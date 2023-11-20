總統大選今開放登記：賴清德下午公布副手蕭美琴、柯文哲夜會郭台銘引發聯想，國民黨稱22日是協商底線

總統大選20日起登記 賴蕭配亮相、藍白合埋變數

（中央社）中選會11月20日至24日，開始受理第16任總統、副總統候選人登記。民進黨總統參選人賴清德20日將公布副手人選，由駐美代表蕭美琴出任；民眾黨總統參選人柯文哲昨（19）日說他將拚戰到底，為藍白合埋下變數。

中選會16日公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期與必備事項，候選人可在11月20日到24日申請登記，即日起可領取書表；總統候選人申請登記時，要繳納新台幣1500萬元保證金。

中選會指出，領表條件須符合第15任總統、副總統選舉，其所推薦候選人得票數之和，達該次選舉有效票總和5%以上或第10屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉或區域及原住民立法委員選舉得票率，達5%以上的政黨或其提名的擬參選人，或中選會發給完成連署證明書者，得親自或委託他人領取書表。

至於藍綠白陣營的登記日程，賴清德今（20）日下午將舉行記者會，公布副手人選由駐美代表蕭美琴出任，21日賴清德與蕭美琴將前往中選會登記，隨即投入立委輔選；26日蕭美琴計畫參加賴清德與民進黨立委參選人張美慧的花蓮聯合競選總部開幕。

國民黨與民眾黨的「藍白合」，日前決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達共識。國民黨朱立倫今天說「隨時ready」，雙方幕僚間還是保持溝通，希望國民黨中常委們22日對藍白合工作，進行最後確認。

不過，柯文哲昨日下午在「Team KP 誓師大會」表示，大家都很關心藍白到底合不合，他不會違背民意，會盡所有力量讓台灣向前、會釋出最大善意，團結一切可團結的力量，「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分，拚戰到底」。

柯文哲的「續用民眾黨總統候選人身分」說法，再為「藍白合」埋下變數。國民黨智庫副執行長凌濤下午指出，相信柯文哲會秉持最大善意，對藍白合持續溝通，而22日的國民黨中常會，就是藍白合協商的底線。

國民黨總統參選人侯友宜晚間也回應說，為了兩黨合作，他被侮辱、挖苦，從沒說過半句話，「不管柯文哲最後做什麼決定，政黨輪替勢在必行」；他強調，會尊重柯文哲最後決定。

另外，獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，連署人數逾90萬已達門檻，中選會已公告為完成連署、並發給被連署人完成連署證明書。

對於被目擊柯文哲昨日晚間拜會郭台銘，郭辦發言人陳家頤表示，柯文哲原本18日就要來見郭台銘，最後約成19日晚間會面；郭台銘參選的初衷及目標沒有改變，仍會持續朝著整合在野陣營、勝選達成政黨輪替的方向前進，「24日登記截止前，什麼事情都有可能」。

柯文哲夜會郭台銘 郭辦：持續朝整合勝選前進

（中央社）藍白陣營整合卡關之際，民眾黨總統參選人柯文哲昨日下午說，會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底，晚間則被目擊赴鴻海創辦人郭台銘家中會面，而郭台銘今日沒有登記參選行程，兩人是否合作引發聯想。

柯文哲下午在「Team KP 誓師大會」上表示，會用「台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，晚間便被目擊坐車進入郭台銘住家大樓，待了約1小時30分後搭車離開；由於郭台銘今日沒有登記參選等公開行程，引發外界聯想兩人是否在總統選戰結盟合作。

郭辦發言人陳家頤告訴《中央社》記者，柯文哲原本18日就要來見郭台銘，最後約成19日晚間會面；郭台銘參選的初衷及目標沒有改變，仍會持續朝著整合在野陣營、勝選達成政黨輪替的方向前進，「24日登記截止前，什麼事情都有可能」。

侯友宜：無論藍白合結果如何 都尊重柯文哲決定

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今晨出席嘉義縣活動時指出，無論藍白合結果如何，都尊重民眾黨總統參選人柯文哲決定，他會堅定自己該走的路，最後會贏得勝選。

侯友宜今天清晨6時參加嘉義縣朴子配天宮12年1次「海表聖會」遶境活動，並與嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、民進黨立委蔡易餘、國民黨立委翁重鈞一同點燃起馬炮。

在遶境活動開始前，侯友宜接受媒體聯訪。媒體提問，柯文哲昨日在民眾黨造勢表示一定會用「台灣民眾黨總統候選人身分」拚戰到底，侯友宜願意做副手嗎，藍白合是否宣告破局。

對此，侯友宜指出，「無論結局怎樣，尊重柯主席的決定。我們一定會團結在一起，堅定自己該走的路，最後會贏得勝選。」

媒體詢問，柯文哲昨晚與鴻海創辦人郭台銘會面，郭辦先前曾說國民黨的粗暴操作，讓柯郭聯盟更自然，是不是代表藍白合無望。

侯友宜回答，柯文哲去見郭台銘，到底討論了什麼，他不予評論。

媒體再問，民進黨總統參選人賴清德日前表示中國國家主席習近平向美國否認2027、2030年出兵攻打台灣，這句話是大大賞了在野黨一巴掌。

對此，侯友宜反問，賴清德說信賴台灣，難道現在是信賴習近平了嗎。

他指出，總統府副秘書長黃重諺就特別說習近平要拿出行為來證明，但到現在都沒有看過戰機減少，這等於是總統府打了賴清德一巴掌。

侯友宜表示，要拿出誠意對話降低風險，讓兩岸能夠重啟交流，用友善、尊嚴贏得和平，而不是選「務實的台獨工作者」來守護台灣，那是引戰；不要寄望別人，守護台灣就是要提升自我防護能力。

配天宮指出，配天宮「開基媽」今天起駕將以27天時間走遍日治時期隸屬台南州東石郡區域的嘉義縣朴子、東石、布袋、義竹、鹿草、太保、六腳7鄉鎮市53庄、231間宮廟巡安賜福。

國民黨：22日是政黨協商底線 相信柯文哲會續溝通