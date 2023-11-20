綠蠵龜卵「雌性化」：重金屬污染、沙灘溫度升高導致性別比例失衡，將使雌龜繁衍更困難

文：賴明君

11月13日刊登於海洋科學研究期刊《Frontiers of Marine Science》的一篇研究發現，除了溫度會影響剛孵化海龜的性別以外，重金屬污染量的多寡，也會對海龜的性別比造成影響。研究人員發現，重金屬污染會從雌性綠蠵龜身上，轉移到產下的卵中，而其中鎘（Cadmium）與銻（Antimony）這2種重金屬，會使胚胎雌性化（feminized），導致海龜性別比例失衡，進而使已經瀕危的綠蠵龜，面臨更加嚴峻的繁衍條件。

綠蠵龜（Chelonia mydas）已經於2004年被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）列入「瀕危物種紅色名單」（Red List of Threatened Species）當中。盜獵、與船隻相撞、遭漁民意外捕撈、棲地被破壞，以及全球暖化等，都是綠蠵龜瀕危的原因。而澳洲的這項研究，發現了綠蠵龜群體所面臨的另一個繁衍危機：重金屬污染造成的性別比失衡。

重金屬污染與綠蠵龜性別比

這項研究由澳洲葛瑞菲斯大學（Griffith University）巴拉扎（Arthur Barraza）博士主導，研究團隊在澳洲大堡礁北部的赫倫島（Heron Island）蒐集17窩剛產下的綠蠵龜卵，並將他們重新埋至設有溫度控制器的海灘區域。卵孵化後，研究人員為這些新生的綠蠵龜進行安樂死，檢測他們的性別，並且將肝臟切除，以電感耦合電漿體質譜法（Inductively coupled plasma mass spectrometry）檢測其中的重金屬含量。

研究人員檢測了鎘、銻、鉻（Chromium）、鋇（Barium）等18種金屬，以及多環芳香烴 （Polycyclic aromatic hydrocarbon）、多氯聯苯（Polychlorinated biphenyl）與多溴二苯醚 （Polybrominated diphenyl ethers）等有機污染物。上述金屬與有機化合物，都屬於異雌激素（xenoestrogens），在進入生物體後，會與雌激素受體結合，對生物有著生殖方面的影響。

研究結果發現，當新生海龜肝臟中的鎘、銻含量越高時，同窩卵中產出雌性海龜的比例就越高。這項研究的第一作者巴拉扎博士向《Frontiers Science News》表示，綠蠵龜覓食地的重金屬污染，會在雌性海龜體內累積，當卵在其體內發育時，會吸收母親體內的重金屬，並存放在胚胎中。而這些污染物有著類似雌激素的功能，會將胚胎的發育途徑導向往雌性發展。

巴拉扎博士也指出，「隨著綠蠵龜性別比例逐漸接近100％的雌性，成年雌龜尋找配偶就會變得越來越困難。」同樣參與研究的米韋（Jason van de Merwe）博士也表示，大多數的海洋重金屬污染來自人類活動，因此確定哪些物質會對綠蠵龜性別比造成影響，能夠更精確地制定防止海洋污染的策略。

全球暖化與海龜的性別比例