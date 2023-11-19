冰島火山蠢動：4000人口的格林達維克恐滅鎮，會重蹈2010年的歐洲飛航危機嗎？
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2010年4月，冰島艾亞菲亞特拉冰川火山爆發，造成二戰以來最大的歐洲空域封鎖，大量的火山灰雲造成的損失高達520億至860億台幣之間。如果這次再度發生火山爆發，周遭的基礎設施可能會受到重大損壞，並釋放出有毒煙霧，但相較於最初大規模影響的擔憂，專家認為影響並不會如2010年那般嚴重。
（中央社）冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）西南方有可能即將發生火山熔岩噴發，總理雅各斯多提爾19日表示，在火山和自然災害的因應準備上，沒有哪個國家做得比冰島更好。
法新社報導，雷克雅維克（Reykjavik）西南方約40公里的漁港格林達維克（Grindavik），因地殼下岩漿移動出現數百次地震，可能是火山將噴發的訊號，當地約4000名居民已於11月11日疏散。
此後，雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）已發生了數以千計次的小型地震，有數棟住宅及其他建築嚴重受損。
總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）在記者會中表示：「沒有哪個國家在因應自然災害的準備工作上，比冰島做得更好。」
冰島擁有33個活火山系統，是歐洲地區火山數量最多的國家；而在2021年以前，雷克雅內斯半島有8個世紀未曾有火山爆發事件。
但2021年之後，冰島發生了3次火山爆發，全部都在偏遠的無人居住地區；火山專家表示，這可能是該地區火山活動新時代的開始。
在此情況下，撤離居民短期內無法返家的可能性提高。
雅各斯多提爾說：「我們首要任務是協助這些居民，確保他們有足夠的薪水、確保他們找到適合的住宿，可供未來數週或幾個月居住。」她說：「我們已向國會提出相關法案。」
本次冰島火山爆發，會重蹈2010年的飛航危機嗎？
《BBC》報導，倫敦大學地球物理與氣候災害榮譽教授麥奎爾博士（Dr Bill McGuire）表示：格林達維克非常靠近新斷裂的位置，可能會有滅鎮的風險，一切都取決於岩漿最終到達地表的位置為和，但對鎮民來說，情況看起來並不樂觀。
自10月底以來，冰島首都雷克雅維克周邊地區一直在經歷地震活動的增加，這是由於地下岩漿流中，長約15公里的熱液或半流體岩漿，正在地表下上升。
這個地下岩漿流遍布冰島和一部分的大西洋，如果火山在海上爆發，或者在陸地上爆發然後流入海中，一旦超熱岩漿與水接觸，就存在爆炸性火山灰雲的風險。
2010年4月，冰島艾亞菲亞特拉冰川火山爆發，造成二戰以來最大的歐洲空域封鎖，大量的火山灰雲造成的損失高達15億至25億歐元（520億至860億台幣）之間。
如果這次再度發生火山爆發，周遭的基礎設施可能會受到重大損壞，並釋放出有毒煙霧，但相較於最初大規模影響的擔憂，專家認為影響並不會如2010年那般嚴重。
倫敦帝國學院火山學家保拉托博士（Dr Michele Paulatto）表示，2010年的火山爆發與此次情況完全不同，當時是一個頂部帶有冰川的盾形火山，岩漿與冰和融水的相互作用使得那次爆發對航空業帶來巨大危險，但這次情況不是這樣的。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
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換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
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