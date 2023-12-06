《穿過了》：希特勒交代裁縫將衣服做得寬大些，以便他用右手做出精心設計的手勢

文：索菲．譚豪瑟 （Sofi Thanhauser）

大眾時尚的興起

他們對物品的價值一無所知，所以只認品牌。——保羅．普瓦烈（Paul Poiret）

在美國人對高級文化（high culture）的認知中，巴黎依然穩居時尚之都的寶座。碧昂絲在二○一八年的〈瘋狂癡迷〉（Apeshit）音樂錄影帶中，身穿史第芬妮．羅蘭（Stephane Rolland）高級訂製服，躺臥在羅浮宮的勝利女神像下高唱著「我有昂貴的名牌衣，我得了富貴病。」接著鏡頭一轉，又換成 Burberry 中空露肚裝及長褲，在雅克-路易．大衛（Jacques Louis David）的《拿破崙的加冕禮》（The Coronation of Emperor Napoleon and Empress Josephine）前面跳舞，象徵對她流行樂壇天后地位的自我認同。然而，在一般人對於何謂奢華服飾的理解中，昂貴的衣料正逐漸被另一種專屬的標誌取代，那就是品牌。

二○一五年，我去採訪了香儂．奧哈拉（Shannon O’Hara），她住在布魯克林，是位裁縫師，碧昂絲演唱會、時尚攝影及紅毯的服裝皆由她親手操刀。她身材高大、金髮碧眼，有刺青，個性沉穩冷靜。

她公寓牆上掛著一幅重力異常圖，標示地球表面各地重力強度的差異。我好奇問起，她才表示她父親是位製圖師。我心想，裁縫跟畫地圖這兩種專業或許沒有什麼不同：前者將平面的圖形轉化成立體實物，後者則是將立體的地景改以平面形式呈現。

奧哈拉表示，紐約過去有成千上萬的裁縫師——她指的不是那些在乾洗店替人簡單修改的衣匠，而是受過嚴格訓練的專業師傅——為客戶從頭開始打造出完美合身的訂製服。在她看來，這門傳統技藝的傳人如今都在替時尚集團或負擔得起其精湛服務的明星工作，但人數依然少之又少。

奧哈拉的工作屬於精品品牌行銷體系的一環，這一行就如同早期的服裝製造業，主要以紐約為中心。在服飾新品正式進入量產之前，設計師會先製作一套單一尺寸的樣品，稱為打樣。在紅毯、時尚拍攝及時裝秀等場合，她負責將樣品修改成模特兒或女演員能穿的尺寸。「如果（樣品）不是她的尺寸也沒關係，讓衣服變得合身就是我的工作。」她說。

樣品沒有所謂的統一尺寸，每個品牌各有各的標準，端視其消費族群及美學風格而定。例如她經常替義大利名牌Pucci工作，「他們打樣用的是假人模特兒，我如果想讓女演員穿上這套衣服，就得想辦法把它變成適合真人的尺寸。」

另一方面，當客戶換成紐約女裝品牌Jones New York，問題就反過來了。「樣品的尺寸是八號，因為他們行銷的客群是中西部的上班族女性。」從服裝師的角度來看，模特兒、女演員、上班族女性三者形成一個瘋狂的組合，這方寸之間就是賺錢密碼的所在——如何定義女性，並讓她們相信自己真的就是那副模樣。

奧哈拉的工作正好處在幻想與現實的對峙點。雖然成衣在當前市場上幾近完勝，就定義而言，這意味著手工量身訂做的時代已經終結，但服裝業者仍得靠裁縫來打造「量產成衣也能完美貼合人體」的美好想像。現實生活中，成衣或許不盡合身，但在電視、電影及廣告幕後，都有像奧哈拉這樣的服裝師，使衣服能與穿著者妥切貼合，在螢幕、網路及平面媒體上塑造出完美的形象。

奧哈拉的工作讓她得以接觸到環肥燕瘦各具特色的不同身形。成衣往往給人一種錯覺，以為每個人的身形都大同小異，毫無例外，但在現實生活中，「我從沒見過身材完美對稱的人。幾乎每個人都有缺陷，比方說肩膀——我的肩膀兩邊長度差了一英吋，我保證妳一定也是，而且說不定妳還有長短腿，某隻手臂的二頭肌肯定更發達。」她說。就是這些偏差才讓她的工作充滿趣味。

她在幫西恩潘（Sean Penn）做衣服時，必須想辦法掩飾他「一邊肩膀比另一邊高三吋」的事實。不同的身形需要不同的作法。惡名昭彰的希特勒曾經交代他的裁縫將衣服做得寬大些，以便他用右手做出精心設計的手勢。他的左肩在一九二三年十一月的啤酒館暴動後就因傷僵硬不舉，當時他在人行道上摔倒導致左肩脫臼，但拒絕接受X光檢查，就是因為擔心在醫院遭到暗殺。

如今成衣早已隨處可見，但美國在十九世紀末到二十世紀初之前幾乎看不到成衣的蹤影。當時大多數人依然穿著自製衣物，財力足夠者才會找裁縫量身訂做。一八一一年公布的某份政府報告指出「美國人民所穿的衣服有三分之二」是在家自己做的。

整個十九世紀，服裝進入大規模生產，也正是透過這些點滴累積的改變，才逐漸形成今日成衣產業的面貌。正如我們所見，紡織廠興起後，由窮苦的計件零工製作的汗衫及馬褲成了第一批大規模生產的成衣，接著十九世紀中葉出現了緊身胸衣。

在南北戰前，市面上只有做給水手及黑奴穿的工作外衣。這種最早的成衣僅在「成衣店」（slopshop）買得到，這類店鋪興起於十九世紀初，分布在波士頓、紐約、費城、巴爾的摩及其他捕鯨或漁業小鎮碼頭旁的街區。這種工作服的尺寸只有一種，水手在出海前得自己想辦法改成合身大小。

一八四○至六○年間，大量製作奴隸所穿的衣服發展成一門產業。農園經營者發現這種量產的便宜成衣能幫他們省下寶貴的人力成本，避免讓奴工變成縫紉工。紐約與東岸城市及南部的新紐澳良港之間設有貿易航線，將粗製濫造的廉價成衣輸往大型農園。新紐澳良當地的經銷商福爾傑與布雷克公司（Folger and Blake Company）在廣告中號稱農園主人「會發現買他們公司的成衣好處多多」；紐約也有不少公司專門生產所謂的「黑人裝」。