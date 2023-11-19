廢除「TPP二號」！川普表示當選總統後，將撤銷拜登提出的「印太經濟架構」

美國前總統川普美國時間18日表示，如果他贏得2024年大選重返白宮，將撤銷總統拜登正在推動的太平洋貿易協定「印太經濟架構」（IPEF）。

《中央社》報導，川普在愛荷華州對支持者演說時表示，他反對拜登政府與其他13國家談判的這個區域貿易協議，因為這將掏空美國製造業並引發失業。2017年1月上任後退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的川普表示，此次他若當選，上任後，將立即「廢除」他口中所說的「TPP二號」印太經濟架構。

川普在狄蒙（Des Moines）以北約150公里的道奇堡（Fort Dodge）舉行造勢活動時表示：「在下一屆政府的領導下……拜登的『TPP二號』計畫將在第一天就宣告失敗。」

拜登政府曾希望在本週的亞太經濟合作會議（APEC）前，及時完成IPEF貿易倡議的關鍵章節，貿易專家和商業團體表示，拜登誓言繼續就這項雄心勃勃的協議進行談判，但選舉年的壓力以及一些國家對嚴格承諾的抵制，使得達成協議可能性不大。

APEC會議期間，拜登主導的「印太經濟架構」談判受阻

《路透社》報導，美國總統拜登16日表示，他將繼續努力推動太平洋貿易協定，他在在舊金山出席APEC峰會期間對眾企業CEO表示：「我們的工作還沒有完成……我們將繼續努力通過強力執行勞工標準來促進高標準的貿易，以推動工人權益。」

拜登當天也參加了由美國政府所建立的14個國家組成的印太經濟框架的活動，據知情人士透露，印太經濟框架的貿易協議希望遭遇挫折，人們無法就改善勞工和環境標準或遵從情況，達成一致意見。

香港英語媒體《亞洲時報》的評論指出，即使缺乏貿易支柱，拜登政府的框架仍是讓美國在該區域保持參與的最佳方案，回顧2016年歐巴馬政府未能在美國總統選舉前獲得《跨太平洋夥伴關係協定》的批准，美國不能讓歷史在2024年重演。

該評論提到，儘管從一開始就讓市場準入（Market access）不在討論範圍內，但最終連迫切需要解決數位貿易（Digital Trade）問題的協議都無法達成。事實上，在APEC，印太經濟框架完全放棄了貿易支柱，至少暫時都將如此。

儘管充滿放棄貿易支柱的負面情緒，美國必須找到一種方式保持動力，確保印太經濟框架的持久性，以及美國對該地區的明顯承諾。

因為儘管印太經濟框架不是貿易協定，但他提供了一個用於解決與供應鏈、能源轉型和法規等關鍵商業和投資問題的框架，也能更好的應對腐敗問題。

Photo Credit: 中央社

什麼是「印太經濟架構」？

2021年10月，美國就在與東協峰會後喊出印太經濟框架的構想。當時由於川普時期美國退出了跨太平洋夥伴協定TPP後，中國發起的區域全面經濟夥伴協定RCEP即將上路，導致兩個印太地區現有的經濟整合協議美國都完全缺席，讓中國持續擴張經濟影響力。

另一方面，在美中對抗和疫情後經濟衝擊之下，美國急需重整供應鏈，尤其是減少紅色供應鏈，將生產基地從中國轉移到其他亞洲國家。

IPEF創始成員國共13個，除了美國以外，有日本、南韓、印度、泰國、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓、印尼、澳洲和紐西蘭，各國的GDP加總大約是全球40%。除了印美兩國以外，剩下國家全都在RCEP當中，幾乎完全重疊。

IPEF包含四大支柱：貿易、供應鏈、清潔經濟、公平經濟，目標打造具有韌性的供應鏈、推動乾淨能源、減碳以及基礎設施、整合租稅與反貪腐，還有創造公平且有彈性的貿易。跟傳統自貿協定不同的是，參與國不需要全部參與，而是可以各取所需，自己挑選有興趣的領域來協商，進而簽訂相關合作協議。換句話說，也比較不會有在美中之間選邊站的壓力。

隨著拜登宣布IPEF在2022年5月23號正式啟動，參與國可以針對自己想參與的領域積極談判。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範