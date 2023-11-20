中國手機製造7年巨變，本土品牌出走印尼和印度，年出口量減少5.21億支

（中央社）中國是手機製造和出口最大基地，但近年手機出口量持續下滑，相較於2015年最高峰的13.43億支，2022年降至8.22億支，7年之間減少了5.21億支，陸媒直言「手機出口或許再難達高峰」。

《第一財經》19日引述中國海關總署的數據顯示，今年10月中國手機出口8111萬支，年增約10%；但前10月出口總數仍舊下滑，共6.42億支，年減6.4%。

據統計，中國手機出口量在2015年達到峰值，當時年增2.4%至13.43億支，隨後連年下滑，2022年降至8.22億支，較2015年減少了5.21億支。

中國是手機製造和出口的最大基地，對於近年來手機出口量持續下滑，報導指其中一個重要原因是全球手機消費的低迷。

市場研究機構Counterpoint數據顯示，2017年全球智慧型手機出貨量年增2%至15.5億支，但2018年出現首次下滑，2022年出貨量已減至12億支。

中國機電產品進出口商會總監兼新聞發言人高士旺表示，消費者換機時間拉長，導致智慧型手機需求在全球範圍內見頂。

除了全球手機消費低迷，另一方面，高士旺說，韓國三星2014年後逐步退出中國市場，並關閉在中國的工廠，轉向越南等地，這對2015年後中國手機出口量也造成較大影響。三星目前在中國基本沒有產能，美國蘋果手機近年也逐步轉移中國的生產線。

與此同時，2015年起，中國本土手機廠也開始積極拓展海外生產基地，其中小米於2015年在印度開設第一家工廠；同年，vivo在印度租用工廠實現本地化生產；2016年，OPPO也在印度投資約人民幣15億元（約新台幣66億元）建廠。

2015年，印尼提出本地化生產要求，逐步禁止部分機型從海外整機進口。當年，OPPO在印尼收購一座電子廠，為OPPO首座海外工廠。

報導指出，印尼和印度已成為中國本土手機品牌海外兩大生產地。vivo在印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉工廠的年產能總計約7200萬支，其中印度工廠年產能達6000萬支。

包括中國本土手機品牌在內，過去幾年，各大手機廠都陸續將生產線移出中國大陸，除了出於勞動成本考量外，另個主要原因是包括印度在內，一些國家對手機整機進口設限，例如提高進口稅率等。

報導說，中國手機業者海外設廠雖非一帆風順，例如vivo去（2022）年被印度執法局突擊搜查，同年小米也遭印度執法部門指控非法匯款，在印度價值約人民幣48億元的資產慘遭扣押，但業者仍認為，長遠來說，手機生產線「走出去」還是必然。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰