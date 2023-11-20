APEC領袖爭相請益半導體，裴洛西盛讚張忠謀「了不起的天才」

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、AI催化晶片供應鏈韌性重要性大增，台積電創辦人張忠謀今年第7度代表台灣擔任APEC領袖代表，峰會期間各國領袖爭相主動請益半導體議題，美國前眾議院議長裴洛西更盛讚他是「了不起的天才」。

APEC經濟領袖會議17日圓滿落幕，近日馬不停蹄出席各項官方會議、進行場外雙邊會談的張忠謀，下午在國際記者會幾乎全程站立回答媒體提問，未顯一絲疲態，還可以開玩笑考記者是否牢記總統交付他的4大任務。

當天晚上領袖代表答謝晚宴，在駐美代表蕭美琴介紹驚喜現身的裴洛西到場時，張忠謀也給予一記飛吻，氣氛活絡。

這位智慧與童心兼具的APEC領袖代表，最為人所知的身份是台積電創辦人。

全球甩開COVID-19疫情陰霾後，人工智慧成顯學，ChatGPT的出現加速生成式AI的普及，晶片儼然成為數位時代的食糧。今年APEC峰會期間，許多領袖主動向張忠謀請益半導體，他在國際記者會被問及「誰沒和您談晶片」時妙回，「我說出來也許你認為好笑，他們問我晶片到底怎麼一回事，這是真的」。

在各國疾呼強化供應鏈韌性之際，作為台積電創辦人，張忠謀字字都是金句，他並以台積電擴大台灣產能、赴美日設廠為例，點出要強化供應鏈韌性，就需領悟「全球化幾乎已死」的事實。

涉外官員透露，張忠謀在會場備受尊敬，「現在世界上每一個國家都很清楚，沒有一國能像他經營的台積電在世界占據重要地位」，許多領袖主動上前與他互動，他著實替台灣爭取很多國際尊敬與友誼。

APEC共21個經濟體，除了官方行程，張忠謀此行與過半領袖進行互動對話，也完成蔡總統交付的4項任務。夫人張淑芬分享，有一回他剛回飯店休息兩分鐘，「我剝橘子給他吃，他又在看資料」，彼此連講話機會都很少，「看報紙才知道他昨天見了5個人」，甚至連張忠謀與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面，也是看報紙才知道。

張忠謀自14日抵達舊金山以來，除了與老朋友新加坡總理李顯龍、盟友日本首相岸田文雄、賀錦麗等領袖會晤，和APEC東道主美國官員更是互動頻繁，尤其與主導晶片法實施的白宮首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）團隊會談，廣泛觸及半導體合作。

裴洛西接受台灣媒體訪問表示，張忠謀是不可忽視的大人物，有一次從台灣回美國，大家爭相詢問「你有見到Morris（張忠謀英文名）嗎？他們知道我有見過總統，但下一個問題就是這個」，凸顯張忠謀的確是一位全球名人，「了不起的天才」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰