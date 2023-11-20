烏克蘭軍方：第聶伯河反攻迫使俄軍後退3至8公里，戰爭期間已在黑海摧毀15艘俄國軍艦

烏軍南部反攻，稱迫使俄軍從第聶伯河後退3至8公里

（中央社）烏克蘭軍方19日表示，已迫使俄羅斯部隊從第聶伯河（Dnipro）河岸後退「3至8公里」。烏軍連月反攻成果令人失望，此說若屬實，將是烏軍第一項有意義的進展。

《法新社》報導，軍方發言人古門尤克（Natalya Gumenyuk）告訴烏克蘭電視台，初步數據為3至8公里不等，但她未說明烏軍是否徹底控制該區域，或俄軍是否已撤退。

古門尤克稱敵軍仍持續砲轟第聶伯河西岸，估計這個區域現有「數萬」俄軍，烏軍「還有很多事得做」。

俄軍去年11月撤離第聶伯河西岸後，烏俄兩軍在烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）分別固守這條廣闊河流的兩岸1年多。

烏軍多次試圖渡河並掌控俄方陣地，上週烏克蘭政府官員終於通報取得「成功」突破。

烏軍：戰爭期間已在黑海摧毀15艘俄國軍艦

烏克蘭軍方17日表示，自俄羅斯全面入侵以來，烏軍發起的軍事行動已在黑海摧毀共15艘俄羅斯海軍船艦，另使12艘俄國艦艇受損。

《路透社》報導，烏軍已加強對黑海和克里米亞（Crimea）的攻擊。據報導，基輔當局今（2023）年秋天對克里米亞和周遭的戰艦發動一連串攻勢，包含一艘大型登陸艦和一艘潛艦都受到攻擊。俄羅斯2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島。

烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）在電視評論中表示：「你可以數一數那些已無法正常運作的（船艦）。共有15艘被摧毀，另有12艘受損。雖然這些並非都是無人機的功勞，但它們也的確造成不少船艦損傷。」

普萊頓恰克形容烏克蘭為「新型海戰的推動者」，烏國已迫使俄國將其海軍部隊移至基輔當局更難到達的陣地。

普萊頓恰克說，由於必須將船艦重新部署到港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）和土普塞（Tuapse），俄國還面臨著後勤問題。這兩個港口都位於黑海東側、克里米亞東南部，且離烏國更遠。

《路透社》無法獨立證實這項消息。俄國通常不會承認軍事資產受損，只會稱其擊退大部分的烏克蘭攻擊。

烏軍表示，它們在黑海展開的行動包括攻擊位於塞凡堡（Sevastopol）的黑海艦隊（Black Sea Fleet）總部，以及襲擊位於克赤（Kerch）的造船廠，使得一艘尚未加入艦隊的船艦受損。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航