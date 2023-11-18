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2023/11/18,
政治

美國會提「香港制裁法」，有港人入稟高院指5美議員妨礙司法公正

美國會提「香港制裁法」，有港人入稟高院指5美議員妨礙司法公正
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國國會5名跨黨派議員提交「香港制裁法」草案，要求美國政府檢視應否將49名香港官員、檢控官及法官等人列入制裁名單。蕭思江在入稟狀指出，上述5名議員提交的相關草案，對香港司法制度施予嚴重的無端壓力，等同在港干犯妨礙司法公正和藐視法庭。

（中央社）據報導，香港有人入稟高等法院，要求法庭宣布美國國會5名議員妨礙香港司法公正。

外電及本地媒體早前報導，美國國會5名跨黨派議員提交「香港制裁法」草案，要求美國政府檢視應否將49名香港官員、檢控官及法官等人列入制裁名單。

《香港電台》日前（13日）報導，律師蕭思江透過華孝有限公司入稟高院，要求頒令宣布提交草案的議員犯下妨礙香港司法公正及藐視法庭罪，並希望法庭批准，若他們在港，「任何人都可以拘捕他們」。

報導表示，蕭思江以「港人民權民生黨」名義營運華孝有限公司，他狀告的5名美國國會議員是金映玉（Young Kim）、麥高文（Jim McGovern）、柯蒂斯（John Curtis）、蘇利文（Dan Sullivan）及默克利（Jeff Merkley）。

據報導，蕭思江在入稟狀指出，上述5名議員提交的相關草案，對香港司法制度施予嚴重的無端壓力，等同在港干犯妨礙司法公正和藐視法庭。

網上資料顯示，蕭思江於1951年出生，是「港人民權民生黨」主席；他自稱土生土長，是律師、哲學博士、法學士、經濟學士，曾於2007年參加立法會補選。

早前有報導指出，美國參眾兩院多名跨黨派議員提案，要求白宮檢視對香港官員的制裁，把更多涉嫌違反人權的官員納入制裁名單；被點名的有49人，包括律政司司長林定國、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤，以及終審法院首席法官張舉能等多名法官和裁判官。

對於美國議員提出的制裁草案，港府、中國國務院港澳事務辦公室、北京中央駐港聯絡辦公室、北京中央駐港國家安全公署已先後發表聲明，強烈譴責美方的做法，並批評美方破壞香港法治、干預中國內政。

2020年香港國安法實施後，美方宣布制裁香港及中國11名官員，港方包括時任香港行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強等人。

2021年，美方又宣布新增制裁中港6名官員，港方包括警務處國安處處長蔡展鵬、負責國安的警務處助理處長簡啟恩和江學禮。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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