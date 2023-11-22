台灣同志文學史該怎麼書寫？我要轉向西方，借用東尼賈德的史學方法
我們想讓你知道的是
今日我們在台灣的學院中，亦複製著歐美學院的身分政治，在著書立言因其身分本質，而顯得權威，這正是賈德所提出的危險性：本質、隔離與排他。
文：陳鈺欣
此前三篇在《關鍵評論網》的文章，主要環繞在台灣五年級同學的女同志經典文本，分別討論邱妙津《蒙馬特遺書》、賴香吟《其後》、張娟芬《愛的自由式》以及柯裕棻描寫思覺失調的〈一個作家死了〉。用「五年級」來分世代，浮上我腦海的關鍵字是：解嚴、學運、總統直選、台灣本土化三十年……；作為一個六年級生，我探觸更多的是九○年代文學獎得主、作家光環、同志文學傳統。
文學，是九○年代台灣同志最早璀璨成熟，坦然無懼、挺身而出的範疇。這或許也是為什麼時序轉入二○○○年，大眾文化媒體中，大量出現了同志身影的影像化；同時間，在學院內的研究，隱約鼓動著對同志文學史的渴求。人人都想聽故事，但我們要接著問：故事被賦予的意義是甚麼？我將透過五年級同志研究學者朱偉誠對同志文學史的討論，提出對於同志文學史的史學方法論反思。
文學史抑或史論？
二○○五年，同志研究學者朱偉誠率先編選《台灣同志小說選》，由二魚文化出版，並以「另類經典」為序，為台灣同志文學（小說）寫下史論。論述何謂「同志文學」、「台灣同志文學」的起源與範疇。值得一提的是，「同志」一詞雖然是九○年代的發明，但朱偉誠認為同志文學不必侷限於此，而是從同志觀點能發生意義的文本，都該包括。
任何文學分類範疇，嚴格來說，其實皆是事後發明的回溯應用，其歷史準確度固然必須注意，但更重要的毋寧是讓過去的文本在現下具有相關性的理解框架中發揮意義。
朱偉誠認為任何文學分類範疇，皆是事後發明；這也讓我們作為文學史的讀者，較能理解紀大偉《同志文學史——台灣的發明》，在某種程度上來說，是承繼他的這個說法。二○一○年，國立台灣文學館啟動「台灣文學史長編」計畫，由國家文學的角度推動文學史撰寫，國家文學首度吸納同志，作為台灣打造集體身分認同的族群。
同志研究學者紀大偉撰寫《正面與背影：台灣同志文學簡史》（2010）。二○一七年，紀大偉擴寫刪改了此前著作，於是厚達五百頁餘的《同志文學史——台灣的發明》問世。此書問世以來，有三個面向是本文要討論的：一、同志文學史被看待成一種弱勢族群的文學史，及其引發的論爭。二、同志文學史該如何撰寫，其方法論上的討論。三、同志文學史及學院建制，其內在反思。
《台灣新文學史》作者陳芳明以〈看待台灣文學史的另一個方法〉為同志文學史寫序。他借用傅柯的複數歷史觀點，認為歷史充滿各種不同的價值觀念，回顧反省自己受過的史學教育單一、粗暴，直陳這種歷史是男性史，是異性戀史，是漢人史。凡是沒有被寫進歷史紀錄的性別、族群、階級，從此就從歷史地平線消失。時值婚姻平權爭議之際，陳芳明感性地邀請讀者，捧讀此書，弭平煙硝。將同志等同為弱勢，是同志族群訴諸平權、爭取權益的過程。
同志研究學者朱偉誠亦曾採取此觀點，評審推薦紀大偉的《同志文學史》獲得2017年Openbook好書獎。但若細究其文學史撰寫體例、方法，站在同志文學研究者的立場，朱偉誠另起新文評論，指出《同志文學史》的謬誤，可謂學者朱偉誠反駁評審朱偉誠。
朱偉誠指出紀大偉以「文學史」名之，但就其內容卻傾向於「文學史論」，不符合一般對於「文學史」的期望。何謂文學史？何謂史論？朱偉誠不耐其煩，其論證最主要之處，在於文學史有其內建的要求與限制，要選擇經典且受到典律化肯定的作品；而難以摘錄表彰的文學，則受此限制；因此他建議紀大偉應以「史論」來兼顧寫史與深入分析。所謂史論，按史學研究者黃俊傑所下的定義，它首先是中國史學的文類範疇：史家常在歷史敘述之後撰寫史論，以提煉歷史教訓或道德命題。如《左傳》的「君子曰」、《史記》的「太史公曰」……在中國史學中自成傳統。那麼文學史呢？
台灣同志文學的歷史，該怎麼寫，是本文聚焦討論的重點。它是故事被賦予的意義，它是同志發展的進程。但是朱偉誠所指陳的中國史論，往往被賦予了儒家的歷史教訓或道德命題；而中國文學史，論其敘事方法，即源、體、流，變，則又回到陳芳明所批判的單一、連續、本質史觀。雖不致於想要超英趕美、救亡圖存，但我在此要轉向西方史學，借用另一個史學方法的參照座標，來思考台灣同志文學史。
東尼・賈德（1948-2010）的扛鼎之作《戰後歐洲六十年1945-2005》，自二戰以降橫跨六十年，汗牛充棟，不容贅述。賈德晚年與後輩歷史學家提摩希・史奈德的對話錄《想想20世紀》，又能從其自身猶太身分出發，幅散出談離散的猶太族裔與歐洲歷史，乃至在家庭中所受馬克思主義影響、歐洲馬克思主義的思想傳布等等，能近取譬，又知無不談，言無不盡。
也因此，史奈德稱《想想20世紀》為賈德的思想傳記，是一部歐洲和美國的現代政治思想史，在他心目中，「能夠以如此寬廣的視野幅度寫出各式思想之間千絲萬縷的奧妙關係，東尼．賈德是不二人選」。這或許就是非學院的一般讀者，暢讀史學著作時也能感到淋漓的痛快。賈德堪稱當代「公共知識份子」。
東尼・賈德罹患漸凍人症，臨終之際寫作《山屋憶往》，透過十歲男孩東尼眼中所見：二戰後英國倫敦都市生活的回憶。戰爭結束，英國經濟百廢待舉，食物均仰賴配給。配給制度是如此造表操課、深入生活，甚至成為了自然秩序的一部分。由於來自如此刻苦的環境，母親甚至在配給結束後，還哄騙他糖果仍然配給。關於英國食物、鐵道、綠線巴士，種種賈德入木三分的描述，引發我做為台中都會小孩的童年憶往，好不快活。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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