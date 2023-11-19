【東南亞週報】馬國以色列產品抵制運動加劇｜美印升級全面戰略夥伴關係｜泰總理賽塔赴美國吸引外資
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大馬國內貿易和生活成本部副部長Nuradli表示，大部分外國品牌是由本地公司通過特許經營的方式在大馬營運，如麥當勞是由大馬企業Gerbang Alaf有限公司營運、星巴克是由Berjaya集團營運等等。因此Nuradli提醒大馬國民，切勿指責擁有特許經營權的大馬企業正在資助以色列，應對此採取中立立場。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第249期，為讀者挑選2023年11月11日至11月17日期間，有關印尼、新加坡、泰國、印尼、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。
印尼｜印佐科威會晤拜登 雙邊升級全面戰略夥伴關係
印尼總統佐科威11月13日於白宮與美國總統拜登舉行會晤，雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」，除了各項領域的合作外，佐科威並談及加薩危機。
拜登與佐科威於華盛頓白宮會晤，美國與印尼同意將兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」，致力於自由、開放、繁榮、安全的印太地區。在2022年，美國與東協宣布為全面戰略夥伴關係，拜登稍早在9月出訪越南，也將越美關係升級為全面戰略夥伴關係。針對關係升級，拜登表示開始美印新時代；而佐科威則指出，美國是印尼最重要的夥伴之一。
根據白宮聲明，美國將提供1.72 億美元，用於與印尼在氣候變遷、清潔能源轉型、經濟成長等領域的合作。在經濟方面，雙邊將合作打造更具韌性的全球半導體供應鏈，首先針對印尼國內產業生態系、法規架構、基礎建設等需求進行調查。兩國也簽署多項合作備忘錄，包含美國國務院與印尼能源和礦物資源部的合作備忘錄，為後續再生能源、關鍵礦業等的技術合作上提供基礎。
除了合作之外，佐科威在會中也對拜登表示，希望美國採取更多措施，幫助加薩停火。根據不具名美國官員指出，拜登希望佐科威能在中東議題的扮演更多角色。
新加坡｜美主導IPEF貿易支柱待磋商 李顯龍：盼明年取得進展
11月13日至18日於美國舊金山出席第30屆亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議的新加坡總理李顯龍，16日下午出席同期間舉辦的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity，IPEF）領導人會議。李顯龍於會中表示，貿易是全球經濟的命脈，而貿易支柱是IPEF協議，以及美國在本區域經濟與戰略往來中，不可或缺的一部分。
美國總統拜登去（2022）年5月訪日時，正式宣布啟動IPEF，該框架是美國在本地區經濟參與的核心，其中包含貿易、供應鏈、清潔能源和反腐四大支柱。目前，供應鏈、清潔能源和反腐支柱已完成談判，剩貿易支柱仍須進一步磋商。IPEF領導人發表聯合聲明，強調參與貿易支柱的13個國家（不包括印度）已取得進展，並將繼續致力實現互利的貿易成果。
李顯龍於發言時指出，制定新穎且具創意的貿易政策並不容易，需要時間仔細研究敏感領域，並在最適合的時機對協議做出承諾。他期待明年在貿易談判和實質合作方面能取得進展。
他也提到，IPEF應保持開放、包容和靈活，並對新成員持開放態度。他表示，新加坡歡迎IPEF在印太地區經濟合作方面擁有前瞻和積極性的議程，「IPEF是美國與亞洲夥伴持續合作並深化區域關係的戰略平台。它彰顯我們對一個穩定、安全與繁榮，基於規則的開放和包容秩序的共同承諾」。
IPEF目前有14個成員國，除美國外，還有澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國及越南。印度並未參與IPEF貿易支柱。
（新加坡總理李顯龍出席亞太經濟合作會議第30屆領導人非正式會議。）
泰國｜賽塔赴美吸外資 擬啟動陸橋計畫
泰國總理賽塔於11月12日出訪美國，除了參加11月15日登場的亞太經合會（APEC）領袖會議，先與美國重大企業高層會晤，期以吸引美國企業到泰國投資布局，打造泰國供應鏈。與此同時，總理賽塔更在APEC領袖會議期間，向美國潛在投資者介紹泰國的陸橋計畫。
賽塔先前曾在10月時，於北京的「一帶一路」論壇上向中國總理李強和潛在投資者介紹該陸橋計畫，當時除了中國投資者之外，亦有來自沙烏地阿拉伯王國的投資者對該計畫感興趣。此次出訪美國，他向美國投資者強調了此計畫，預計在2039年完成，而完工以後將有助於保持貨物的流通，尤其在馬六甲海峽海運容量所面臨壓力持續增加。該陸橋計畫對泰國而言，預計會創造28萬就業機會，泰國GDP亦將在完工時，每年提高5.5%。
不過，美國投資者是否對該計畫感興趣仍有待觀察。由於該計畫涉及許多政治因素，可能會影響投資者的態度。日本關西外國語大學（Kansai Gaidai University）助理教授Mark Cogan指出，如果西方投資者參與該計畫，將會更嚴格檢視該計畫對環境的影響，對泰國南部潛在干擾，以及外國投資者的債務將如何影響泰國近期之穩定性。
同時兼任財政部長的賽塔，在APEC領袖會議上強調泰國此時政治環境穩定，政府積極推動各種經濟政策，重視經濟發展及提升泰國的競爭力，因此非常歡迎投資者到泰國，使泰國成為重要的貿易與投資地點。
（泰國總理賽塔在APEC領袖會議致詞。）
菲律賓｜杜特蒂政敵 菲前參議員德利馬獲保釋
菲律賓前參議員德利馬（Leila de Lima）因反對杜特蒂的反毒戰爭，遭指控多項罪名，入獄近7年後終於11月13日獲得保釋。
現年64歲的德利馬曾任司法部長、參議員等職；在杜特蒂執政期間，因反對杜特蒂的反毒戰爭，被視為是杜特蒂的頭號政敵；並以參議員的職權對反毒行動侵害人權進行調查。調查進行幾個月後，2017年時她被指控任職司法部長期間，涉嫌收賂、包庇販毒集團、干擾國會調查等罪名而遭逮捕，並從當年2月被監禁至今。
德利馬入獄後獲得許多人權團體的聲援，聯合國人權專員、歐洲議會都曾呼籲當權政府釋放德利馬。美國在川普執政時，也曾通過法案若外國政府官員涉及德利馬的「非法監禁」，則不得入境美國。在小馬可仕執政後，呼籲釋放德利馬的聲浪再次捲起。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟