花王(台灣)連續四年榮獲TCSA十大永續典範外商企業獎

由台灣永續能源基金會主辦的台灣企業永續獎於11月15日假圓山大飯店12樓大會廳舉辦頒獎典禮，花王(台灣)連續四年獲得「十大永續典範外商企業獎」肯定，董事長暨總經理長谷川尚一親自出席頒獎典禮並從立法院副院長蔡其昌手中領取象徵外商企業ESG最高榮譽的獎項。

為實現集團2030年零廢棄物的目標，在台灣，花王以外商身分積極倡議循環經濟。首先，協力公部門一起為循環減塑發聲，以業者的角度參與草案研商會議並自主申請環保署塑膠再生商品查證。此外，花王也以產品循環減塑的觀點出發，不僅從自身產品減少原生樹脂的方向檢討對策，進一步擴大使用包含PET、PE及PP材質的再生塑料，並承諾2025年再生塑料至少使用25%。

花王在台推動循環減塑，讓產品更友善環境

光是企業減塑還不夠，也得讓消費者認同並買單，才有機會真正啟動kirei美好永續生活，為此，花王直接在產品外包裝設計eco together環保標章，清楚告訴消費者產品減塑和減碳的效益，幫助消費者以環境友善的觀點做聰明消費。為了驅動永續生活轉型，讓孩子們從小就開始接觸並建立永續意識，花王深入國小校園推動永續生活教育，帶領孩子了解永續在日常生活中可以如何實踐，進而帶給地球更友善的未來。

花王已在台深耕59年，由裡而外，從組織、員工、品牌、消費者、社會與環境各個面向，以集團ESG策略Kirei Lifestyle Plan為基礎，因應台灣環境、文化與需求，訂定ESG目標與行動，目標就是希望能夠和台灣的消費者共創Kirei美好永續生活，近年來推動許多在地化的ESG行動，屢獲國內各大獎項肯定。

本文章內容由「花王(台灣)」提供。