「每一幕感動時刻，都有春風溫柔相伴。」 春風X金馬聯名商品 限量發售中

深耕台灣近30年的春風，希望以溫柔的羽絨新肌感，讓每個家庭、每位珍視最愛的人們，在喚醒生 活共鳴的觀影時刻，能有一份感動的溫柔永遠相伴左右。 此次春風衛生紙首度與金馬聯名發售限量衛生紙，希望陪伴更多消費者共享每一幕感動的時刻。

此次春風Ｘ金馬聯名限量商品，以銷售最佳之一羽絨新肌感超細柔抽取式衛生紙代表，包裝設計概念秉持春風的精神，全心呵護產品的研發，以柔軟輕盈的羽毛，被金色春風輕撫吹動，似乘風飛揚， 象徵沐浴著柔順春風，登上榮耀的最高點。

春風經典羽絨新肌感，經由特殊壓花處理，使紙張壓花的紋路有高低不同層次，蝴蝶壓花的紋路 較深，使蝴蝶的視覺效果明顯；紙張底部的紋路較細，獨家長短纖配比與製程，張張柔軟與韌性兼 具，使您摸到的每一張衛生紙都是觸感好的表面，讓肌膚感受全新的柔軟細緻。

春風衛生紙不含螢光劑、拒用熱帶雨林漿，生產工廠運用風力發電潔淨能源，此產品擁有 FSC森林驗證標章，並確保產品從紙漿來源、生產製造、一直到消費者手中的過程，皆以高標準環保思維守護森林的持續發展。

不僅如此，春風品牌更全心在每一次家庭用紙產品的研發上，努力營造沒有負擔又兼具清潔功能

感受力，讓每一次接觸肌膚都是「好柔、好淨、好舒服J，就像是春天徐徐微風吹拂在臉上舒適 的感覺。

Photo Credit : 春風Ｘ金馬

銷售通路：全聯門市

本文章內容由「春風Ｘ金馬」提供。