【東南亞週報】馬國以色列產品抵制運動加劇｜美印升級全面戰略夥伴關係｜泰總理賽塔赴美國吸引外資

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第249期，為讀者挑選2023年11月11日至11月17日期間，有關印尼、新加坡、泰國、印尼、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

印尼｜印佐科威會晤拜登 雙邊升級全面戰略夥伴關係

印尼總統佐科威11月13日於白宮與美國總統拜登舉行會晤，雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」，除了各項領域的合作外，佐科威並談及加薩危機。

拜登與佐科威於華盛頓白宮會晤，美國與印尼同意將兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」，致力於自由、開放、繁榮、安全的印太地區。在2022年，美國與東協宣布為全面戰略夥伴關係，拜登稍早在9月出訪越南，也將越美關係升級為全面戰略夥伴關係。針對關係升級，拜登表示開始美印新時代；而佐科威則指出，美國是印尼最重要的夥伴之一。

根據白宮聲明，美國將提供1.72 億美元，用於與印尼在氣候變遷、清潔能源轉型、經濟成長等領域的合作。在經濟方面，雙邊將合作打造更具韌性的全球半導體供應鏈，首先針對印尼國內產業生態系、法規架構、基礎建設等需求進行調查。兩國也簽署多項合作備忘錄，包含美國國務院與印尼能源和礦物資源部的合作備忘錄，為後續再生能源、關鍵礦業等的技術合作上提供基礎。

除了合作之外，佐科威在會中也對拜登表示，希望美國採取更多措施，幫助加薩停火。根據不具名美國官員指出，拜登希望佐科威能在中東議題的扮演更多角色。

新加坡｜美主導IPEF貿易支柱待磋商 李顯龍：盼明年取得進展

11月13日至18日於美國舊金山出席第30屆亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議的新加坡總理李顯龍，16日下午出席同期間舉辦的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity，IPEF）領導人會議。李顯龍於會中表示，貿易是全球經濟的命脈，而貿易支柱是IPEF協議，以及美國在本區域經濟與戰略往來中，不可或缺的一部分。

美國總統拜登去（2022）年5月訪日時，正式宣布啟動IPEF，該框架是美國在本地區經濟參與的核心，其中包含貿易、供應鏈、清潔能源和反腐四大支柱。目前，供應鏈、清潔能源和反腐支柱已完成談判，剩貿易支柱仍須進一步磋商。IPEF領導人發表聯合聲明，強調參與貿易支柱的13個國家（不包括印度）已取得進展，並將繼續致力實現互利的貿易成果。

李顯龍於發言時指出，制定新穎且具創意的貿易政策並不容易，需要時間仔細研究敏感領域，並在最適合的時機對協議做出承諾。他期待明年在貿易談判和實質合作方面能取得進展。

他也提到，IPEF應保持開放、包容和靈活，並對新成員持開放態度。他表示，新加坡歡迎IPEF在印太地區經濟合作方面擁有前瞻和積極性的議程，「IPEF是美國與亞洲夥伴持續合作並深化區域關係的戰略平台。它彰顯我們對一個穩定、安全與繁榮，基於規則的開放和包容秩序的共同承諾」。

IPEF目前有14個成員國，除美國外，還有澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國及越南。印度並未參與IPEF貿易支柱。

（新加坡總理李顯龍出席亞太經濟合作會議第30屆領導人非正式會議。）

泰國｜賽塔赴美吸外資 擬啟動陸橋計畫

泰國總理賽塔於11月12日出訪美國，除了參加11月15日登場的亞太經合會（APEC）領袖會議，先與美國重大企業高層會晤，期以吸引美國企業到泰國投資布局，打造泰國供應鏈。與此同時，總理賽塔更在APEC領袖會議期間，向美國潛在投資者介紹泰國的陸橋計畫。

賽塔先前曾在10月時，於北京的「一帶一路」論壇上向中國總理李強和潛在投資者介紹該陸橋計畫，當時除了中國投資者之外，亦有來自沙烏地阿拉伯王國的投資者對該計畫感興趣。此次出訪美國，他向美國投資者強調了此計畫，預計在2039年完成，而完工以後將有助於保持貨物的流通，尤其在馬六甲海峽海運容量所面臨壓力持續增加。該陸橋計畫對泰國而言，預計會創造28萬就業機會，泰國GDP亦將在完工時，每年提高5.5%。

不過，美國投資者是否對該計畫感興趣仍有待觀察。由於該計畫涉及許多政治因素，可能會影響投資者的態度。日本關西外國語大學（Kansai Gaidai University）助理教授Mark Cogan指出，如果西方投資者參與該計畫，將會更嚴格檢視該計畫對環境的影響，對泰國南部潛在干擾，以及外國投資者的債務將如何影響泰國近期之穩定性。

同時兼任財政部長的賽塔，在APEC領袖會議上強調泰國此時政治環境穩定，政府積極推動各種經濟政策，重視經濟發展及提升泰國的競爭力，因此非常歡迎投資者到泰國，使泰國成為重要的貿易與投資地點。

（泰國總理賽塔在APEC領袖會議致詞。）

菲律賓｜杜特蒂政敵 菲前參議員德利馬獲保釋

菲律賓前參議員德利馬（Leila de Lima）因反對杜特蒂的反毒戰爭，遭指控多項罪名，入獄近7年後終於11月13日獲得保釋。

現年64歲的德利馬曾任司法部長、參議員等職；在杜特蒂執政期間，因反對杜特蒂的反毒戰爭，被視為是杜特蒂的頭號政敵；並以參議員的職權對反毒行動侵害人權進行調查。調查進行幾個月後，2017年時她被指控任職司法部長期間，涉嫌收賂、包庇販毒集團、干擾國會調查等罪名而遭逮捕，並從當年2月被監禁至今。

德利馬入獄後獲得許多人權團體的聲援，聯合國人權專員、歐洲議會都曾呼籲當權政府釋放德利馬。美國在川普執政時，也曾通過法案若外國政府官員涉及德利馬的「非法監禁」，則不得入境美國。在小馬可仕執政後，呼籲釋放德利馬的聲浪再次捲起。