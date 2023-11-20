電信新三國12月來臨：台灣之星用戶免換SIM卡，亞太電信階段性更換

（中央社）電信業兩大合併案「台台併」、「遠亞併」合併基準日將至，被併用戶是否需更換SIM卡備受關注。NCC表示，台灣之星用戶無需更換，亞太電信用戶也不用立即換SIM卡，仍可繼續用，但後續需階段性更換處理。

兩大電信合併案接連通過國家通訊傳播委員會（NCC）與公平會審核，台灣大哥大跟台灣之星合併基準日為今年12月1日，遠傳電信與亞太電信合併基準日則為12月15日，電信業將迎來「新三國時代」。

台灣之星與亞太電信官網都公告合併常見問答資訊。台灣之星指出，因應合併前與台灣大哥大系統資料轉移與整合需求，台灣之星官網與APP將短暫暫停服務，影響時間預計由11月30日晚間10時到12月1日上午9時。

合併基準日後，台灣之星跟亞太電信用戶是否需換SIM卡，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，用戶是否需換SIM卡，要看兩家合併業者的電信設備廠牌而定。台灣大哥大跟台灣之星的電信設備是同一廠牌，因此只需網路架構與技術調整即可，原台灣之星用戶無需更換SIM卡。

翁柏宗表示，遠傳與亞太電信的電信設備屬於不同廠牌，合併基準日後暫時不需更換，後續依照遠傳亞太合併計畫書規劃，原本的亞太用戶尚需階段性更換SIM卡。

根據亞太電官網，亞太未更換SIM卡的用戶，目前仍可正常使用。等正式合併後，遠傳會依用戶個別狀況，主動通知用戶到實體或網路門市辦理移轉到遠傳，更換SIM卡並享受最完整的服務。

翁柏宗指出，合併基準日後，台灣大哥大跟遠傳電信接會依網路設置計畫逐步進行網路合併，用戶才能使用更多頻寬。

「遠亞併」網路整合方面，雙方目前正在著手設備轉換，新遠傳用戶在合併基準日後，會逐漸感受網路品質提升，尤其是覆蓋率部分明顯有感，遠傳也將進行網路擴容及其他調整，上網速度會持續提升。

遠傳表示，合併基準日後第一階段啟動頻譜共用，並整併雙方基地台，朝汰舊留新、涵蓋併同留異策略進行，預計會在明（2024）年上半年完成，整併完成後網路覆蓋率（收訊地區）將能最高增加92%；第二階段會針對核心網路進行整合，預計會花費6到9個月，最快在明年底前完成；遠傳目前有1萬2500站、亞太電信有6500站，預定汰換5000座基地台。

「台台併」網路整合上，台灣大哥大表示，新台灣大合計5G基站共超過1萬多站，估5G涵蓋率超過95%，會分成3G、4G、5G三個不同系統，統籌運用台灣大與台灣之星兩家業者的頻譜和基地台設備資源，增加網路涵蓋、提升網路速率。

台灣大說明，會分不同階段進行網路整合，逐一站點調整，第一，轉移台灣之星3G網路使用者，改使用台灣大涵蓋較完整的3G網路，然後關閉台灣之星3G基地台設備，以達節能減碳成效；第二，逐一評估雙方基地台站點，選擇最佳涵蓋的基站，重新配置基地台，以提升涵蓋；容量部分，逐站整合雙方目前的頻寬，預計於2024年底前完成無線網路整合，雙方用戶體驗不會有差異。

網路整併期間，是否可能出現申訴數飆升，翁柏宗表示，業者回應目前申訴無異常升高，但會採用基地台「先建後拆」的原則以降低中斷服務時間、工程執行時間避開網路繁忙時間、避免相鄰基地台同時進行工程等方式，大幅降低對用戶的影響。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航