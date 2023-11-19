冰島火山蠢動：4000人口的格林達維克恐滅鎮，會重蹈2010年的歐洲飛航危機嗎？

（中央社）冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）西南方有可能即將發生火山熔岩噴發，總理雅各斯多提爾19日表示，在火山和自然災害的因應準備上，沒有哪個國家做得比冰島更好。

法新社報導，雷克雅維克（Reykjavik）西南方約40公里的漁港格林達維克（Grindavik），因地殼下岩漿移動出現數百次地震，可能是火山將噴發的訊號，當地約4000名居民已於11月11日疏散。

此後，雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）已發生了數以千計次的小型地震，有數棟住宅及其他建築嚴重受損。

總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）在記者會中表示：「沒有哪個國家在因應自然災害的準備工作上，比冰島做得更好。」

冰島擁有33個活火山系統，是歐洲地區火山數量最多的國家；而在2021年以前，雷克雅內斯半島有8個世紀未曾有火山爆發事件。

但2021年之後，冰島發生了3次火山爆發，全部都在偏遠的無人居住地區；火山專家表示，這可能是該地區火山活動新時代的開始。

在此情況下，撤離居民短期內無法返家的可能性提高。

雅各斯多提爾說：「我們首要任務是協助這些居民，確保他們有足夠的薪水、確保他們找到適合的住宿，可供未來數週或幾個月居住。」她說：「我們已向國會提出相關法案。」

本次冰島火山爆發，會重蹈2010年的飛航危機嗎？

《BBC》報導，倫敦大學地球物理與氣候災害榮譽教授麥奎爾博士（Dr Bill McGuire）表示：格林達維克非常靠近新斷裂的位置，可能會有滅鎮的風險，一切都取決於岩漿最終到達地表的位置為和，但對鎮民來說，情況看起來並不樂觀。

自10月底以來，冰島首都雷克雅維克周邊地區一直在經歷地震活動的增加，這是由於地下岩漿流中，長約15公里的熱液或半流體岩漿，正在地表下上升。

這個地下岩漿流遍布冰島和一部分的大西洋，如果火山在海上爆發，或者在陸地上爆發然後流入海中，一旦超熱岩漿與水接觸，就存在爆炸性火山灰雲的風險。

2010年4月，冰島艾亞菲亞特拉冰川火山爆發，造成二戰以來最大的歐洲空域封鎖，大量的火山灰雲造成的損失高達15億至25億歐元（520億至860億台幣）之間。

如果這次再度發生火山爆發，周遭的基礎設施可能會受到重大損壞，並釋放出有毒煙霧，但相較於最初大規模影響的擔憂，專家認為影響並不會如2010年那般嚴重。

倫敦帝國學院火山學家保拉托博士（Dr Michele Paulatto）表示，2010年的火山爆發與此次情況完全不同，當時是一個頂部帶有冰川的盾形火山，岩漿與冰和融水的相互作用使得那次爆發對航空業帶來巨大危險，但這次情況不是這樣的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範