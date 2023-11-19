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2023/11/19,
科技

馬斯克的SpaceX二度試射「星艦」，順利脫離推進器後失聯爆炸

馬斯克的SpaceX二度試射「星艦」，順利脫離推進器後失聯爆炸
Photo Credit: SpaceX

我們想讓你知道的是

最初，超重型推進器在脫離星艦後開始失控翻滾，不久後在墨西哥灣上空爆炸，在發射升空後9分鐘，SpaceX明確表示，已失去星艦的影像訊號，約11分半後，SpaceX確認完全失去訊號，這表明「星艦」未按計畫飛行，但馬斯克的「多星球」夢想仍在繼續。

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天第2次試射無人太空飛行器「星艦」，但由於超重型推進器在與太空船分離後爆炸，隨後太空船也失去訊號，因此並未完成原訂任務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，SpaceX本次測試雖未完成任務，仍有重大亮點。與4月的首次失敗試射行動相較，這次星艦（Starship）的飛行距離更遠，且當時星艦並未與超重型推進器成功分離。

這一次，SpaceX達到新的里程碑，也就是在飛行大約2分半後，星艦啟動引擎，並透過一種稱為「熱分級」（hot staging）的全新方法成功與推進器分離。

不過，超重型推進器在脫離星艦後開始失控翻滾，不久後在墨西哥灣（Gulf of Mexico）上空爆炸，而星艦飛行器仍繼續飛行。

升空後約8分鐘左右，整個任務控制中心響起歡呼聲。此時星艦的引擎即將關閉，太空船也準備進入地球軌道。

但在發射升空後9分鐘，SpaceX明確表示，已失去星艦的影像訊號。

升空約11分半後，SpaceX確認完全失去訊號。這表明「星艦」未按計畫飛行。

SpaceX的直播主持人印斯布拉克（John Insprucker）隨後證實，SpaceX被迫炸毀星艦，以免它偏離航線。

美國財經媒體CNBC報導，SpaceX的網路直播可以看到，星艦似乎是在距離地表大約148公里的高度爆炸。

SpaceX強調，由於「熱分級」被視為試射行動中最困難的一部分，因此在他們看來，這次測試是成功的。

星艦試射後，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）也向SpaceX表達祝賀之意。

馬斯克的「多星球」十年計畫仍在繼續

CNN》報導，SpaceX花了幾個月的時間從四月的首次試飛調整，重建了發射場地——因為原本的場地已被火箭的強大動力破壞，並對Starship太空船和Super Heavy助推器進行了升級。

不過，SpaceX並不排斥在火箭開發的早期階段面對爆炸意外，SpaceX堅信讓早期原型機飛行和偶爾爆炸，不僅僅依賴地面測試和計算機模擬，可以更快速、更便宜的學習如何建造更好的火箭。

而SpaceX也表示在四月的首次試飛爆炸後，「我們學到了很多。」

BBC》指出，SpaceX認為這次的試飛非常成功，四月初飛時遇到的主要問題也已經克服。因為Starship進入太空時「似乎很順利」，推進器在上升的過程中正常運作，而太空船在兩分四十秒的時候成功分離，繼續向前進入太空，大約140公里高。

之後，SpaceX將要研究為什麼太空船的電腦讓飛行終止，以及為什麼推進器分離後不久就爆炸。

《BBC》的科學記者阿莫斯（Jonathan Amos）指出，SpaceX希望太空船「Starship」能夠改變太空經濟，最終目標是在十年內建造一艘能夠將人和貨物帶回月球的太空船，並最終到達火星。

如果SpaceX的工程師能夠使Starship按照設計的方式運作，那將是一場革命，他們將利用這次的測試結果，繼續朝著SpaceX的「多星球（multiplanetary）」目標努力。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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