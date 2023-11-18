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2023/11/18,
政治

港澳辦主任夏寶龍深圳見太古集團行政總裁施銘倫

港澳辦主任夏寶龍深圳見太古集團行政總裁施銘倫
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

施銘倫表示，太古集團看好香港發展前景，對「一國兩制」充滿信心，將繼續加大對香港和內地的投資，積極參與粵港澳大灣區建設。

（中央社）據公布，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前（15日）在深圳會見了英國太古集團（Swire Group）行政總裁施銘倫（Merlin Bingham Swire）一行，在中國與英國關係處於低迷及香港實施國安法後，這是北京方面少有的舉動。

港澳辦在其官方網頁公布，夏寶龍對太古集團長期以來紮根香港、支持「一國兩制」事業、促進香港經濟發展表示肯定和讚賞。

夏寶龍指出，香港回歸以來，「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功，香港經濟蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位穩固，營商環境世界一流。

他說，北京中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，希望太古集團繼續堅定支持「一國兩制」方針，積極參與中國高水準對外開放，共用中國龐大市場和開放發展的紅利，為香港經濟社會發展多做貢獻。

施銘倫表示，太古集團看好香港發展前景，對「一國兩制」充滿信心，將繼續加大對香港和內地的投資，積極參與粵港澳大灣區建設。

國務院港澳辦副主任、北京中央駐香港聯絡辦公室主任鄭雁雄等人參加了會見。

太古集團是香港歷來重要英資洋行之一，目前在港經營房地產、航空、飲料及食物鏈、海洋服務、貿易及實業、醫療保健等。

香港主權移交前，太古集團與怡和洋行（Jardine Matheson）、會德豐、和黃並稱香港4大英資洋行，但上世紀80年代，當中英開始談判香港主權移交問題時，怡和洋行率先於1984年把總部撤出香港，嚴重打擊港人信心，導致股市下跌甚至引起移民潮。

至於會德豐及和黃，在70年代末和80年代中也先後被本地華資財團收購。

在怡和洋行之後，英資匯豐銀行於1993年把總部從香港遷往倫敦，令人更加擔心香港前途，而匯豐此舉也令北京方面十分不滿。

在英資公司撤出香港後，以港人為主的華資公司崛起，成為香港經濟主要力量。

最近幾年，外界一直猜測匯豐銀行會否把英國總部遷回香港。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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