有響亮的學歷，沒有博士學位，也非在大學任教，而這種人才在台灣廟堂之上往往不具有發言權。
然而現實是，假設現在要攻下解放軍的某個資訊系統，廟堂之上的學者們往往不具有相應的能力，而那些不具有響亮學歷的實務工作者才是有能力做到的。以色列戰力強大的情報與網路安全公司，大多數並非從學界出生；美國的軍事工業複合體與情治單位，往往要依靠技術能力高超的民間軍事與科技承包商，例如洛克希德馬丁、波音、雷神、BAE Systems、FireEye、Chainalysis等等。
相反地，日本邪教奧姆真理教試圖發動政變時，因為教主麻原彰晃過度依賴高學歷的知識份子、醫師，在各種實務問題上天馬行空而潰敗。
明朝建文帝的身邊都是滿腹經綸卻缺乏實務經驗的儒生，燕王朱棣身邊的智囊團卻是充滿著江湖經驗（street smart）的和尚、相士跟卜者。當朱棣謀反發動靖難叛變時，建文帝還在跟大儒方孝孺討論《周禮》。
某種程度來說，朱棣的謀士道衍禪師便是斬首戰的先驅：朱棣與建文帝進行曠日持久的戰爭時，便建議朱棣「毋下城邑，疾趨京師，京師單弱，勢必舉」，而後朱棣便直取京師，攻破南京，建文帝則不知所蹤。
根據筆者經驗，政府間的資安會議與討論大多淪於空泛口號，故筆者建議，國家召集相關討論時，要拋棄以學者治國思維，必須廣納天下之英才與實務經驗老道的業者，經常舉辦各種實務上的比賽與紅藍方對抗賽，而不是學者之間的「嘴巴上論道」。
四、在國家緊急危難之應變措施與應變計畫中，需以亂數產生器加入亂數因子（例如依靠量子亂數產生器或是熔岩燈），同時減少隱晦式安全（security through obscurity）。
例如，中共在斬首戰中先發動佯攻，政府啟動緊急國家元首轉移措施，由於缺少亂數因子，接下來行為路徑都是變得可以預測的（例如在避難計劃中，總統與政要轉移到某個安全地點）。一旦接下來的路徑可以預測，只要陰謀精心策劃，例如內奸已經滲透安全地點，那麼總統就如甕中之鱉。
相反地，戲曲小說中的曹操死時，多路馬車前進，佈下72疑塚，便是一種類似運用亂數機制來保護安全的手段。換言之，對手即便無法預測我們的行為，但對手確定在某件事情後有相當高的機率會往某個方向走（例如：總統府遭攻擊後會實施國家元首轉移程序），那麼陰謀策劃者便有機會故意引發某事件，從而掌握全局。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！