重申「行人絕對優先權」：巴黎打造步行者天堂，提案增加行人空間安全新計畫
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民間對巴黎市府的行人計畫也反應正面。協會「6000萬行人」（60 millions de piétons）指出，去年巴黎共有1099起行人受傷案件，「計畫更具體了，但也應設立測量改變的追蹤機制」。「巴黎自行車協會」）則表示，腳踏車道應該和行人分開，並同意能減少最常造成行人和單車族意外的汽車是件好事。
（中央社）巴黎市政府17日公布最新的「行人計畫」，目的為「重申相較於其他交通工具，行人的絕對優先權」。計畫包括增加100公頃行人空間、強化人行道品質和安全，及人行道綠化，市民大多反應正面。
自從市長伊達戈（Anne Hidalgo）2017年推動第一版行人計畫後，巴黎市政府不斷努力強化行人與自行車的空間，不僅於今年夏季通過更嚴格的人行道法規，管制不遵守行人優先的自行車外，也於9月根據公投終止共享電動滑板車服務。
即使如此，不少市民仍表示，巴黎人行道是「戰場」。市民蒂納（Tina）向《巴黎人報》（Le Parisien）哀嘆，「單車自四面八方而來，行人再也沒有優先權。」
9月，民間組織「行人廣場」（Place aux piétons）的一份調查顯示，巴黎「可行走度」在1298位巴黎受訪者眼中，滿分20只獲6.5分；在全國11座大城中僅排第9，被法媒質疑為「行人地獄」。
有鑑於此，巴黎第一副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）表示，將持續思考和重組空間，好讓行人回到城市的中心位置並保護行人。他指出，政府將花費3億歐元在行人項目，自行車計畫則花費2.5億歐元。
計畫包含三大面向，第一是增加行人空間。根據市政府，自2020年起，行人空間已增加30公頃，目前規劃在2030年前再增加100公頃。措施包括增加人行道、增設100條新的「校園道路」（rues aux écoles）、重新規劃廣場，以及取消被用來作為車輛停車用地的側巷。
此外，計畫也希望在每一區打造一個「行人區域」，也就是範圍較大的步行街區。
第二面向是強化人行道的「品質、舒適與安全度」，重要措施包括逐步取消人行道上的單車道，以及在人流多的路口逐步增加行人綠燈時長等。
葛瑞格華指出，預防行人意外是主軸，包括車輛減速至30公里每小時，及斑馬線兩端5公尺內不得停車以改善安全。
第三個面向則是「適應氣候變遷」，即增加人行道的綠色植物，好讓居民能走在樹蔭下。
在細雨中和妻子共同出門遛小孩的左安吉（Joaquim）告訴《中央社》，目前他覺得巴黎市的人行道已算是夠多了，有些地方人行道比較窄，但也是沒辦法的，畢竟巴黎歷史悠久，要拓寬比較麻煩。
但他認為增加行人安全是對的方向，「因為行人和單車都在人行道上蠻危險的，而且我們還有小孩，若能將兩個分開確實會更好」。
至於「校園道路」，家住附近的他大加稱讚，說道：「我們剛搬來時還沒有這條人行道，開闢之後我們看見了它帶來的改變，尤其是放學時家長都在校門口等著孩子放學，如今會安全很多。而且有時我們會帶孩子過來這裡散步玩耍，在校門有打造一塊安全的地方，我覺得很重要。」
民間對巴黎市府的行人計畫也反應正面。協會「6000萬行人」（60 millions de piétons）指出，去年巴黎共有1099起行人受傷案件，「計畫更具體了，但也應設立測量改變的追蹤機制」。「巴黎自行車協會」（Paris en selle）則表示，腳踏車道應該和行人分開，並同意能減少最常造成行人和單車族意外的汽車是件好事。
負責交通的副市長貝拉德（David Belliard）也在17日的《巴黎人報》專訪中表示，巴黎市密度高，步行是居民最主要的移動方式，比例高達65％，且在過去10年間增加了12％。他指出，「步行不花錢，沒有碳排和噪音、健康，而且在步行中也能促進周邊商家經濟」。計畫將於12月送交巴黎市議會進行表決。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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