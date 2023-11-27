李克強摸著朱鎔基的路走來，在他的死後「溫情總理」成為有名無實的「香港老闆」

文：無言

「如果香港搞不好，不但你們（港府官員）有責任，我們（中央政府）也有責任……香港回歸祖國了，如果在我們手裡搞壞了，那我豈不成了民族罪人？」近幾年，香港動盪之時，前總理朱鎔基當年在港的一席話，成為了網路瘋傳的金句。

回歸前後，總理曾是香港命運的決策者、大管家，作為香港直屬上司的總理在香港事務上有一定的話語權。周恩來堅持「長期打算，充份利用」，掌控香港黨員人事；回歸命運一錘定音，趙紫陽回信學聯穩民心；以至朱鎔基、溫家寶及任副總理的李克強，也會以情理兼備的「好老闆」形象出現。

前總理李克強猝死上海，一個震驚中外的消息，港府竟事隔一天才出新聞稿。港媒有關李克強之死「點到即止」，論其港澳事務的功績，可以說亦不多。

回顧歷任總理在香港的角色，總理作為中央與香港的橋樑，遇政治事件對民眾的言論要不溫不火，經濟上要適時「送大禮」，李克強努力扮演著朱鎔基、溫家寶基調的繼承者，可是在決策指向和人事命脈牢牢被「定於一尊」的年代，李克強早已經無力在香港再發揮總理的角色。

香港跟總理的關係，止於李克強年代。隨著他的離世，一系列直通中央的改組後的唯一答案就是香港不再姓國，香港姓黨。

香港的「原總理」之死

被外媒形容為活在習近平的陰影下的李克強，突然猝死的消息震驚中外，偏偏在香港顯得格外寧靜。

前總理李克強於10月27日（週五）《新華社》公佈死訊後，港媒一直等待香港政府發佈的「悼念稿」，可是這位前「直屬」上司離世後一天，港府仍未有發文。

李家超翌日一臉哀傷沒有向傳媒解釋理由，只說會留意中央「安排」：「我對於『原總理』李克強先生的離世，表示深切哀悼⋯⋯心情是沉重的，我相信中央會適時公佈，追悼『原總理』李克強先生的安排、細節，會密切留意有關公佈。」國家級領導人去世之後，行政長官首次用內地媒體用詞「原總理」，去（2022）年11月江澤民離世後，李家超致悼詞，以「江澤民主席」稱呼。

翌日香港的「喉舌」《文匯報》、《大公報》也沒有將前總理李克強之死放在頭版，可謂極其罕見；《香港01》跟內地黨媒稱李克強為「原總理」。新聞行內討論港媒報導的篇幅、用字及新聞角度，大家不約而同感到氣氛很抑壓，四周瀰漫窒息的空氣，好像有關李克強的事蹟，只能點到即止。

誠然李克強儘管當了十年總理，在任期間未曾內訪，除了他是香港行政長官的國務院「直屬上司」，定期接收特首的工作彙報，在朱鎔基、溫家寶年代向香港「送大禮」及確立「一國兩制」的分寸上，這些角色也沒有李克強的份兒。因此，談及前總理李克強在香港的角色，外界均認為李克強是一個中共歷史以來學歷最高、而在香港角色最少的一任總理。

回歸前：謀定而後動的周恩來和人性面貌的趙紫陽

中共建國以來，國家總理與主席掌控香港命運。1949年建國以來，周恩來與毛澤東對港澳政策以「長期打算，充份利用」為原則；1957年周恩來更進一步說明：「香港要完全按資本主義制度辦事，才能存在和發展，這對我們是有利的。」當1967年左派似是收到來自中央訊息有意收回香港，《六七暴動：香港戰後歷史的分水嶺》記載了周恩來是拒絕收回香港的大推手，當時周恩來說：「我們現在既不是馬上收回香港，也不想同英國打仗。」

周恩來年代，總理掌握香港《新華社》在港的關係網，在殖民時代的香港，中國總理正扮演港澳事務的「大管家」的角色。80年代初「改革派」趙紫陽上任總理，開拓港人的「溫情總理」印象。

1983年，學聯曾經寫信給中央，表示對香港回歸後前景的擔憂，趙紫陽回信中大學生，承諾「中國在解決香港問題的各項政策及措施，將符合香港同胞的願望和利益。」是次回信，是中共建國以來首次跟香港人的正面溝通。1984年亦順理成章，由總理趙紫陽與英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）簽訂《中英聯合聲明》，香港回歸中國的命運正在倒數。

隨著八九年爆發天安門事件，換上跟隨鄧小平鎮壓路線的李鵬，香港民間一片「打倒李鵬」的聲音，總理作為港澳事務「大管家」的身位稍為後退，而「溫情總理」亦成為80年代港人的短暫回憶。可是，港人對中央「人性面貌」官員仍有期待，就像國際仍然期待一個開放的中國一樣——朱鎔基與溫家寶在這個年代，就繼續了「溫情總理」的角色路線。

「鐵面」朱鎔基——一國兩制踐行者

回歸26年間，李克強擔任10年總理，在香港事務上前任朱鎔基、溫家寶除了為他保持「溫情總理」，亦奠定了一些「一國兩制」的空間。

接替李鵬出任總理的朱鎔基，1998年3月剛上任就在全國人大記者會上表明自己推動改革將不惜硬闖「地雷陣」，「義無反顧、鞠躬盡瘁、死而後已」的豪言壯言加上其嚴肅不苟言笑的形象，「鐵面總理」一詞在港媒不脛而走。

當年在記者會上有香港記者向他提問，如果訪港時有人請願要求「平反六四」怎麼看待，朱回答說：「香港人民對我去香港是表示歡迎，還是示威、抗議、遊行，那是香港人的自由。」他僅補充說這些活動必須符合香港《基本法》和法律，盡顯其開明一面。

儘管朱鎔基僅擔任一屆五年的總理，但在退任多年後仍長期居於香港民意研究所歷年的「兩岸政治人物民望」榜首，反映其在港人心目中形象正面。上任後不久，香港即深受亞洲金融風暴打擊經濟陷入低迷，但在內地以鐵腕手段推動金融和國企改革換來「經濟沙皇」稱號的朱，卻給予香港高度的自主權。