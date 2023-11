綠蠵龜卵「雌性化」：重金屬污染、沙灘溫度升高導致性別比例失衡，將使雌龜繁衍更困難

文:賴明君

11月13日刊登於海洋科學研究期刊《Frontiers of Marine Science》的一篇研究發現,除了溫度會影響剛孵化海龜的性別以外,重金屬污染量的多寡,也會對海龜的性別比造成影響。研究人員發現,重金屬污染會從雌性綠蠵龜身上,轉移到產下的卵中,而其中鎘(Cadmium)與銻(Antimony)這2種重金屬,會使胚胎雌性化(feminized),導致海龜性別比例失衡,進而使已經瀕危的綠蠵龜,面臨更加嚴峻的繁衍條件。

綠蠵龜(Chelonia mydas)已經於2004年被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)列入「瀕危物種紅色名單」(Red List of Threatened Species)當中。盜獵、與船隻相撞、遭漁民意外捕撈、棲地被破壞,以及全球暖化等,都是綠蠵龜瀕危的原因。而澳洲的這項研究,發現了綠蠵龜群體所面臨的另一個繁衍危機:重金屬污染造成的性別比失衡。

重金屬污染與綠蠵龜性別比

這項研究由澳洲葛瑞菲斯大學(Griffith University)巴拉扎(Arthur Barraza)博士主導,研究團隊在澳洲大堡礁北部的赫倫島(Heron Island)蒐集17窩剛產下的綠蠵龜卵,並將他們重新埋至設有溫度控制器的海灘區域。卵孵化後,研究人員為這些新生的綠蠵龜進行安樂死,檢測他們的性別,並且將肝臟切除,以電感耦合電漿體質譜法(Inductively coupled plasma mass spectrometry)檢測其中的重金屬含量。

研究人員檢測了鎘、銻、鉻(Chromium)、鋇(Barium)等18種金屬,以及多環芳香烴 (Polycyclic aromatic hydrocarbon)、多氯聯苯(Polychlorinated biphenyl)與多溴二苯醚 (Polybrominated diphenyl ethers)等有機污染物。上述金屬與有機化合物,都屬於異雌激素(xenoestrogens),在進入生物體後,會與雌激素受體結合,對生物有著生殖方面的影響。

研究結果發現,當新生海龜肝臟中的鎘、銻含量越高時,同窩卵中產出雌性海龜的比例就越高。這項研究的第一作者巴拉扎博士向《Frontiers Science News》表示,綠蠵龜覓食地的重金屬污染,會在雌性海龜體內累積,當卵在其體內發育時,會吸收母親體內的重金屬,並存放在胚胎中。而這些污染物有著類似雌激素的功能,會將胚胎的發育途徑導向往雌性發展。

巴拉扎博士也指出,「隨著綠蠵龜性別比例逐漸接近100%的雌性,成年雌龜尋找配偶就會變得越來越困難。」同樣參與研究的米韋(Jason van de Merwe)博士也表示,大多數的海洋重金屬污染來自人類活動,因此確定哪些物質會對綠蠵龜性別比造成影響,能夠更精確地制定防止海洋污染的策略。

全球暖化與海龜的性別比例