習近平否認擬2027或2035武力攻台，專家：中國在等待時機
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美國安全與防務問題諮詢公司資深研究分析師認為，恢復軍事交流機制至少代表一種關係惡化的暫停，但這些對話機制在改善兩軍溝通方面並沒有太多份量——中國的歷史證明，當危機真正發生時，這些會談和溝通管道通常不會被使用。
（中央社）中國國家主席習近平在美國否認有2027、2035年攻台計畫，美國戰略與安全專家表示，顯示中國方面認為目前不是加劇緊張局勢的合適時機，同時在為未來採取軍事行動爭取時間。
習近平在舊金山時間15日與美國總統拜登（Joe Biden）會談，美方官員會後透露，習近平說他聽到美國有各種報告稱中方計劃2027年或2035年採取軍事行動，「但根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫」。美方官員描述，習近平講到這番話時「似乎帶著一絲惱怒」。
美國之音18日報導，華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）主任米科塔（Andrew A. Michta）認為習近平此番表態說明，中國方面認為目前不是加劇緊張局勢的合適時機，但同時在為未來採取軍事行動爭取時間。
他說，習近平意指，中國領導層已經決定，現在還不是真正進行另一場對抗的時候，他們正在努力緩和這些緊張局勢，就像俄羅斯的軍事集結一樣，中國的軍事集結並不是以威懾為目的，「實際上是在為進攻行動做準備」。
他說，美中在印太地區的潛在衝突隱患是一個可能逐漸成型的全球戰場的一部分，一方是美國及其民主盟友，另一方是俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗。結構性問題仍將存在，這些問題不會因為習近平主席和拜登總統的一次雙邊會晤就能解決。
此外，這次拜習會達成的主要成果之一就是恢復兩軍溝通機制。
但美國安全與防務問題諮詢公司BluePath Labs中國研究部資深研究分析師何諳銳（Eric Hundman）說，恢復軍事交流機制至少代表一種關係惡化的暫停。但這些對話機制在改善兩軍溝通方面並沒有太多份量。
何諳銳說，中國的歷史證明，當危機真正發生時，這些會談和溝通管道通常不會被使用。
美國喬治城大學高級研究員、前白宮國安會官員韋德寧（Dennis Wilder）11月16日在一場研討會上說，在重啟軍事溝通管道方面，中方只給「半套」承諾，雙方僅僅重啟工作層級海事議題討論，並沒有重新開放美國國防部與中共中央軍事委員會之間更具戰略性的討論。
另外，美國智庫「國際評估暨戰略中心」資深研究員費雪（Richard Fisher Jr.）說，美國為增強兩軍互信去追求與中國解放軍的對話，這種努力目前證明毫無意義。
費雪說，中國軍隊在中國共產黨的領導下沒有任何權力；中國共產黨對人民解放軍擁有全部權力。
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延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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