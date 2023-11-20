易富賢：就人口結構而論，中國經濟不會超過美國，呼籲北京正視文明快速衰落
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中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢表示，中國是現有國際秩序的受益者，無力建構「國際新秩序」，理應肩負起全球責任，與美國攜手避免國際秩序的崩潰。即因如此，他預測：「未來的中美關係，不是獅虎惡鬥，而將是衰老的病貓和皮包骨的瘦狗之間的嬉戲。」
（中央社）中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢撰文分析，從中國人口結構而論，未來中國經濟不會超過美國，呼籲北京要正視中國面臨的人口和文明的快速衰落。
《美國之音》（VOA）17日刊登易富賢的文章「從人口視角看習近平訪美與未來美中關係」指出，因戰略誤判，中國從以往的「韜光養晦」轉向「戰狼外交」。
易富賢舉例，這些誤判包括，2008年和2010年，中國經濟專家林毅夫及李稻葵分別預測，2030年中國經濟將是美國2.5倍，以及世界經濟重心將東移。
清華大學國情研究中心主任胡鞍鋼2011年預測，2030年中國的經濟將是美國的2.2倍，上海復旦大學教授張維為與中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮2021年分別預測2035年、2036年中國經濟將是美國1.5倍、2倍。
甚至到了2023年，林毅夫仍相信中國經濟在2023至2035年、2036至2050年，分別具備年增8%、6%的潛力，2049年中國的人口將是美國的4倍，人均GDP是美國的一半，經濟總量是美國的2倍。
受這些給政治局上課的「帝師」誤導，中國領導人斷定「東升西降」的戰略誤判，但林毅夫、李稻葵等人的預測，卻是建立在錯得離譜的人口數據基礎。
他說，即便中國有幸能將生育率穩定在1.1，2049年的人口不過就是美國的2.9倍，而非林毅夫、李稻葵等人所預測的4倍，尤其是年齡結構比美國差。
易富賢分析，1980年中國的中位數年齡是22歲，美國是30歲，青年中國追趕中年美國，GDP從1990年相當於美國的7%飆升至2021年的76%。
但中國的15至59歲勞動力在2012年開始負成長，經濟成長率從2011年的9.6%一路降，2020至2022年僅4.5%。2023年中國結束清零防疫政策後，經濟復甦低於預期，出口下跌，外資撤離，GDP降至美國的66%。
中國的中位數年齡將在2030年超越美國5.5歲，在2050將高達57歲，而美國、印度分別只有44歲、39歲，中國的65歲以上老人占比、老年撫養比將分別於2031年、2033年開始超越美國。
於是中國的GDP成長率將於2031至2035年開始低於美國，經濟總量不會超過美國，人均GDP將很難達到美國的30%，更不會達到林毅夫、李稻葵所預測的50%、 75%。今後老年中國和中年美國的經濟差距將拉大。
易富賢指出，從1970年到2022年，中國的出生占全球比例從26%降至7%，而65歲以上老人占比卻從16%升至26%，趨勢將持續，中國的二、三孩政策全數破產，生育率全球最低。
他說：「中國需要從『中華民族偉大復興』的『中國夢』中醒來，正視中國面臨的人口和文明的快速衰落。」
易富賢表示，建立在錯誤人口數據基礎上的戰略誤判，對美中兩國及全球極度危險，2016年曾告訴《紐約時報》，中國的經濟不會超過美國，目的是希望有助於緩解戰略誤判，卻被以「唱衰中國」為由而封殺。
他說，中國的人口在負成長，無力再支撐一個擴張的政府，需要戰略收縮，放棄「對內高壓，對外戰狼」的政策。
易富賢表示，中國是現有國際秩序的受益者，無力建構「國際新秩序」，理應肩負起全球責任，與美國攜手避免國際秩序的崩潰。
即因如此，他預測：「未來的中美關係，不是獅虎惡鬥，而將是衰老的病貓和皮包骨的瘦狗之間的嬉戲。」
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。