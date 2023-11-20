特赦加泰隆尼亞獨派換取支持，西班牙首相桑傑士成功連任，馬德里17萬人遊行抗議

特赦獨派換取支持，西班牙代理首相桑傑士成功連任

（中央社）西班牙代理首相桑傑士16日贏得國會支持，得以連任首相。不過，國內對於他承諾赦免加泰隆尼亞分離主義者，以換取他們在信任投票中支持自己的做法，仍存在重大分歧。

《法新社》報導，經過為期2天的激烈辯論後，自2018年上任的桑傑士（Pedro Sanchez）在總共350席的國會中獲得179名議員支持，較176席的絕對多數多出3票。

桑傑士領導的社會勞工黨（Socialist Party）在7月大選中得票率位居第2，但因無單一政黨贏得絕對多數，桑傑士與數個較小的政黨達成協議，支持該黨與極左翼聯盟「匯總」（Sumar）重組聯合政府。

為贏得2個加泰隆尼亞分離主義政黨的支持，他同意赦免過去10年來因涉及加泰分離主義運動而面臨訴訟的上千人。

前加泰自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）也將是受益者之一。他曾力推加泰脫離西班牙運動，後來在2017年遭革職並流亡國外。

不滿首相特赦獨派，馬德里17萬人大遊行

約17萬人18日在西班牙馬德里（Madrid）遊行，抗議社會勞工黨為籌組政府同意特赦加泰隆尼亞分離人士的法律，這是迄今最大規模的抗議活動。

《路透社》報導，這場示威是西班牙全國各城市一系列抗議特赦活動的最新一起。兩天前，首相桑傑士的社會勞工黨與多個地區政黨達成了協議，其中包括一項有爭議的加泰隆尼亞分離主義者特赦法案，在西班牙各地引發了抗議活動。

桑傑士16日接著在國會以179票贊成、171票反對贏得另一個4年任期。

18日上街的示威者許多揮舞著西班牙國旗，高舉寫著「桑傑士叛徒」和「不要出賣西班牙」的標語抗議這項法律，當局估計示威人數為17萬人。

反對黨保守派人民黨領袖費霍（Alberto Nunez Feijoo）和極右翼民聲黨（Vox）領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）也參加了由民間團體組織的遊行。

集會結束後，數百人在馬德里首相官邸附近的高速公路舉行抗議，A6公路在抗議期間關閉約一個小時，但在警方清空該區後重新開放。

西班牙駐英國倫敦大使館外也有小型抗議活動。

此次特赦將涵蓋約400名參與2017年獨立運動的人士，其中包括分離主義者。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航