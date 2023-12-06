《穿過了》：希特勒交代裁縫將衣服做得寬大些，以便他用右手做出精心設計的手勢
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在這部視野寬廣的社會史中，譚豪瑟以精彩的筆觸講述五種紡織原料——亞麻、棉花、絲綢、合成纖維和羊毛——的故事，闡述人類服裝的發展及起源，以意想不到的方式，啟發了我們對世界的認知。
文：索菲．譚豪瑟 （Sofi Thanhauser）
大眾時尚的興起
他們對物品的價值一無所知，所以只認品牌。——保羅．普瓦烈（Paul Poiret）
在美國人對高級文化（high culture）的認知中，巴黎依然穩居時尚之都的寶座。碧昂絲在二○一八年的〈瘋狂癡迷〉（Apeshit）音樂錄影帶中，身穿史第芬妮．羅蘭（Stephane Rolland）高級訂製服，躺臥在羅浮宮的勝利女神像下高唱著「我有昂貴的名牌衣，我得了富貴病。」接著鏡頭一轉，又換成 Burberry 中空露肚裝及長褲，在雅克-路易．大衛（Jacques Louis David）的《拿破崙的加冕禮》（The Coronation of Emperor Napoleon and Empress Josephine）前面跳舞，象徵對她流行樂壇天后地位的自我認同。然而，在一般人對於何謂奢華服飾的理解中，昂貴的衣料正逐漸被另一種專屬的標誌取代，那就是品牌。
二○一五年，我去採訪了香儂．奧哈拉（Shannon O’Hara），她住在布魯克林，是位裁縫師，碧昂絲演唱會、時尚攝影及紅毯的服裝皆由她親手操刀。她身材高大、金髮碧眼，有刺青，個性沉穩冷靜。
她公寓牆上掛著一幅重力異常圖，標示地球表面各地重力強度的差異。我好奇問起，她才表示她父親是位製圖師。我心想，裁縫跟畫地圖這兩種專業或許沒有什麼不同：前者將平面的圖形轉化成立體實物，後者則是將立體的地景改以平面形式呈現。
奧哈拉表示，紐約過去有成千上萬的裁縫師——她指的不是那些在乾洗店替人簡單修改的衣匠，而是受過嚴格訓練的專業師傅——為客戶從頭開始打造出完美合身的訂製服。在她看來，這門傳統技藝的傳人如今都在替時尚集團或負擔得起其精湛服務的明星工作，但人數依然少之又少。
奧哈拉的工作屬於精品品牌行銷體系的一環，這一行就如同早期的服裝製造業，主要以紐約為中心。在服飾新品正式進入量產之前，設計師會先製作一套單一尺寸的樣品，稱為打樣。在紅毯、時尚拍攝及時裝秀等場合，她負責將樣品修改成模特兒或女演員能穿的尺寸。「如果（樣品）不是她的尺寸也沒關係，讓衣服變得合身就是我的工作。」她說。
樣品沒有所謂的統一尺寸，每個品牌各有各的標準，端視其消費族群及美學風格而定。例如她經常替義大利名牌Pucci工作，「他們打樣用的是假人模特兒，我如果想讓女演員穿上這套衣服，就得想辦法把它變成適合真人的尺寸。」
另一方面，當客戶換成紐約女裝品牌Jones New York，問題就反過來了。「樣品的尺寸是八號，因為他們行銷的客群是中西部的上班族女性。」從服裝師的角度來看，模特兒、女演員、上班族女性三者形成一個瘋狂的組合，這方寸之間就是賺錢密碼的所在——如何定義女性，並讓她們相信自己真的就是那副模樣。
奧哈拉的工作正好處在幻想與現實的對峙點。雖然成衣在當前市場上幾近完勝，就定義而言，這意味著手工量身訂做的時代已經終結，但服裝業者仍得靠裁縫來打造「量產成衣也能完美貼合人體」的美好想像。現實生活中，成衣或許不盡合身，但在電視、電影及廣告幕後，都有像奧哈拉這樣的服裝師，使衣服能與穿著者妥切貼合，在螢幕、網路及平面媒體上塑造出完美的形象。
奧哈拉的工作讓她得以接觸到環肥燕瘦各具特色的不同身形。成衣往往給人一種錯覺，以為每個人的身形都大同小異，毫無例外，但在現實生活中，「我從沒見過身材完美對稱的人。幾乎每個人都有缺陷，比方說肩膀——我的肩膀兩邊長度差了一英吋，我保證妳一定也是，而且說不定妳還有長短腿，某隻手臂的二頭肌肯定更發達。」她說。就是這些偏差才讓她的工作充滿趣味。
她在幫西恩潘（Sean Penn）做衣服時，必須想辦法掩飾他「一邊肩膀比另一邊高三吋」的事實。不同的身形需要不同的作法。惡名昭彰的希特勒曾經交代他的裁縫將衣服做得寬大些，以便他用右手做出精心設計的手勢。他的左肩在一九二三年十一月的啤酒館暴動後就因傷僵硬不舉，當時他在人行道上摔倒導致左肩脫臼，但拒絕接受X光檢查，就是因為擔心在醫院遭到暗殺。
如今成衣早已隨處可見，但美國在十九世紀末到二十世紀初之前幾乎看不到成衣的蹤影。當時大多數人依然穿著自製衣物，財力足夠者才會找裁縫量身訂做。一八一一年公布的某份政府報告指出「美國人民所穿的衣服有三分之二」是在家自己做的。
整個十九世紀，服裝進入大規模生產，也正是透過這些點滴累積的改變，才逐漸形成今日成衣產業的面貌。正如我們所見，紡織廠興起後，由窮苦的計件零工製作的汗衫及馬褲成了第一批大規模生產的成衣，接著十九世紀中葉出現了緊身胸衣。
在南北戰前，市面上只有做給水手及黑奴穿的工作外衣。這種最早的成衣僅在「成衣店」（slopshop）買得到，這類店鋪興起於十九世紀初，分布在波士頓、紐約、費城、巴爾的摩及其他捕鯨或漁業小鎮碼頭旁的街區。這種工作服的尺寸只有一種，水手在出海前得自己想辦法改成合身大小。
一八四○至六○年間，大量製作奴隸所穿的衣服發展成一門產業。農園經營者發現這種量產的便宜成衣能幫他們省下寶貴的人力成本，避免讓奴工變成縫紉工。紐約與東岸城市及南部的新紐澳良港之間設有貿易航線，將粗製濫造的廉價成衣輸往大型農園。新紐澳良當地的經銷商福爾傑與布雷克公司（Folger and Blake Company）在廣告中號稱農園主人「會發現買他們公司的成衣好處多多」；紐約也有不少公司專門生產所謂的「黑人裝」。
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中華電信 HiNet 光世代持續進化！讓全家體驗「最速」飆網快感！
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網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
中華電信HiNet光世代「速在必行 2.0」方 案為大家帶來網速有感升級！升級雙向對稱頻寬300M、500M方案也有超划算的價格，也能搭配Wi-FI全屋通一次完成家中無線網路環境的建置！
對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。