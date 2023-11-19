「拜習會」香港問題未聚焦，分析：北京著力改善中美關係

（中史社）「拜習會」落幕，香港問題未成為重點。香港專家分析，北京為國內經濟問題，對港政策有可能作調整，因此沒有強烈回應美國關切的香港人權問題。但這卻反映「港區國安法」實施後，香港的國際地位已經弱化。

根據美國白宮在三藩市「拜習會」後發布的新聞稿指出，美國總統拜登（Joe Biden）對中國侵犯人權，「包括在新疆丶西藏和香港的行為，提出了關切」。

美國之音（VOA）中文網報導，香港籍的前中國全國政協委員劉夢熊表示，「港區國安法」實施3年多來，香港將中國「國家安全」的重要性泛化，衝擊香港國際金融中心地位。三藩市「拜習會」幾乎沒有觸及香港議題，這反映香港的國際地位已經淡化，國際金融中心的地位逐漸被新加坡取代。

劉夢熊並認為，北京方面為了解決中國國內的經濟問題，對港政策可能會作出調整，因此沒有強烈回應美方在「拜習會」上關切香港的人權問題。

香港時事評論員譚美德也指出，中國國家主席習近平在這次「拜習會」上沒有提及香港議題，可能是考量北京著力改善中美關係所致。

譚美德並認為，在亞太經濟合作會議（APEC）三藩市峰會上，代表香港出席的財政司長陳茂波並沒有太多突出表現。反而是台灣代表的台積電創辦人張忠謀能在峰會期間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，反映出陳茂波雖是香港財金官員之首，份量並不足夠。

劉夢熊分析深層原因說，日前港府高官及香港各大親中政黨組織在APCE峰會前，高調抨擊美國國會議員提案制裁49名香港政府及司法成員，反映當今香港「凡事左三分」的政策。這種政策讓香港從自由、法治到金融、貿易等指標全部向下，只會令香港向下沉淪。

他並形容，香港這些人士批美的作法是「跟車太貼（緊）已經撞板」，完全不懂得北京的外交風向，北京可能會重新檢討香港這種極左的政治風氣。

譚美德也批評，香港如今高舉「愛國者治港」旗幟下，「愛國」高於「治港」，造成政治氣氛的極左思潮，前述人士因此在APEC峰會前以一些粗俗言論批評美國國會議員，影響香港的國際形象，讓人覺得香港已經走向反智社會。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex