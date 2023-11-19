民眾黨用法律加政治的組合拳「翻桌」共識文，結局就是藍白皆傷

若是單純用「科學」角度來看的話，統計誤差範圍就算一般人民難以理解，但專家幾乎不可能會錯。我們觀察下去就會知道，大概沒有哪位民調專業的學者，敢站出來替民眾黨的說詞背書。

因此在統計誤差範圍站不住腳，而柯主席又確實在共識文上簽字時，想要找到著力點來翻桌，除了政治處理外別無他法。扣除之前的動作之外，以18日的策略來看有幾點：

1. 導向讓6%

將統計誤差直接等同於國民黨要求讓6%，而這正是迎合了一般民眾既對統計學知識不夠清楚，又對於6%這個數字覺得太過的直覺，從而塑造國民黨既鴨霸又詭詐的形象。

2. 剔除重要樣本

但又因為柯主席確實講過3%這個數字，所以即便不管統計誤差究竟怎麼計算這回事，單純採計3%的範圍，顯然還是侯柯配勝出，所以即使理論上可供參採的民調，都必須力主排除。也因此全市話的民調即使行之有年，也必須堅決不認，這樣才構成形式上3:3繼續力爭的話由。

3. 大勝形象

有了前兩點的舖陳之後，就可顯示出有共識的六份民調，除一份打平外，皆是柯侯配勝出，藉以說明柯文哲才是最強的候選人，來洗刷前面諸多理虧部分。

換言之，這是法律加政治手段的組合拳，利用說文解字的方式來修正共識文上的不利條文，再利用一般人主觀的錯覺來切入，試圖扳回一城。不過這個問題僅在於短期止血，隨著時間推移，將會有更多的統計專家證明國民黨講的才是學理事實。即使國民黨被組合拳打傷，但民眾黨也不可能無損，結局就是藍白皆傷，所為何來。

最大的問題，還是在柯主席真正的態度。畢竟在15日會談之前，所有的氛圍都指向藍白不合，特別是民眾黨展現的態度更加堅決，也因此柯主席當天會簽下類似「賣身契」的共識文，才讓人深感意外。

現在藍白看似瀕臨破局，不過話又並未講死，以柯主席15日的專訪來看，感覺他的主觀意願就是要合，只是面臨著「坐轎的想下來，抬轎的不給下」的窘境。究竟最後會如何發展，顯然不是理性評估所能判斷，端看這齣歹戲在下星期五會如何收場。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範