反對超額招生，「黑十字運動」近千醫事人員上街訴求總量管制，衛福部、教育部擬跨部會討論
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疫後嚴重出走潮的護理界，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳認為，台灣在10年前開辦學士後護理系，10年後留在護理職場比例不到一半，甚至如今連既有的護理系都招不滿，早已證明增加招生名額無法解決問題，解決人力荒應從提升薪資、合理三班護病比入法做起。
反對超額招生 黑十字運動近千醫事人員上街
（中央社）醫事人員昨（19）日上凱達格蘭大道舉行「黑十字運動」，要求嚴格堅守全國醫事人力總量管制，包含醫學系、中醫學系、牙醫學系、護理系和藥學系等招生名額，避免醫事人力過剩加劇。
西醫、中醫、牙醫、護理師、藥師等醫界5大團體昨日下午集結凱達格蘭大道，台灣醫事人員大聯盟號召近千名醫事人員與民眾在總統府前舉行「黑十字運動」，要求立刻停止增加名額政策，與基層舉行總量管制會議，將醫事人員總量管制入法。
台灣護師醫療產業工會、臉書社團藥師聊聊天、本土小牙醫聯盟、台灣美容醫學產業全國聯合會、台北市醫師職業工會、維護中醫總量管制聯盟及台灣中醫臨床醫學會現場共同發表聲明，指出台灣醫療資源缺乏並非因數量不足，而是因分布不均、勞動條件和就業環境不佳。
近年數度提出反對超額的是國外牙醫學歷「波波牙醫」議題，台灣基層牙醫師協會理事長、本土小牙醫聯盟召集人黃映綺表示，波波牙醫未經過國內入學和在學考核，恐影響訓練品質和國內學生受教權，要求衛福部將國外學歷牙醫實習名額限制為國內招生名額的十分之一。
各大學爭設中醫學系，國立陽明交通大學113學年度「外加名額」設立中醫學系學士班，大聯盟總召兼維護中醫總量管制聯盟召集人陳嘉帆說，陽明交大成立中醫學系應比照牙醫系，從其他學校移撥名額，要求政府信守中醫總量管制入法承諾，2025年將招生名額回歸365名。
疫後嚴重出走潮的護理界，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳認為，台灣在10年前開辦學士後護理系，10年後留在護理職場比例不到一半，甚至如今連既有的護理系都招不滿，早已證明增加招生名額無法解決問題，解決人力荒應從提升薪資、合理三班護病比入法做起。
反藥學生增額聯盟昨日在黑十字運動舉行前，則選在立法院前同樣針對反對藥學生增額，呼籲醫事人員總量管制入法上街，現場約有近百名民眾參與。反藥學生增額聯盟召集人沈采穎說，醫院缺藥師就增加藥學生名額，並非人力荒解方，但中山醫學大學10月3日同意增設藥學系45個名額。
沈采穎認為，現階段處方過度集中在醫院、診所，藥局處方量不足，無法提供藥師好待遇，藥局招人不易。建議醫院所有的慢性病處方箋皆釋出，醫藥分業單軌制讓處方回歸社區藥局，再加上提高健保給付，獲得合理的報酬可解決藥師人力不足。
醫事人員凱道訴求總量管制 衛福部教育部擬跨部會討論
（中央社）近千名醫事人員昨日上街訴求醫事人員總量管控，衛福部將與教育部共同舉行跨部會會議，邀集相關公協會及醫事相關科系共同討論招生名額調配機制，強化各醫事人員培育及均衡。
醫事人員上凱達格蘭大道舉行黑十字運動，要求嚴格堅守全國醫事人力總量管制。衛生福利部醫事司透過新聞稿回應，各醫事人員團體10月進行意見交流，已有共識建立定期溝通管道，分階段與各類醫事人員團體溝通，規劃11月起安排4場溝通會議，提升對話效率，尋求解決問題之道。
針對醫事人員總量管制入法，薛瑞元接受媒體聯訪時表示，醫事人員招生等相關總量管制從未入法，未曾在法規明定每年各醫事人員類別的員額，不論任何一醫事人員明文規定名額是否適當、合理有待商榷，「不可能把自己綁死，不准名額增加」。
薛瑞元進一步說明醫事人員招生等相關員額不宜綁死，須按需求高低檢討，隨時滾動式增減，許多類別醫事人員的員額已多年未變，以正在鬧全球護理人力荒為例，衛福部17日與護理師全聯會討論後，一致認同需要增加人力，減輕臨床護理人員工作壓力，避免超時及過勞。
至於國立陽明交通大學、中山醫學大學等校外加名額設立中醫學系或藥學系，薛瑞元說，增開學系是教育部權責，評估過程確實會向衛福部徵詢意見。因中醫界長期希望台灣可以擁有國立大學中醫系，才會開放陽明交大設立，預計下個年度將檢討如何將招生名額回歸365名。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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