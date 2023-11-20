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2023/11/20,
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亞洲職棒冠軍爭霸賽：中職4比3擊退澳洲奪季軍，日本擊敗韓國締造二連霸

亞洲職棒冠軍爭霸賽：中職4比3擊退澳洲奪季軍，日本擊敗韓國締造二連霸
亞洲職棒冠軍爭霸賽季軍戰郭天信（圖）敲出再見安打，率領中職聯隊以4比3擊退澳職。｜Photo Credit: 味全龍Dragons臉書粉專 

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今年亞冠賽有4隊參賽，包括日、韓、台灣及澳洲。中職聯隊在季軍戰與澳洲職棒交手，中職聯隊雖然一度被追平，不過最後9局下郭天信扮演英雄、敲出再見安打，以4比3奪下季軍。

亞冠賽郭天信敲再見安 中職4比3擊退澳洲奪季軍

（中央社）亞洲職棒冠軍爭霸賽進入最後1天賽程，中職聯隊昨（19）日在季軍戰與澳洲職棒交手，中職聯隊雖然一度被追平，不過最後9局下郭天信扮演英雄、敲出再見安打，以4比3奪下季軍。

亞冠賽在日本東京舉行，中職聯隊首戰先發投手古林睿煬繳出6.2局好投，不過最後以0比4不敵日職；之後對澳職靠著林靖凱在延長賽轟出滿貫砲，以6比0搶下首勝；昨天對上韓職，僅靠著劉基鴻開轟得1分，以1比6不敵韓職，與澳職爭季軍。

昨日季軍戰中職聯隊在3局下展開攻勢，葉子霆、郭天信敲出安打後，邱智呈擊出滾地球帶有1分打點，之後陳傑憲獲保送，對方出現暴投奉送1分，接著劉基鴻造成三壘手失誤，岳政華再遭到觸身球形成滿壘，何恆佑擊出1打點滾地球，取得3比0領先。

4局上澳職靠著2支安打反攻1分，7局上再靠著4支安打攻下2分，追平比數。不過到了9局下，張政禹敲出安打後，靠著林吳晉瑋犧牲觸擊上二壘，林靖凱代打敲出安打形成一、三壘有人，最後郭天信敲出再見安打，中職聯隊以4比3獲勝，奪下季軍。

中職聯隊先發投手邱駿威此戰用62球投4局，被敲出3支安打，投1次保送、2次三振，失掉1分；接著陳柏清中繼投2.1局，被敲3支安打，失掉2分；李子強投1.2局被敲1支安打，無失分；最後林詔恩後援投1局，演出3上3下，飆出2次三振，奪下勝投。

亞冠賽門脇誠10局下再見安擊敗韓國 日本締造二連霸

（中央社）亞洲職棒冠軍爭霸賽昨日在日本東京舉行冠軍戰，地主日本在10局下靠著門脇誠的再見安打，以4比3驚險擊敗韓國，締造二連霸。

韓國在3局上靠著打者金慧成遭到保送以及日本隊一壘手牧秀悟失誤，攻占一二壘，接著第4棒盧施煥敲出左中外野安打，一棒敲回2分打點，3局上打完韓國以2比0領先。

到了5局下，日本牧秀悟轟出陽春砲，追回1分。6局下，日本門脇誠犧牲觸擊將跑者送上三壘，接著佐藤輝明高飛犧牲打，追成2比2平手。

在延長賽10局上時，韓國靠著尹橦熙的安打敲回1分，以3比2領先日本。但在10局下，坂倉將吾擊出高飛犧牲打，助日本追成3比3平分。

接著，日本一三壘有人，萬波中正遭韓國故意保送，形成滿壘，隨後門脇誠敲出再見安打，以4比3擊敗韓國結束比賽。

日本在此戰締造了亞冠賽二連霸。亞冠賽迄今舉行兩屆，上一屆是在2017年舉行，當年冠軍戰也是日本對決韓國。

今年亞冠賽有4隊參賽，包括日、韓、台灣及澳洲。中職聯隊在季軍戰與澳洲職棒交手，中職聯隊雖然一度被追平，不過最後9局下郭天信扮演英雄、敲出再見安打，以4比3奪下季軍。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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