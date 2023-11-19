國民黨不分區立委名單出爐：韓國瑜排名第一，葛如鈞、陳菁徽、謝龍介入安全名單
我們想讓你知道的是
朱立倫指出，很多現任立委爭取，但他跟侯友宜有共識，因為國民黨在2024要重返執政，所有現任立委都是選舉團隊的重要成員，將來勝選後，520就職後都要納入執政團隊，而專業組的人才，都是以培養未來國民黨執政後的執政團隊成員，
國民黨中常會今天通過不分區立委名單，前高雄市長韓國瑜排名第一，包含智庫執行長柯志恩、前台南縣議員謝龍介，以及區塊鏈專家葛如鈞、不孕症權威陳菁徽及前NCC委員翁曉玲都列安全名單。
國民黨主席朱立倫表示，名單經過多次討論，絕無任何政治壓力跟利益考量。這次不分區立委名單，專業組的人才，都是以培養未來國民黨執政後的執政團隊成員，而政治組則是為了未來縣市長選舉做儲備。
國民黨中常會今天通過不分區立委34人名單，依序為韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鐘沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜。
朱立倫表示，這次不分區立委提名，由各界推薦，並經由他跟國民黨總統參選人侯友宜、3位副主席，以及秘書長黃健庭詳細討論，不但要清白乾淨，也一定要有一個最強、最專業、最有戰力及最多元的團隊，才能為總統大選及國民黨加分。
朱立倫指出，很多現任立委爭取，但他跟侯友宜有共識，因為國民黨在2024要重返執政，所有現任立委都是選舉團隊的重要成員，將來勝選後，520就職後都要納入執政團隊。
朱立倫表示，專業組的人才，都是以培養未來國民黨執政後的執政團隊成員，而政治組則是為未來縣市長選舉而做儲備，尤其去年在艱困選區願意打仗的，通通都納入。此次也特別提出很多青年世代，雖然不在安全名單內，但都是為了將來接棒而努力。
朱立倫指出，這次不分區立委名單經過多次討論，絕對沒有任何政治壓力跟利益考量。
朱立倫表示，不分區立委名單政治組代表由韓國瑜領軍，包括去年艱困選區的四大戰將，柯志恩、謝龍介、蘇清泉及王育敏，雖然去年沒有勝選，但下次一定要拚回來，國民黨敢戰，就要得到大家的支持。
朱立倫強調，現在兩岸情況危急、國際軍事戰略非常重要，他特別拜託前海軍上將陳永康代表國防專業，陳永康不但是國艦國造發起人，過去幾年都代表國民黨到美國參加美台國防工業會議，是最有軍事觀、國際觀的將軍。
此外，這次不分區名單也特別重視醫療，朱立倫表示，陳菁徽是不孕症的權威，蘇清泉是南部醫療的守護者，蔡明忠則是重要醫療體系的推動者，沈采穎則是藥師代表。在媒體專業，也特別提名前NCC委員翁曉玲，代表國民黨對媒體環境改造的決心。
朱立倫指出，年輕人最愛的「寶博士」葛如鈞，是國內區塊鏈、NFT巨擘；新北市法制局長、前檢察官吳宗憲則是貪官剋星。這次不分區還包含國民黨民代的新世代，組織系統則由許宇甄領軍，包含邱一峰、廖怡琇、李縉穎、陳克威等年輕世代。
朱立倫表示，國民黨一定要給年輕人機會，這些年輕人將是國民黨下一代的希望，這次不分區立委名單是國民黨有史以來最年輕的，平均年齡47歲，國民黨希望用團隊戰力，相對民進黨其他政黨，國民黨不但有信心，更有決心，國民黨絕對是最好的團隊。
國民黨預計下午在中央黨部召開第21屆112年度中央委員會全體會議，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。國民黨這次不分區立委名單的提名辦法，已從過去的「不同意制」改成「同意制」，因此須經中央委員會全體出席委員1/2以上同意，才能確認人選名單與順序。
韓國瑜列不分區首位，凌濤：國民黨最大期待是藍白合
前高雄市長韓國瑜列國民黨不分區立委名單首位，有關列不分區名單是否還能成為副總統人選引起關注。國家政策基金會副執行長凌濤說，今天公布的不分區基本上是確定名單，國民黨有準備副手人選，最大期望還是藍白合作。
國民黨中常會今天通過不分區立委名單，前高雄市長韓國瑜排名第一，國民黨智庫執行長柯志恩第二，包含前立委蘇清泉、張嘉郡、新北市法制局長吳宗憲、前台南市議員謝龍介也列安全名單。預計下午由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。
由於「侯韓配」呼聲高，外界關注列入不分區的人是否還能成為副手人選，凌濤說，今天公布的不分區基本上就是確定名單。
至於針對藍白合藍營是否有做好最壞打算，準備副手人選，凌濤說，針對組織、造勢、立委與副手人選都有準備，但還是希望藍白可以合作。
凌濤表示，雙方核心幕僚到今天仍在持續溝通，他也呼籲，藍白在6點共識清楚寫出「誤差範圍」，如果民眾黨主戰派要用自己方式解讀，相信不會受到中間選民與統計學界認同。而且當時與會者是逐一確認共識後才簽名，這也代表參選人了解藍白方向、遊戲規則與對政治誠信承諾，全台民眾都看在眼裡。
凌濤說，剩下3天是藍白合最大關鍵，希望民眾黨看到台灣民意真正渴求就是藍白合，不要再有主戰派從中作梗。
至於最關鍵是否還是在民眾黨總統參選人柯文哲的態度。凌濤說，柯文哲有黨內龐大壓力，但在共識上簽字的是柯文哲，所以民眾黨內任何主戰派包括競選總幹事黃珊珊要破壞藍白合，都不見容於台灣民意，「如果這些主戰派要持續包覆柯文哲，藍白合破局罪魁禍首就是黃珊珊」。
針對是否會考慮重作民調。凌濤說，如果在白紙黑字寫下共識都可以造成這麼大歧異，那做再多民調都沒用，重點在於柯文哲一念之間。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-11-19 國民黨不分區立委名單出爐：韓國瑜排名第一，葛如鈞、陳菁徽、謝龍介入安全名單
- 2023-11-18 朱立倫透露韓國瑜列國民黨不分區立委第一名，未來有望角逐立法院長
- 2023-11-18 民調統計無共識，朱立倫強調從未要求柯文哲讓6％，期望雙方盡快化解爭議
Tags：
「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！