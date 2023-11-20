年通膨率143%的阿根廷總統大選：極右派候選人米萊獲勝，曾稱「不與社會主義做生意」
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極右派的米萊奉行自由主義，選前曾表態拒絕與「社會主義者」做生意，被認為是針對左派當政的巴西與中國，這兩國分別是阿根廷最大與第二大的貿易夥伴。米萊說，中國可以成為阿根廷私人企業的商業夥伴、他不會干涉，但他所主導的政府不會與共產黨簽訂協議，也不會鼓勵與共產黨發展關係。
南美國家阿根廷本週日（19日）進行總統決選，極右派候選人米萊（Javier Milei）在第二輪投票中擊敗了現任經濟部長、左派候選人馬薩（Sergio Massa）。外界形容這場選舉結果，是正經歷通膨率破百的阿根廷社會同意對國家的經濟政策施行「休克療法」。也有民眾擔心，米萊保守的社會政策恐怕重挫阿根廷的教育與人權。
阿根廷總統選舉制度為兩輪投票制，馬薩在今年10月的首輪投票中暫時領先，不過本週日決選結果，米萊以超過10個百分點的差距擊敗了馬薩（米萊得票率為55.7%，馬薩則為44.3%）。週日的選舉也比以往更早結束，馬薩於當地時間8時公開承認敗選，並宣布辭去現任經濟部長一職，將協助新任政府過渡交接。
米萊則於當地時間晚間10時發表演說。他稱阿根廷需要巨大的結構性改革，沒有漸進式、不冷不熱和半途而廢的餘裕，否則「將走向阿根廷史上最嚴重的危機」。米萊點出阿根廷社會面臨通貨膨脹、經濟發展停滯、就業低迷與貧困，他承諾將以自由主義來解決這些問題。
米萊將於今年12月10日就職總統。
32年來最嚴重通膨，阿根廷選民投票支持「休克療法」
阿根廷政治顧問Synopsis公司負責人羅梅洛（ Lucas Romero）表示，米萊的勝選與其說是因為他獨特的個人特質，更接近大眾對變革的渴望，這場選舉顯示大多數阿根廷人對現況的疲乏、厭倦、以及抗議性投票。
這場選舉發生之際，阿根廷正面臨沈重的債務壓力與通貨膨脹，阿根廷積欠國際貨幣基金組織（IMF）450億美元債務，該國正面臨32年來最高的通貨膨脹（阿根廷10月份年通膨率飆升至143%，創下1991年以來的最高紀錄），當地美元的黑市匯率，已從去年同期的163披索兌1美元，飆升至900披索兑1美元。
不難理解這場選舉結果是阿根廷民眾對現任政府的經濟政策說「不」，《路透社》更稱這是阿根廷民眾所選的「休克療法」。休克療法是一種遏制通貨膨脹的激進手法，政府透過緊縮貨幣壓抑消費，強行彌合供需缺口、短時間內達到抑制通膨。但導致社會經濟遭受極大衝擊，故有「休克療法」的比喻。
米萊奉行經濟自由主義，他稱阿根廷是稅收地獄，應該迅速削減政府支出，以平衡預算。他也主張廢除阿根廷央行，全面以美元取代現行不斷貶值的披索。
米萊的這些改革主張，特別引起年輕、對經濟不景氣感到憤怒的選民共鳴。他們厭倦阿根廷長期由現任左派政府「祖國聯盟」（Unión por la Patria）或右派「合力改變」（JxC）主政，米萊所屬的「自由前進黨」（Partido Libertario）才於2018年成立，大多數由年輕人組成。
米萊的支持者表示，只有他才能根除多年來困擾南美洲第二大經濟體的政治現狀和經濟困境。當地34歲的會計師奈里亞（Santiago Neria）表示，米萊是唯一不讓阿根廷陷入悲劇的選擇；20歲的學生索薩（Irene Sosa）則說，「米萊代表了像我這樣的年輕人的未來，馬薩代表了我們國家的一切問題。」
目前人居住在台北的阿根廷民眾馬里亞諾告訴《關鍵評論網》，雖然他不認同米萊的政治理念和政策，但他認為阿根廷必須有人來做出改變。他也認為米萊無論做什麼，都不會比阿根廷現況更糟，唯一擔心的是米萊在社會政策方面的決定。
米萊在經濟上奉行自由主義，主張醫療和教育應該私有化，甚至取消義務教育，「讓每個阿根廷人都為自己的服務付費」。他對社會議題的立場屬保守派，自稱天主教徒，並反對墮胎（阿根廷國會於2020年將墮胎合法化）。米萊也是美國前總統川普（Donald Trump）的追隨者，宣稱氣候變遷是謊言、性教育會破壞家庭、買賣人體器官應該合法化，並認為民眾有權擁有槍枝。
而米萊的副手搭擋畢莎魯埃（Victoria Villarruel）也面臨不少爭議。畢莎魯埃是軍人之女，她長期否認阿根廷軍事獨裁的罪行，她也承諾當選後將擴大軍事預算。這反應了阿根廷黑暗的軍事歷史，1930年至1976年間，阿根廷軍隊發動了6次政變。阿根廷於1983年回歸民主後削減軍隊預算至今。
米萊選前聲稱「不和社會主義做生意」，巴西和中國「冷恭賀」
極右派的米萊奉行自由主義，選前曾表態拒絕與「社會主義者」做生意，被認為是針對左派當政的巴西與中國，這兩國分別是阿根廷最大與第二大的貿易夥伴。米萊說，中國可以成為阿根廷私人企業的商業夥伴、他不會干涉，但他所主導的政府不會與共產黨簽訂協議，也不會鼓勵與共產黨發展關係。
阿根廷政府今年8月甫加入中國與巴西為首的「金磚5國」，與伊朗、沙烏地阿拉伯等6國共同成為「金磚11國」，米萊的當選也讓阿根廷的金磚會員資格增添變數。
美國前總統川普於社群平台上恭賀米萊的當選，直言全世界都在看這場選舉，他會米萊的獲勝感到驕傲，更直言米萊將扭轉國家，讓「讓阿根廷再次偉大！」巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也於X平台恭賀米萊，祝福他讓南美洲「再次閃耀」。
不過巴西現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）僅表示，恭賀阿根廷在選舉中展現了秩序與和平，他祝福新政府一切順利，並未提到米萊。魯拉強調，巴西永遠是阿根廷的兄弟之邦，永遠願意與阿根廷一起努力。魯拉為左派政府，與阿根廷現任左派政府友好。與此同時，哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）則表示，這是拉丁美洲「悲傷的一日」。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
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歐萊德秉持不變的綠色理念
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