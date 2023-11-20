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2023/11/20,
經濟

中國持續減持美債降低風險，分析：對美債影響不大

中國持續減持美債降低風險，分析：對美債影響不大
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

報導引述美國南卡羅萊納大學艾肯商學院市場學教授謝田指出，中國拋售美債至少有兩個主要原因，其中一個是中國現在外匯緊張，需要具保值、穩定的強勢貨幣，才能購買所需的尖端技術、晶片、能源與礦產；另一方面，在地緣政治摩擦、中美關係緊張的情形之下，中國也有意降低對美債的曝險。

（中央社）截至今（2023）年9月，中國連續6個月減持美債。9月持有美債7781億美元，為2009年以來最低水準。學者分析指出，中國減持的原因之一確實是有意減低對美債的曝險，然而中國減持對美債影響並不大。

美國財政部當地時間16日公布，中國9月持有的美國國債規模減少273億美元，為連續第6個月減持，總持有規模從8月的8054億美元降至7781億美元，續創2009年5月以來新低。

《美國之音》報導指出，這個數字較10年前的高峰期，下降了約41％，有些中國輿論認為，中國拋售美債是出於對美國經濟前景和美債違約的擔憂，或是藉此向美國施壓，部分人士藉此炒作「美債不安全」論點。然而學者分析，美債仍然是安全可靠的資產，中國的減持對美債影響並不大。

報導引述美國南卡羅萊納大學艾肯商學院市場學教授謝田指出，中國拋售美債至少有兩個主要原因，其中一個是中國現在外匯緊張，需要具保值、穩定的強勢貨幣，才能購買所需的尖端技術、晶片、能源與礦產；另一方面，在地緣政治摩擦、中美關係緊張的情形之下，中國也有意降低對美債的曝險。

對於中國的持續減持，中國媒體過去一段時間引述中國經濟與財經學者分析，認為這是中國和其他各國央行擔憂美債違約，因此讓資產配置多元化的避險反應。

據《中國新聞網》引述中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群分析，近年來美國寬鬆的貨幣政策事實上稀釋了債務，美元越來越不值錢，各國都認識到了這一點。他認為，從長期來看，美國仍會堅持寬鬆的貨幣政策，而各國對美債的擔憂也會持續，所以如有機會一定會減持美國國債。

謝田在《美國之音》的報導中提到，中國不會一直拋售美債，因為對中共外匯儲備來說，美債是最好的投資，其他國家的債可能沒有美債這麼穩定。如果要說中國藉由減持美債當金融槓桿打擊美國，是無稽之談，「現在美國國債的餘額應該是33兆美元左右，中國持有7000、8000億，連3％都不到。」

他認為，美債如果真的違約，無論是共和黨或民主黨執政，都會背上沉重的歷史包袱，「這是政治鬥爭的工具，不可能違約。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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