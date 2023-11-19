廢除「TPP二號」！川普表示當選總統後，將撤銷拜登提出的「印太經濟架構」
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拜登政府曾希望在本週的APEC會議前，及時完成IPEF貿易倡議的關鍵章節，但貿易專家和商業團體表示，拜登雖誓言繼續就這項雄心勃勃的協議進行談判，但選舉年的壓力以及一些國家對嚴格承諾的抵制，使得達成協議可能性不大。
美國前總統川普美國時間18日表示，如果他贏得2024年大選重返白宮，將撤銷總統拜登正在推動的太平洋貿易協定「印太經濟架構」（IPEF）。
《中央社》報導，川普在愛荷華州對支持者演說時表示，他反對拜登政府與其他13國家談判的這個區域貿易協議，因為這將掏空美國製造業並引發失業。2017年1月上任後退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的川普表示，此次他若當選，上任後，將立即「廢除」他口中所說的「TPP二號」印太經濟架構。
川普在狄蒙（Des Moines）以北約150公里的道奇堡（Fort Dodge）舉行造勢活動時表示：「在下一屆政府的領導下……拜登的『TPP二號』計畫將在第一天就宣告失敗。」
拜登政府曾希望在本週的亞太經濟合作會議（APEC）前，及時完成IPEF貿易倡議的關鍵章節，貿易專家和商業團體表示，拜登誓言繼續就這項雄心勃勃的協議進行談判，但選舉年的壓力以及一些國家對嚴格承諾的抵制，使得達成協議可能性不大。
APEC會議期間，拜登主導的「印太經濟架構」談判受阻
《路透社》報導，美國總統拜登16日表示，他將繼續努力推動太平洋貿易協定，他在在舊金山出席APEC峰會期間對眾企業CEO表示：「我們的工作還沒有完成……我們將繼續努力通過強力執行勞工標準來促進高標準的貿易，以推動工人權益。」
拜登當天也參加了由美國政府所建立的14個國家組成的印太經濟框架的活動，據知情人士透露，印太經濟框架的貿易協議希望遭遇挫折，人們無法就改善勞工和環境標準或遵從情況，達成一致意見。
香港英語媒體《亞洲時報》的評論指出，即使缺乏貿易支柱，拜登政府的框架仍是讓美國在該區域保持參與的最佳方案，回顧2016年歐巴馬政府未能在美國總統選舉前獲得《跨太平洋夥伴關係協定》的批准，美國不能讓歷史在2024年重演。
該評論提到，儘管從一開始就讓市場準入（Market access）不在討論範圍內，但最終連迫切需要解決數位貿易（Digital Trade）問題的協議都無法達成。事實上，在APEC，印太經濟框架完全放棄了貿易支柱，至少暫時都將如此。
儘管充滿放棄貿易支柱的負面情緒，美國必須找到一種方式保持動力，確保印太經濟框架的持久性，以及美國對該地區的明顯承諾。
因為儘管印太經濟框架不是貿易協定，但他提供了一個用於解決與供應鏈、能源轉型和法規等關鍵商業和投資問題的框架，也能更好的應對腐敗問題。
什麼是「印太經濟架構」？
2021年10月，美國就在與東協峰會後喊出印太經濟框架的構想。當時由於川普時期美國退出了跨太平洋夥伴協定TPP後，中國發起的區域全面經濟夥伴協定RCEP即將上路，導致兩個印太地區現有的經濟整合協議美國都完全缺席，讓中國持續擴張經濟影響力。
另一方面，在美中對抗和疫情後經濟衝擊之下，美國急需重整供應鏈，尤其是減少紅色供應鏈，將生產基地從中國轉移到其他亞洲國家。
IPEF創始成員國共13個，除了美國以外，有日本、南韓、印度、泰國、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓、印尼、澳洲和紐西蘭，各國的GDP加總大約是全球40%。除了印美兩國以外，剩下國家全都在RCEP當中，幾乎完全重疊。
IPEF包含四大支柱：貿易、供應鏈、清潔經濟、公平經濟，目標打造具有韌性的供應鏈、推動乾淨能源、減碳以及基礎設施、整合租稅與反貪腐，還有創造公平且有彈性的貿易。跟傳統自貿協定不同的是，參與國不需要全部參與，而是可以各取所需，自己挑選有興趣的領域來協商，進而簽訂相關合作協議。換句話說，也比較不會有在美中之間選邊站的壓力。
隨著拜登宣布IPEF在2022年5月23號正式啟動，參與國可以針對自己想參與的領域積極談判。
新聞來源
- 川普：若當選 將撤銷印太經濟架構（中央社）
- At APEC, Biden touts workers' rights, stable Chinese relations（Reuters）
- IPEF: the only game in town（Asia Times）
延伸閱讀
- 【國際大風吹】印太經濟框架（IPEF）是什麼？台灣不在第一輪名單中真的是利空嗎？
- 新加坡副總理黃循財提醒中國，應學習妥協避免影響力過猛引起反彈和抵制
- 《華爾街日報》：美國主導的「印太經濟框架」取得初步勝利
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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