以色列：哈瑪斯曾將人質押進加薩最大醫院；31早產兒已被撤離，醫院下方發現55公尺長地道

世衛稱加薩最大醫院情況惡劣，31早產兒被撤離

（中央社）加薩走廊一名衛生官員說，31名早產兒今天（當地時間19日）被撤離加薩最大醫院「西法醫院」（Al-Shifa Hospital）。與此同時，以色列軍方持續對抗統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas），又空襲更多目標。

《法新社》報導，以色列部隊本週稍早突襲西法醫院後，聯合國（UN）官員前往視察，世界衛生組織（WHO）形容此地已變成「死亡區」，匆忙撤離院內剩下的病患和職員。

加薩醫院主管官員札庫特（Mohammed Zaqut）告訴《法新社》，連同3名醫師與2名護理師在內，「西法醫院裡31名早產兒已全數撤離」，目前正準備讓他們經由拉法（Rafah）邊界關卡進入埃及。

哈瑪斯政府表示，在以色列不斷發動空中轟炸與地面行動下，加薩已有1萬2300人喪生。

以色列昨天說，以軍將在加薩走廊更多社區擴大作戰行動；聯合國則表示，超過6週的戰鬥已使加薩走廊160萬人在境內流離失所。

世衛今天形容加薩市（Gaza City）西法醫院的狀況惡劣，入口有亂葬崗，院內還有近300名病患和25名醫護人員，世衛計劃「立即撤離剩下的病患、職員及其家屬」。

但世衛也示警，鄰近醫院已經負荷過重，考量到「加薩人民的極度痛苦」，應立即實施停火。

以色列軍方表示，昨天有3名士兵在加薩北部的戰鬥中喪生，使得開戰後在當地陣亡的官兵人數來到62人。

以色列：哈瑪斯曾將人質押進加薩最大醫院

以色列軍方今天公布畫面，並且表示內容顯示10月7日巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲以色列南部期間遭到綁架的人質，曾被帶到加薩巿的西法醫院。

《法新社》報導，其中一段影片顯示，幾個人推著一張輪床，上面有一名男性，那些人當中至少4人有武裝。而在另一段影片中則有人在被強行拉進一棟看起來像醫院的建築時試圖抵抗。

《法新社》暫時無法確認影片真偽。

EXPOSED: This is documentation from Shifa Hospital from the day of the massacre, October 7, 2023, between the hours of 10:42 a.m and 11:01 a.m. in which hostages, a Nepalese civilian and a Thai civilian, were abducted from Israeli territory are seen surrounded by armed Hamas… pic.twitter.com/a5udjBw4wF — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）進行簡報時說：「你們可以看到哈瑪斯集團（Hamas）把人質帶進去…他們把他帶到醫院裡。」他表示，影片中兩名男性人質分別為尼泊爾和泰國籍。

「我們還沒有找到這兩名人質的下落。我們不知道他們身處何處。」

影片標記拍攝時間為哈瑪斯發動突襲的10月7日。根據以色列當局說法，當時造成約1200名以色列人喪生，約240人遭挾為人質。

以色列軍方和情報部門在聲明中表示：「這些發現證明大屠殺當天西法醫院院區被哈瑪斯恐怖組織當成恐怖基礎設施來用。」

以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道

以色列今天公布影片，描述相關內容為巴勒斯坦武裝分子在加薩走廊最大的西法醫院院區下方所挖掘的一條綿延55公尺長的地道。這場戰爭進入第7週，這間醫院是以軍對哈瑪斯展開搜索與殲滅行動焦點所在。

《法新社》報導，以軍聲明指出：「以色列國防軍士兵揭露西法醫院院區下方10公尺深處有一條55公尺長的恐怖地道。」

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

《路透社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團承認貫穿加薩走廊各地布建了由秘密地道、地堡和豎井通道組成的數百公里長網絡，但是否認醫院這類民用基礎設施有相關地下工事。

以色列軍方對媒體更新西法醫院軍事行動時指出，工兵發現10公尺深處有條通往一扇防爆門的55公尺長地道。

軍方提供的畫面顯示一條擁有拱頂的狹窄混擬土通道，終點是一扇灰色門，聲明指出：「哈瑪斯恐怖組織運用這種門阻擋以色列部隊進入指揮中心和哈瑪斯所屬地下資產。」

聲明表示，西法醫院院區一個放置彈藥的棚屋可以通往進入這條地道的豎井，但是沒有提到上述灰色門後方有什麼。

斡旋以哈暫時停火換人質，卡達首相：只剩次要問題

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」10月7日襲擊以色列並擄走人質，卡達首相穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）今天表示，讓人質獲釋的協議現在只剩下一些「次要的」實務問題待解決。

《法新社》報導，穆罕默德在與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）召開聯合記者會時說：「跟比較大的挑戰比起來，剩下來的談判挑戰非常次要，比較是後勤和實務方面。」

卡達幫忙居中斡旋以哈談判，試圖藉釋放部分人質（總數約240人）來換取暫時停火，目前為止已有4名人質因這場調解努力而獲釋。

穆罕默德說：「過去幾週這份協議不時歷經波折。我想我現在更有信心說，我們很接近達成讓人們安全返家的協議。」

《華盛頓郵報》（The Washington Post）日前報導已有一份暫時協議，將以暫停戰鬥來換取釋放被扣押在加薩走廊（Gaza Strip）當人質的婦孺。報導引述不具名消息人士說，各方將暫停戰鬥至少5天，一部分人質將分批獲釋。

白宮18日晚間迅速在舊稱推特（Twitter）的X社群平台上發訊息，否認有任何重大突破。穆罕默德今天表示：「協議底定前看到關於談判的消息外流到媒體上，會產生反效果。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航