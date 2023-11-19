民眾黨用法律加政治的組合拳「翻桌」共識文，結局就是藍白皆傷
我們想讓你知道的是
柯文哲近日針對「6%」的說法，是法律加政治手段的組合拳，利用說文解字來修正共識文上的不利條文，再利用一般人主觀的錯覺來切入，試圖扳回一城。不過這個問題僅在於短期止血，隨著時間推移，將會有更多的統計專家證明國民黨講的才是學理事實，民眾黨不可能無損，結局就是藍白皆傷。
若是單純用「科學」角度來看的話，統計誤差範圍就算一般人民難以理解，但專家幾乎不可能會錯。我們觀察下去就會知道，大概沒有哪位民調專業的學者，敢站出來替民眾黨的說詞背書。
因此在統計誤差範圍站不住腳，而柯主席又確實在共識文上簽字時，想要找到著力點來翻桌，除了政治處理外別無他法。扣除之前的動作之外，以18日的策略來看有幾點：
1. 導向讓6%
將統計誤差直接等同於國民黨要求讓6%，而這正是迎合了一般民眾既對統計學知識不夠清楚，又對於6%這個數字覺得太過的直覺，從而塑造國民黨既鴨霸又詭詐的形象。
2. 剔除重要樣本
但又因為柯主席確實講過3%這個數字，所以即便不管統計誤差究竟怎麼計算這回事，單純採計3%的範圍，顯然還是侯柯配勝出，所以即使理論上可供參採的民調，都必須力主排除。也因此全市話的民調即使行之有年，也必須堅決不認，這樣才構成形式上3:3繼續力爭的話由。
3. 大勝形象
有了前兩點的舖陳之後，就可顯示出有共識的六份民調，除一份打平外，皆是柯侯配勝出，藉以說明柯文哲才是最強的候選人，來洗刷前面諸多理虧部分。
換言之，這是法律加政治手段的組合拳，利用說文解字的方式來修正共識文上的不利條文，再利用一般人主觀的錯覺來切入，試圖扳回一城。不過這個問題僅在於短期止血，隨著時間推移，將會有更多的統計專家證明國民黨講的才是學理事實。即使國民黨被組合拳打傷，但民眾黨也不可能無損，結局就是藍白皆傷，所為何來。
最大的問題，還是在柯主席真正的態度。畢竟在15日會談之前，所有的氛圍都指向藍白不合，特別是民眾黨展現的態度更加堅決，也因此柯主席當天會簽下類似「賣身契」的共識文，才讓人深感意外。
現在藍白看似瀕臨破局，不過話又並未講死，以柯主席15日的專訪來看，感覺他的主觀意願就是要合，只是面臨著「坐轎的想下來，抬轎的不給下」的窘境。究竟最後會如何發展，顯然不是理性評估所能判斷，端看這齣歹戲在下星期五會如何收場。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。