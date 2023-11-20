翻譯蒟蒻：從拜習會後的美中官方聲明，讀懂雙方的弦外之音
我們想讓你知道的是
以習近平好面子的程度，這種需要求別人給自己什麼，而且別人對自己沒有讓步意願，只有自己讓步的處境，他通常不親自出面。之所以在此定調習近平是急於求和，而非出門賞花，除了拜登當天毫不客氣的獨裁者回應，中共本身行為比官方聲明更清晰。
文：麟左馬
對一向關注國際情勢的人而言，這次拜習會沒有傳出什麼驚喜或驚嚇。但後續與事前準備透露出的資訊比所有官方聲明還多，本文用倒敘法來回放中美領導人此次會面釋放的情勢走向。
美方態度
會後，拜登受訪時，明確回應記者問題，表示他仍視習近平為獨裁者。
記者之所以這樣問，是因為今年六月的間諜氣球事件後，拜登就公開說過習近平是獨裁者。那也是中美關係重新降到低點的時刻，此後一切官方交涉都陷入停滯。
中美之間的問題從來都不只涉及中美。同一時段，普亭剛被自己長期支持的軍閥背叛，莫斯科險遭反抗軍回攻，中國就忙不迭送暖。在戰略結盟上，中國剛以自己的經濟實力支持入侵烏克蘭的俄羅斯，表明站在以美國為首的西方民主國家對立面。
這也是今年舊金山APEC的中美高峰會引人注目的主因：他們半年沒對話了。
半年間發生很多事。
美國近況
美國通貨膨脹減緩，聯準會加息終於停歇，美國國債利率終於也從5%的高位回落。國內經濟的主要變數回穩，失業率也回到4%以下。
美國政治正面臨政府關門的挑戰，與議長因不信任投票下台的風波。內政在多事之秋。
美國外交明確表態支持以色列，需要扛下軍援、外交，與移民社會內部衝突的壓力。
中國近況
中國經濟的三頭馬車：出口、消費、境外投資，下半年市況不佳，而且風險加劇。
重大戰爭打破國際貿易秩序，全球消費疲軟，所有出口導向的經濟體都緊縮。
幾個巨大風險：中國三大民營建商的碧桂園在10月面臨違約、萬科緊接在11月有流動性危機，第三季中國地方財政積欠公務員薪資嚴重，及中共黨政軍高層人士快速變動或消失。這些大型危機都是系統性後果，而且觸發新的危機：金融水位陡降。因為中國在市場、社會、政治上都流失全世界的信心，金流就是信心的流向。
8月在南非的金磚五國峰會，習近平人在南非卻缺席了。本月之前，習本人出席的外交活動主要在一帶一路國家，沒有西方陣營交流。然後就來舊金山，參加本屆APEC。
官方聲明
溫馨提示：官方聲明的正確讀法是「between the lines」，聽弦外之音。
白宮官方聲明重點翻譯：
- 美國維持與中國的競爭關係，投資美國本土與盟友。
- 但中美應該保持對話，以免競爭升級為衝突。兩岸不片面改變現狀。
- 全球社群仍期待大國能在氣候變遷、經濟、衛生等議題上合作。
- 提及受中國政權壓迫的新疆、圖博、香港、台灣，以及美國公民。
- 擁核國如俄國跟朝鮮還有美中都應該完全避免使用核武。
前一日新華社的官方宣告重點：
- 尋求合作而非對抗，避免衝突。
- 要求美國停止武裝台灣，中國堅持統一。
- 要求美國停止制裁中國，尤其是技術跟貿易。
習近平本人的發言重點：
- 中美本身都不會改變，但兩大國無法避免交流。
- 一山能容二虎，兩大國關係不要定調成競爭。
翻譯蒟蒻
- 美中對競爭的表態不同調
美方不畏表明競爭，也明擺著拉盟友一起。但中方顯然不願意美方維持競爭勢態。
- 美強調責任、中強調利益
美國強調身為世界大國應負擔的責任；中國強調自身利益被美國打壓。這是非常少見，中國示弱的情況，官方揭示自己有求於美方。
- 美國反對片面改變現狀；中國強調統一
在中國顯然有求於美國，美國只要求中國履行大國義務的不對稱性下，中國依然特地強調要改變現狀。
- 中國承認美國的技術封鎖造成發展困難
這是更為罕見的直面承認中國落於下風。對新華社這種肩負內宣的官媒，承認中國處境不佳非常困難。
從發言能明顯見出中美高度不同調，但不是針對同一議題立場相反而已，而是關注焦點完全對不上。最佳解釋是：中美現在不在同一台賽場上。
以習近平好面子的程度，這種需要求別人給自己什麼，而且別人對自己沒有讓步意願，只有自己讓步的處境，他通常不親自出面。南非他也逃了一場，但美國他無法不面對。他拔擢的外交部長上個月才因為叛國罪而下獄，外交領域青黃不接月餘，正是弱項。
外交場合雞同鴨講毫不希奇，單就官方聲明，只能顯見雙方沒有什麼達成共識跟進程的機會，符合外界期待。之所以在此定調習近平是急於求和，而非出門賞花，除了拜登當天毫不客氣的獨裁者回應，中共本身行為比官方聲明更清晰。
中方態度
中國的媒體只能姓黨，是官方政策，所以媒體行為就是黨的意志。2019 中美貿易戰熱火朝天，所有的風向都是反美，把一切中國經濟下行的現象都讓美國背黑鍋，十足便利。
從貿易戰開打，所有頻道跟管道就強力播送抗美援朝的主旋律影片《上甘嶺》，而近日中央電視台開始復播中美戰爭愛情片《黃河絕戀》，把大導陳凱歌拍的抗美援朝主旋律大片《志願軍》檔期往後壓。黃河絕戀上次復播是G20習川會之前，手法毫無進步。
這則知乎帖子當然已經被刪除。
利用過往戰爭來喚起敵對意識，是中共一用再用的老把戲。當時勢需要，就會隨時打開歷史提款機，看是要呼喚抗美援朝來打擊萬惡美帝，還是重提抗日戰爭來制裁軍國日本，甚至調動八國聯軍來表明一切都是西方境外勢力來佔中國人的便宜。
缺乏自己吃虧的近代戰爭時，中共就會把想要攻擊的對象描繪成惡人，例如詐騙之島台灣、小偷維吾爾人、強暴之都新德里。
中共的內宣，一向是讀懂統治者偏好的素材。如果又能讀中文、又懂媒體識讀、還熟悉國際情勢，就能推測中共當下利害趨避。
小結
由於中共的統治正當性一直只來自於經濟發展成果，經濟表現對政治穩定的影響反而遠大於民主國家。
從APEC晚宴上習近平的表現看來，中國沒有放棄限制金流匯出中國的意願，也只打算以開放製造業外資這種無關投資人風險控管的小惠來招商。不只是中國的建商跟地方財政金流窘迫，中國本身十分缺錢。
因為習近平手上可以打的牌已經打完，此刻已無不傷筋動骨的事項可談。但獨裁者最重視的就是自己，非常惜皮，其他人很難與虎謀皮。
狗急跳牆。習近平願意承諾、又能實踐哪些讓步或責任，從任何一份聲明和美方態度看來，美方不是有恃無恐就是沒有期待。我覺得是後者。但當美國對某個國家有恃無恐或毫無期待的時候，就會一切依照美國利益來行事。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！