年通膨率143%的阿根廷總統大選：極右派候選人米萊獲勝，曾稱「不與社會主義做生意」

南美國家阿根廷本週日（19日）進行總統決選，極右派候選人米萊（Javier Milei）在第二輪投票中擊敗了現任經濟部長、左派候選人馬薩（Sergio Massa）。外界形容這場選舉結果，是正經歷通膨率破百的阿根廷社會同意對國家的經濟政策施行「休克療法」。也有民眾擔心，米萊保守的社會政策恐怕重挫阿根廷的教育與人權。

阿根廷總統選舉制度為兩輪投票制，馬薩在今年10月的首輪投票中暫時領先，不過本週日決選結果，米萊以超過10個百分點的差距擊敗了馬薩（米萊得票率為55.7%，馬薩則為44.3%）。週日的選舉也比以往更早結束，馬薩於當地時間8時公開承認敗選，並宣布辭去現任經濟部長一職，將協助新任政府過渡交接。

米萊則於當地時間晚間10時發表演說。他稱阿根廷需要巨大的結構性改革，沒有漸進式、不冷不熱和半途而廢的餘裕，否則「將走向阿根廷史上最嚴重的危機」。米萊點出阿根廷社會面臨通貨膨脹、經濟發展停滯、就業低迷與貧困，他承諾將以自由主義來解決這些問題。

米萊將於今年12月10日就職總統。

32年來最嚴重通膨，阿根廷選民投票支持「休克療法」

阿根廷政治顧問Synopsis公司負責人羅梅洛（ Lucas Romero）表示，米萊的勝選與其說是因為他獨特的個人特質，更接近大眾對變革的渴望，這場選舉顯示大多數阿根廷人對現況的疲乏、厭倦、以及抗議性投票。

這場選舉發生之際，阿根廷正面臨沈重的債務壓力與通貨膨脹，阿根廷積欠國際貨幣基金組織（IMF）450億美元債務，該國正面臨32年來最高的通貨膨脹（阿根廷10月份年通膨率飆升至143%，創下1991年以來的最高紀錄），當地美元的黑市匯率，已從去年同期的163披索兌1美元，飆升至900披索兑1美元。

不難理解這場選舉結果是阿根廷民眾對現任政府的經濟政策說「不」，《路透社》更稱這是阿根廷民眾所選的「休克療法」。休克療法是一種遏制通貨膨脹的激進手法，政府透過緊縮貨幣壓抑消費，強行彌合供需缺口、短時間內達到抑制通膨。但導致社會經濟遭受極大衝擊，故有「休克療法」的比喻。

米萊奉行經濟自由主義，他稱阿根廷是稅收地獄，應該迅速削減政府支出，以平衡預算。他也主張廢除阿根廷央行，全面以美元取代現行不斷貶值的披索。

米萊的這些改革主張，特別引起年輕、對經濟不景氣感到憤怒的選民共鳴。他們厭倦阿根廷長期由現任左派政府「祖國聯盟」（Unión por la Patria）或右派「合力改變」（JxC）主政，米萊所屬的「自由前進黨」（Partido Libertario）才於2018年成立，大多數由年輕人組成。

Photo Credit: GettyImages 米萊的支持者高舉「19歲支持米萊」與「自由主義」標語。

米萊的支持者表示，只有他才能根除多年來困擾南美洲第二大經濟體的政治現狀和經濟困境。當地34歲的會計師奈里亞（Santiago Neria）表示，米萊是唯一不讓阿根廷陷入悲劇的選擇；20歲的學生索薩（Irene Sosa）則說，「米萊代表了像我這樣的年輕人的未來，馬薩代表了我們國家的一切問題。」

目前人居住在台北的阿根廷民眾馬里亞諾告訴《關鍵評論網》，雖然他不認同米萊的政治理念和政策，但他認為阿根廷必須有人來做出改變。他也認為米萊無論做什麼，都不會比阿根廷現況更糟，唯一擔心的是米萊在社會政策方面的決定。

米萊在經濟上奉行自由主義，主張醫療和教育應該私有化，甚至取消義務教育，「讓每個阿根廷人都為自己的服務付費」。他對社會議題的立場屬保守派，自稱天主教徒，並反對墮胎（阿根廷國會於2020年將墮胎合法化）。米萊也是美國前總統川普（Donald Trump）的追隨者，宣稱氣候變遷是謊言、性教育會破壞家庭、買賣人體器官應該合法化，並認為民眾有權擁有槍枝。

而米萊的副手搭擋畢莎魯埃（Victoria Villarruel）也面臨不少爭議。畢莎魯埃是軍人之女，她長期否認阿根廷軍事獨裁的罪行，她也承諾當選後將擴大軍事預算。這反應了阿根廷黑暗的軍事歷史，1930年至1976年間，阿根廷軍隊發動了6次政變。阿根廷於1983年回歸民主後削減軍隊預算至今。

Photo Credit: GettyImages 米萊的副手搭擋畢莎魯埃。

米萊選前聲稱「不和社會主義做生意」，巴西和中國「冷恭賀」

極右派的米萊奉行自由主義，選前曾表態拒絕與「社會主義者」做生意，被認為是針對左派當政的巴西與中國，這兩國分別是阿根廷最大與第二大的貿易夥伴。米萊說，中國可以成為阿根廷私人企業的商業夥伴、他不會干涉，但他所主導的政府不會與共產黨簽訂協議，也不會鼓勵與共產黨發展關係。

阿根廷政府今年8月甫加入中國與巴西為首的「金磚5國」，與伊朗、沙烏地阿拉伯等6國共同成為「金磚11國」，米萊的當選也讓阿根廷的金磚會員資格增添變數。

美國前總統川普於社群平台上恭賀米萊的當選，直言全世界都在看這場選舉，他會米萊的獲勝感到驕傲，更直言米萊將扭轉國家，讓「讓阿根廷再次偉大！」巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也於X平台恭賀米萊，祝福他讓南美洲「再次閃耀」。

Congratulations to Javier Milei on a great race for President of Argentina. The whole world was watching! I am very proud of you. You will turn your Country around and truly Make Argentina Great Again!



Donald Trump Truth Social Post 07:27 PM EST 11/19/23 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 20, 2023

不過巴西現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）僅表示，恭賀阿根廷在選舉中展現了秩序與和平，他祝福新政府一切順利，並未提到米萊。魯拉強調，巴西永遠是阿根廷的兄弟之邦，永遠願意與阿根廷一起努力。魯拉為左派政府，與阿根廷現任左派政府友好。與此同時，哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）則表示，這是拉丁美洲「悲傷的一日」。