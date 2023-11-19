國民黨不分區立委名單出爐：韓國瑜排名第一，葛如鈞、陳菁徽、謝龍介入安全名單

國民黨中常會今天通過不分區立委名單，前高雄市長韓國瑜排名第一，包含智庫執行長柯志恩、前台南縣議員謝龍介，以及區塊鏈專家葛如鈞、不孕症權威陳菁徽及前NCC委員翁曉玲都列安全名單。

國民黨主席朱立倫表示，名單經過多次討論，絕無任何政治壓力跟利益考量。這次不分區立委名單，專業組的人才，都是以培養未來國民黨執政後的執政團隊成員，而政治組則是為了未來縣市長選舉做儲備。

國民黨中常會今天通過不分區立委34人名單，依序為韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鐘沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜。

朱立倫表示，這次不分區立委提名，由各界推薦，並經由他跟國民黨總統參選人侯友宜、3位副主席，以及秘書長黃健庭詳細討論，不但要清白乾淨，也一定要有一個最強、最專業、最有戰力及最多元的團隊，才能為總統大選及國民黨加分。

朱立倫指出，很多現任立委爭取，但他跟侯友宜有共識，因為國民黨在2024要重返執政，所有現任立委都是選舉團隊的重要成員，將來勝選後，520就職後都要納入執政團隊。

朱立倫表示，專業組的人才，都是以培養未來國民黨執政後的執政團隊成員，而政治組則是為未來縣市長選舉而做儲備，尤其去年在艱困選區願意打仗的，通通都納入。此次也特別提出很多青年世代，雖然不在安全名單內，但都是為了將來接棒而努力。

朱立倫指出，這次不分區立委名單經過多次討論，絕對沒有任何政治壓力跟利益考量。

朱立倫表示，不分區立委名單政治組代表由韓國瑜領軍，包括去年艱困選區的四大戰將，柯志恩、謝龍介、蘇清泉及王育敏，雖然去年沒有勝選，但下次一定要拚回來，國民黨敢戰，就要得到大家的支持。

朱立倫強調，現在兩岸情況危急、國際軍事戰略非常重要，他特別拜託前海軍上將陳永康代表國防專業，陳永康不但是國艦國造發起人，過去幾年都代表國民黨到美國參加美台國防工業會議，是最有軍事觀、國際觀的將軍。

此外，這次不分區名單也特別重視醫療，朱立倫表示，陳菁徽是不孕症的權威，蘇清泉是南部醫療的守護者，蔡明忠則是重要醫療體系的推動者，沈采穎則是藥師代表。在媒體專業，也特別提名前NCC委員翁曉玲，代表國民黨對媒體環境改造的決心。

朱立倫指出，年輕人最愛的「寶博士」葛如鈞，是國內區塊鏈、NFT巨擘；新北市法制局長、前檢察官吳宗憲則是貪官剋星。這次不分區還包含國民黨民代的新世代，組織系統則由許宇甄領軍，包含邱一峰、廖怡琇、李縉穎、陳克威等年輕世代。

Photo Credit: 台灣大學 綽號「寶博士」的葛如鈞

朱立倫表示，國民黨一定要給年輕人機會，這些年輕人將是國民黨下一代的希望，這次不分區立委名單是國民黨有史以來最年輕的，平均年齡47歲，國民黨希望用團隊戰力，相對民進黨其他政黨，國民黨不但有信心，更有決心，國民黨絕對是最好的團隊。

國民黨預計下午在中央黨部召開第21屆112年度中央委員會全體會議，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。國民黨這次不分區立委名單的提名辦法，已從過去的「不同意制」改成「同意制」，因此須經中央委員會全體出席委員1/2以上同意，才能確認人選名單與順序。

韓國瑜列不分區首位，凌濤：國民黨最大期待是藍白合

前高雄市長韓國瑜列國民黨不分區立委名單首位，有關列不分區名單是否還能成為副總統人選引起關注。國家政策基金會副執行長凌濤說，今天公布的不分區基本上是確定名單，國民黨有準備副手人選，最大期望還是藍白合作。

國民黨中常會今天通過不分區立委名單，前高雄市長韓國瑜排名第一，國民黨智庫執行長柯志恩第二，包含前立委蘇清泉、張嘉郡、新北市法制局長吳宗憲、前台南市議員謝龍介也列安全名單。預計下午由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。

由於「侯韓配」呼聲高，外界關注列入不分區的人是否還能成為副手人選，凌濤說，今天公布的不分區基本上就是確定名單。

至於針對藍白合藍營是否有做好最壞打算，準備副手人選，凌濤說，針對組織、造勢、立委與副手人選都有準備，但還是希望藍白可以合作。

凌濤表示，雙方核心幕僚到今天仍在持續溝通，他也呼籲，藍白在6點共識清楚寫出「誤差範圍」，如果民眾黨主戰派要用自己方式解讀，相信不會受到中間選民與統計學界認同。而且當時與會者是逐一確認共識後才簽名，這也代表參選人了解藍白方向、遊戲規則與對政治誠信承諾，全台民眾都看在眼裡。

凌濤說，剩下3天是藍白合最大關鍵，希望民眾黨看到台灣民意真正渴求就是藍白合，不要再有主戰派從中作梗。

至於最關鍵是否還是在民眾黨總統參選人柯文哲的態度。凌濤說，柯文哲有黨內龐大壓力，但在共識上簽字的是柯文哲，所以民眾黨內任何主戰派包括競選總幹事黃珊珊要破壞藍白合，都不見容於台灣民意，「如果這些主戰派要持續包覆柯文哲，藍白合破局罪魁禍首就是黃珊珊」。

針對是否會考慮重作民調。凌濤說，如果在白紙黑字寫下共識都可以造成這麼大歧異，那做再多民調都沒用，重點在於柯文哲一念之間。