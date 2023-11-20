總統大選今開放登記：賴清德下午公布副手蕭美琴、柯文哲夜會郭台銘引發聯想，國民黨稱22日是協商底線
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柯文哲的「續用民眾黨總統候選人身分」說法，再為「藍白合」埋下變數。國民黨智庫副執行長凌濤昨（19）日下午指出，相信柯文哲會秉持最大善意，對藍白合持續溝通，而22日的國民黨中常會，就是藍白合協商的底線。
總統大選20日起登記 賴蕭配亮相、藍白合埋變數
（中央社）中選會11月20日至24日，開始受理第16任總統、副總統候選人登記。民進黨總統參選人賴清德20日將公布副手人選，由駐美代表蕭美琴出任；民眾黨總統參選人柯文哲昨（19）日說他將拚戰到底，為藍白合埋下變數。
中選會16日公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期與必備事項，候選人可在11月20日到24日申請登記，即日起可領取書表；總統候選人申請登記時，要繳納新台幣1500萬元保證金。
中選會指出，領表條件須符合第15任總統、副總統選舉，其所推薦候選人得票數之和，達該次選舉有效票總和5%以上或第10屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉或區域及原住民立法委員選舉得票率，達5%以上的政黨或其提名的擬參選人，或中選會發給完成連署證明書者，得親自或委託他人領取書表。
至於藍綠白陣營的登記日程，賴清德今（20）日下午將舉行記者會，公布副手人選由駐美代表蕭美琴出任，21日賴清德與蕭美琴將前往中選會登記，隨即投入立委輔選；26日蕭美琴計畫參加賴清德與民進黨立委參選人張美慧的花蓮聯合競選總部開幕。
國民黨與民眾黨的「藍白合」，日前決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達共識。國民黨朱立倫今天說「隨時ready」，雙方幕僚間還是保持溝通，希望國民黨中常委們22日對藍白合工作，進行最後確認。
不過，柯文哲昨日下午在「Team KP 誓師大會」表示，大家都很關心藍白到底合不合，他不會違背民意，會盡所有力量讓台灣向前、會釋出最大善意，團結一切可團結的力量，「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分，拚戰到底」。
柯文哲的「續用民眾黨總統候選人身分」說法，再為「藍白合」埋下變數。國民黨智庫副執行長凌濤下午指出，相信柯文哲會秉持最大善意，對藍白合持續溝通，而22日的國民黨中常會，就是藍白合協商的底線。
國民黨總統參選人侯友宜晚間也回應說，為了兩黨合作，他被侮辱、挖苦，從沒說過半句話，「不管柯文哲最後做什麼決定，政黨輪替勢在必行」；他強調，會尊重柯文哲最後決定。
另外，獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，連署人數逾90萬已達門檻，中選會已公告為完成連署、並發給被連署人完成連署證明書。
對於被目擊柯文哲昨日晚間拜會郭台銘，郭辦發言人陳家頤表示，柯文哲原本18日就要來見郭台銘，最後約成19日晚間會面；郭台銘參選的初衷及目標沒有改變，仍會持續朝著整合在野陣營、勝選達成政黨輪替的方向前進，「24日登記截止前，什麼事情都有可能」。
柯文哲夜會郭台銘 郭辦：持續朝整合勝選前進
（中央社）藍白陣營整合卡關之際，民眾黨總統參選人柯文哲昨日下午說，會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底，晚間則被目擊赴鴻海創辦人郭台銘家中會面，而郭台銘今日沒有登記參選行程，兩人是否合作引發聯想。
柯文哲下午在「Team KP 誓師大會」上表示，會用「台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，晚間便被目擊坐車進入郭台銘住家大樓，待了約1小時30分後搭車離開；由於郭台銘今日沒有登記參選等公開行程，引發外界聯想兩人是否在總統選戰結盟合作。
郭辦發言人陳家頤告訴《中央社》記者，柯文哲原本18日就要來見郭台銘，最後約成19日晚間會面；郭台銘參選的初衷及目標沒有改變，仍會持續朝著整合在野陣營、勝選達成政黨輪替的方向前進，「24日登記截止前，什麼事情都有可能」。
侯友宜：無論藍白合結果如何 都尊重柯文哲決定
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今晨出席嘉義縣活動時指出，無論藍白合結果如何，都尊重民眾黨總統參選人柯文哲決定，他會堅定自己該走的路，最後會贏得勝選。
侯友宜今天清晨6時參加嘉義縣朴子配天宮12年1次「海表聖會」遶境活動，並與嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、民進黨立委蔡易餘、國民黨立委翁重鈞一同點燃起馬炮。
在遶境活動開始前，侯友宜接受媒體聯訪。媒體提問，柯文哲昨日在民眾黨造勢表示一定會用「台灣民眾黨總統候選人身分」拚戰到底，侯友宜願意做副手嗎，藍白合是否宣告破局。
對此，侯友宜指出，「無論結局怎樣，尊重柯主席的決定。我們一定會團結在一起，堅定自己該走的路，最後會贏得勝選。」
媒體詢問，柯文哲昨晚與鴻海創辦人郭台銘會面，郭辦先前曾說國民黨的粗暴操作，讓柯郭聯盟更自然，是不是代表藍白合無望。
侯友宜回答，柯文哲去見郭台銘，到底討論了什麼，他不予評論。
媒體再問，民進黨總統參選人賴清德日前表示中國國家主席習近平向美國否認2027、2030年出兵攻打台灣，這句話是大大賞了在野黨一巴掌。
對此，侯友宜反問，賴清德說信賴台灣，難道現在是信賴習近平了嗎。
他指出，總統府副秘書長黃重諺就特別說習近平要拿出行為來證明，但到現在都沒有看過戰機減少，這等於是總統府打了賴清德一巴掌。
侯友宜表示，要拿出誠意對話降低風險，讓兩岸能夠重啟交流，用友善、尊嚴贏得和平，而不是選「務實的台獨工作者」來守護台灣，那是引戰；不要寄望別人，守護台灣就是要提升自我防護能力。
配天宮指出，配天宮「開基媽」今天起駕將以27天時間走遍日治時期隸屬台南州東石郡區域的嘉義縣朴子、東石、布袋、義竹、鹿草、太保、六腳7鄉鎮市53庄、231間宮廟巡安賜福。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。