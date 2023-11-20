以巴衝突：加薩平民傷亡慘重，拜登政府內外面臨龐大壓力
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拜登說，當哈瑪斯「不再有能力對以色列實施謀殺、虐待和恐怖行為」時，軍事行動就會結束。美國國務院前顧問米勒先生認為，美國和以色列的目標是一致的。雙方都希望摧毀哈瑪斯作為軍事組織的能力，使其再也無法發動像10月7日那樣的襲擊了。
美國總統拜登正面臨越來越大的壓力，內外都要求他干預以色列在加薩地帶發動的軍事行動。
成千上萬的平民傷亡和令人絕望的人道主義狀況令阿拉伯盟國感到震驚，同時也激起美國政府內部的異乎尋常的批評。
在美國國務院任職25年期間曾擔任阿以關係顧問的亞倫・戴維・米勒（Aaron David Miller）說：「我對（政府內部）這種緊張氣氛感到震驚。」
「從來沒見過這樣的事情。」
美國國務卿安東尼・布林肯（Antony Blinken）已經通過越南戰爭後建立的渠道收到了幾份內部備忘錄，該渠道允許政府僱員對政策發表不滿意見。
據說一封公開（請願）信在美國國際開發署（USAID）傳遞。另一封公開信由代表幾十個政府機構的政治官員和工作人員寄往白宮。還有一份是由國會山莊的工作人員寄給議員們的。
這些質疑大多不公開。同時，由於擔心抗議可能影響工作，簽名通常都是匿名進行的，因此其規模尚不清楚。援引洩密信息，多份報導稱已有數百人簽名加入反戰浪潮。
一位政府官員告訴BBC，這些擔憂是真實存在的，目前正在就此進行積極討論。
至少，這些信件要求拜登總統督促立即停火，並加大力度迫使以色列允許更多的人道主義援助進入加薩。
在某些情況下，這些信件的措辭更加強硬，與年輕政治活動家的言論如出一轍，在某種程度上顯然反映了代際的分歧，即現在這些人對以色列的批評更多，對巴勒斯坦人的同情更多。
這些信件譴責哈瑪斯在10月7日的突然襲擊中實施的暴行，這次襲擊造成以色列境內約1200人死亡，其中大部分是該國平民。
根據哈瑪斯控制的加薩衛生部提供的最新數字，自那次襲擊以來，以色列已在加薩殺害了1・2萬多人。以色列表示，它正試圖在加薩戰爭中盡量減少平民傷亡，但未能成功，並將此歸咎於哈瑪斯。
美國前外交官、現任中東政策委員會主席吉娜・阿伯克龍比・溫斯坦利（Gina Abercrombie-Winstanley）認為，巴勒斯坦人的大量死亡是美國政府「不爽的源泉」。
她說，對許多人來說，政府對以色列軍事行動的支持似乎「過於片面地代表了美國政府的立場」。
溫斯坦利女士在她的職業生涯中簽署過不同意見的電文，在職員工也曾諮詢她現在是否應該這樣做。她說，這些備忘錄感覺比其他備忘錄「覆蓋面更廣」，吸引了那些不一定在處理手頭具體問題的人。
拜登如何回應
溫斯坦利女士認為，哈瑪斯襲擊事件發生後幾天，美國總統拜登在一次情緒激動的講話中承諾堅定不移地支持以色列，之後美國的措辭和態度發生了重大轉變。
在加薩遭受的破壞和阿拉伯世界日益增長的憤怒情緒的推動下，美國政府關於保護平民的言論變得更加執意。布林肯最近說，加薩「有太多巴勒斯坦人被殺害。」
他和其他高級官員現在不僅將人道主義援助視為一項道義責任，而且還是一項戰略責任。
據國務院發言人馬修・米勒（Matthew Miller）稱，布林肯在聽取員工意見時強調了這一點。他明確表示，「沒有其他國家， 只有美國能夠達成一項協議，讓人道主義援助進入加薩」，並實施「基於人道主義的休火」。
國務卿意識到了在其辦公樓內不斷發酵的不安情緒，並特意進行了回應。
他在最近的中東之行歸來後，在BBC獲得的一封電子郵件中寫道：「我們正在傾聽。你們分享的信息正在為我們的政策和信息提供參考。」
但這並沒有改變核心政策方針，似乎也沒有對以色列的軍事行動產生重大影響。
拜登政府已經更加公開地表達了其與以色列日益增長的分歧。布林肯特意為加薩的下一步制定了巴勒斯坦治理和建國原則，而以色列右翼政府拒絕接受這些原則。
總統拜登經常與以色列總理本雅明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話，高級官員也不斷訪問該地區，敦促以色列遵守戰爭法。
但沒有跡象表明，拜登政府正在考慮動用其影響力，為美國向以色列提供的大規模軍事援助設定附加條件。在哈瑪斯襲擊後，這些援助進一步增加。
拜登本週表示，美國沒有給以色列設定結束軍事行動的最後期限。
拜登說，當哈瑪斯「不再有能力對以色列實施謀殺、虐待和恐怖行為」時，軍事行動就會結束。
美國國務院前顧問米勒先生認為，美國和以色列的目標是一致的。雙方都希望摧毀哈瑪斯作為軍事組織的能力，使其再也無法發動像10月7日那樣的襲擊了。
他說，考慮到這一目標，為追求和平而結束敵對行動的全面停火在行動或政治上都毫無意義。
米勒說，這只會拖延戰爭，「因為你不可能通過談判結束戰爭⋯⋯。戰術可能不同，但目標不變。」
那麼，究竟是什麼迫使拜登總統改變路線呢？
很可能不是他的內部反對派。儘管政府內部的異議在不斷發酵，但這還不是一場叛亂。只有一名國務院官員公開辭職。
米勒認為，更有可能是外部事件的影響，比如哈瑪斯無條件釋放所有人質，或者以色列的一次行動造成大量巴勒斯坦人傷亡，儘管門檻已經定得很高了。
拜登還面臨政治風險。他對以色列的聲援得到了共和黨人和中間派民主黨人的認同，但民主黨內更年輕、更左翼的成員對他的擔憂與日俱增。
拜登的前競選團隊成員已經致信總統，呼籲停火。
格溫・施羅德（Gwen Schroeder）是簽名者之一，她在2020年大選期間曾在拜登先生的數位團隊工作。
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產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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