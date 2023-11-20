【藝遊嚮導】11/21-11/27：崑曲重逢《牡丹亭》、《臺南囡仔顏水龍》特展、2023台北雙年展「小世界」，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜重逢《牡丹亭》

時間｜2023/11/24（五） - 2023/11/26（日）

地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號）

備註｜本活動為售票活動

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「我夢見你夢見了我。」 — 《牡丹亭 ● 言懷》柳夢梅 他／她做了一個夢，夢是起點，也是終點⋯⋯

這不是一場尋常的傳統折子戲串演，而是一次對原著獨具特色的深度解碼。關鍵在於兩個「夢」：一是杜麗娘之夢（原著〈驚夢〉），二是柳夢梅之夢（原著〈言懷〉），以及湯顯祖令人驚歎的戲劇結構。當代創作者剪斷了原著中的封閉循環，也重組了兩人的死生往復，時間，被以極具現代性的敘述方式，嶄新呈現著柳夢梅與杜麗娘互為因果的摯愛，與至情沖破生死循環的動人故事。

柳夢梅在尋夢，杜麗娘也在尋夢。兩條追尋的情節線，各自發展，圓形結構、首尾相接、難分先後⋯⋯透析封閉循環，重組死生往復。至情者，生可以死，死也可以生。經典 VS. 當代，撿起湯顯祖故意掉落的那把鑰匙。

名稱｜C MUSICAL 韓國音樂劇《有真與有真》中文版讀劇演出

時間｜2023/11/23（四） - 2023/11/26（日）

地點｜國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21之1號）

備註｜本活動為售票活動

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這世界上有許多李有真，徘徊在困頓、茫然和無法宣洩的自責中。讓我們成為攜手陪伴的人，溫柔地說著：「這不是妳的錯」。

國中二年級一開學，李有真遇見了轉學生李有真，同名同姓讓大家分別以個性開朗的「大有真」，和課業優異卻高冷的轉學生「小有真」區隔；大有真認出曾為幼兒園同學的小有真，相認後卻遭到迴避，隨著兩人生活緊密交織，當年的「幼兒園事件」再次浮上記憶，揭開兩人和家人間不再提起的傷痛。而究竟痛苦的回憶該遺忘，或是負重前行？

「即使重重落下，還是能再高高飛起。」改編自韓國知名作家李琴䬁熱銷代表作，出版20年療癒超過30萬名不同世代的讀者，以青少年語彙，溫柔呈現兒童性剝削與青春期傷痛；音樂劇於2021年韓國首演，隔年好評加演，2023首次以中文版讀劇演出，全女性創作團隊的暖心之作，陪伴全世界的「李有真」找到傷痛的出口。

名稱｜2023 NTT遇見巨人—吳子敬╳陳品蓉《R＆J and others》

時間｜2023/11/24（五） - 2023/11/26（日）

地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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一道曙光劃開黑暗，羅密歐被東昇旭日閃瞎雙眼。多金帕里斯、翹臀羅密歐，茱麗葉今晚想來點？眾人在沙灘派對上搔首弄姿，誰才是這場愛情的最終贏家？在命運的追趕下，愛情的試煉殺得戀人們猝不及防！

莎劇不朽愛情經典《羅密歐與茱麗葉》，愛情可以克服一切仇恨，羅茱也成為戀愛至上的典範，四百年後我們是否還擁有追愛的勇氣？由新銳導演吳子敬及陳品蓉共同執導，以當代視角重新拼貼莎劇經典，這次茱麗葉會選擇愛情還是麵包？面對放逐和苦難的羅密歐，是否還能維持初心？一位羅密歐撞見三位茱麗葉，當愛結合的那一刻起，在命運百般追趕下，所有的遭遇都是對忠貞的考驗，殺得戀人們猝不及防。

本作品呼應綠色劇場、藝術永續理念，運用歌劇院過往製作的服裝與舞台道具，透過雙導演的創新手法與觀點，融合當代生活情境，打破觀眾對經典劇作的想像，賦予舞台新風貌。

【展覽】

名稱｜臺南囡仔顏水龍──從臺灣出發，展望世界的藝術

時間｜2023/11/4（六） - 2024/1/14（日）

地點｜台南市美術館2館（台南市中西區忠義路二段1號）

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旅外多年返回臺灣後，顏水龍有感於人民整體素質缺乏「美」的感受力，因此開始推行「生活即是美」的觀念，強調日常生活中美感的重要性。

顏水龍對藝術的執著，體現於出外旅行，速寫本不離手，所見所聞透過畫筆直觀的描寫下來。他曾在自述中提及繪畫是他生命中的摯愛，不管白天工藝研究所的工作多麼繁忙，他總是在夜深人靜時提起畫筆創作，畫下他所喜愛的人、事、物及臺灣風景，尤其是原住民族的文化及生活風景。

本次展覽以顏水龍各時期的速寫為主，搭配臺南相關主題油畫作品及工藝設計作品，呈現其多元的成就。期望藉此讓觀眾對顏水龍創作過程與脈絡有初步的認識與理解。

名稱｜大道無門—江明賢藝術歷程

時間｜2023/11/25（六） - 2024/2/25（日）

地點｜國立台灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）

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策展人葉國新剖析江明賢依不同題材、技法、藝術風格、美學理論、創作哲學而分為五大系列，嘗試從江氏創作生涯中，透析每個創作理念的衍生契機與故事。

從青年時期的「國立師大美術系系展國畫第一名」到「臺灣畫家在中國大陸個展第一人、「國家文藝獎得主」、「國立師大美術系所名譽教授」、「臺灣美術院院長」之榮譽，而他數十年來持續不斷地在世界各地如臺、美、法、西、中、韓、日等地舉辦「個展」七十餘次、「聯展」百餘次。 他的藝術成就如同歷史的時間軸，一直在與時俱進，不斷地向上堆砌出藝術文化的厚度與質量；他的獨特水墨語彙不僅闡述著一部分臺灣現代與當代水墨的進程推演，達到「自有我在」的境界；堪為近代美術史難得一見的、跨越國際藝術語言藩籬的、重要的臺灣本土當代彩墨藝術家與藝術教育家。

名稱｜2023台北雙年展「小世界」

時間｜2023/11/18（六）- 2024/3/24（日）

地點｜ 台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

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我們也許都曾醉心對簡單生活的奢侈嚮往，但「小世界」激勵了我們堅定立場，拋開渴求被認同的慾望，拒絕為了一些永遠無法獲取的最終利益而去取悅他人。

本屆雙年展主題「小世界」（Small World）代表著希望，也同時透露著不安；全球疫情撞擊出個人對自我生活更大的掌控權，卻也同時挑動了被孤立於廣大群體之外的隱憂。我們發現當世界縮小時，它可以拉近彼此的距離，卻也可能使人心更為疏遠：這個「小世界」，懸浮在相聚與分離兩端之間的游移狀態中。本屆雙年展指向我們所共同面臨的處境，邀請觀眾一同探索如何運用疫情經驗來提出新的生活想像，反思當日常愈趨緊繃及複雜時，人們對簡單與感性的渴望是否也變得遙不可及。

【影視】

名稱｜《老狐狸》Old Fox

上映時間｜2023/11/24（五）

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「同理心是一種跨線理解對方的態度，不敢說『同理心』是消弭階級衝突的方案，但我相信，失去同理心絕對是階級衝突日日擴大的關鍵原因；這是我想說《老狐狸》這故事的原因。」

故事發生在1989年全民皆股的年代，小男孩廖界與父親廖泰來相依為命，他們相信人性本善，沒發現世界正在改變。股市飆漲、物價翻倍，有人一夕暴富，有人意識到現實殘酷；單純老實的廖界父子屬於後者。不料，他們碰上了聰明狡猾的「老狐狸」，命運道路可能截然不同。財富與良心兩條岔路，該怎麼選？