習近平否認擬2027或2035武力攻台，專家：中國在等待時機

（中央社）中國國家主席習近平在美國否認有2027、2035年攻台計畫，美國戰略與安全專家表示，顯示中國方面認為目前不是加劇緊張局勢的合適時機，同時在為未來採取軍事行動爭取時間。

習近平在舊金山時間15日與美國總統拜登（Joe Biden）會談，美方官員會後透露，習近平說他聽到美國有各種報告稱中方計劃2027年或2035年採取軍事行動，「但根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫」。美方官員描述，習近平講到這番話時「似乎帶著一絲惱怒」。

美國之音18日報導，華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）主任米科塔（Andrew A. Michta）認為習近平此番表態說明，中國方面認為目前不是加劇緊張局勢的合適時機，但同時在為未來採取軍事行動爭取時間。

他說，習近平意指，中國領導層已經決定，現在還不是真正進行另一場對抗的時候，他們正在努力緩和這些緊張局勢，就像俄羅斯的軍事集結一樣，中國的軍事集結並不是以威懾為目的，「實際上是在為進攻行動做準備」。

他說，美中在印太地區的潛在衝突隱患是一個可能逐漸成型的全球戰場的一部分，一方是美國及其民主盟友，另一方是俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗。結構性問題仍將存在，這些問題不會因為習近平主席和拜登總統的一次雙邊會晤就能解決。

此外，這次拜習會達成的主要成果之一就是恢復兩軍溝通機制。

但美國安全與防務問題諮詢公司BluePath Labs中國研究部資深研究分析師何諳銳（Eric Hundman）說，恢復軍事交流機制至少代表一種關係惡化的暫停。但這些對話機制在改善兩軍溝通方面並沒有太多份量。

何諳銳說，中國的歷史證明，當危機真正發生時，這些會談和溝通管道通常不會被使用。

美國喬治城大學高級研究員、前白宮國安會官員韋德寧（Dennis Wilder）11月16日在一場研討會上說，在重啟軍事溝通管道方面，中方只給「半套」承諾，雙方僅僅重啟工作層級海事議題討論，並沒有重新開放美國國防部與中共中央軍事委員會之間更具戰略性的討論。

另外，美國智庫「國際評估暨戰略中心」資深研究員費雪（Richard Fisher Jr.）說，美國為增強兩軍互信去追求與中國解放軍的對話，這種努力目前證明毫無意義。

費雪說，中國軍隊在中國共產黨的領導下沒有任何權力；中國共產黨對人民解放軍擁有全部權力。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範