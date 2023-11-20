【藝遊嚮導】11/21-11/27：崑曲重逢《牡丹亭》、《臺南囡仔顏水龍》特展、2023台北雙年展「小世界」，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
重逢《牡丹亭》改編與解密明代經典崑曲，撿起湯顯祖故意掉落的那把鑰匙。C MUSICAL推出韓國音樂劇《有真與有真》中文版，陪伴全世界的「李有真」找到傷痛的出口，即使重重落下，還是能再高高飛起。南美館最新特展《臺南囡仔顏水龍》開展，一起看看「臺灣工藝之父」如何走遍臺灣各地訪查紀錄，推廣本土特有的手工藝吧。
【表演藝術】
名稱｜重逢《牡丹亭》
時間｜2023/11/24（五） - 2023/11/26（日）
地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號）
備註｜本活動為售票活動
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「我夢見你夢見了我。」 — 《牡丹亭 ● 言懷》柳夢梅
他／她做了一個夢，夢是起點，也是終點⋯⋯
這不是一場尋常的傳統折子戲串演，而是一次對原著獨具特色的深度解碼。關鍵在於兩個「夢」：一是杜麗娘之夢（原著〈驚夢〉），二是柳夢梅之夢（原著〈言懷〉），以及湯顯祖令人驚歎的戲劇結構。當代創作者剪斷了原著中的封閉循環，也重組了兩人的死生往復，時間，被以極具現代性的敘述方式，嶄新呈現著柳夢梅與杜麗娘互為因果的摯愛，與至情沖破生死循環的動人故事。
柳夢梅在尋夢，杜麗娘也在尋夢。兩條追尋的情節線，各自發展，圓形結構、首尾相接、難分先後⋯⋯透析封閉循環，重組死生往復。至情者，生可以死，死也可以生。經典 VS. 當代，撿起湯顯祖故意掉落的那把鑰匙。
名稱｜C MUSICAL 韓國音樂劇《有真與有真》中文版讀劇演出
時間｜2023/11/23（四） - 2023/11/26（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21之1號）
備註｜本活動為售票活動
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這世界上有許多李有真，徘徊在困頓、茫然和無法宣洩的自責中。讓我們成為攜手陪伴的人，溫柔地說著：「這不是妳的錯」。
國中二年級一開學，李有真遇見了轉學生李有真，同名同姓讓大家分別以個性開朗的「大有真」，和課業優異卻高冷的轉學生「小有真」區隔；大有真認出曾為幼兒園同學的小有真，相認後卻遭到迴避，隨著兩人生活緊密交織，當年的「幼兒園事件」再次浮上記憶，揭開兩人和家人間不再提起的傷痛。而究竟痛苦的回憶該遺忘，或是負重前行？
「即使重重落下，還是能再高高飛起。」改編自韓國知名作家李琴䬁熱銷代表作，出版20年療癒超過30萬名不同世代的讀者，以青少年語彙，溫柔呈現兒童性剝削與青春期傷痛；音樂劇於2021年韓國首演，隔年好評加演，2023首次以中文版讀劇演出，全女性創作團隊的暖心之作，陪伴全世界的「李有真」找到傷痛的出口。
名稱｜2023 NTT遇見巨人—吳子敬╳陳品蓉《R＆J and others》
時間｜2023/11/24（五） - 2023/11/26（日）
地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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一道曙光劃開黑暗，羅密歐被東昇旭日閃瞎雙眼。多金帕里斯、翹臀羅密歐，茱麗葉今晚想來點？眾人在沙灘派對上搔首弄姿，誰才是這場愛情的最終贏家？在命運的追趕下，愛情的試煉殺得戀人們猝不及防！
莎劇不朽愛情經典《羅密歐與茱麗葉》，愛情可以克服一切仇恨，羅茱也成為戀愛至上的典範，四百年後我們是否還擁有追愛的勇氣？由新銳導演吳子敬及陳品蓉共同執導，以當代視角重新拼貼莎劇經典，這次茱麗葉會選擇愛情還是麵包？面對放逐和苦難的羅密歐，是否還能維持初心？一位羅密歐撞見三位茱麗葉，當愛結合的那一刻起，在命運百般追趕下，所有的遭遇都是對忠貞的考驗，殺得戀人們猝不及防。
本作品呼應綠色劇場、藝術永續理念，運用歌劇院過往製作的服裝與舞台道具，透過雙導演的創新手法與觀點，融合當代生活情境，打破觀眾對經典劇作的想像，賦予舞台新風貌。
【展覽】
名稱｜臺南囡仔顏水龍──從臺灣出發，展望世界的藝術
時間｜2023/11/4（六） - 2024/1/14（日）
地點｜台南市美術館2館（台南市中西區忠義路二段1號）
旅外多年返回臺灣後，顏水龍有感於人民整體素質缺乏「美」的感受力，因此開始推行「生活即是美」的觀念，強調日常生活中美感的重要性。
顏水龍對藝術的執著，體現於出外旅行，速寫本不離手，所見所聞透過畫筆直觀的描寫下來。他曾在自述中提及繪畫是他生命中的摯愛，不管白天工藝研究所的工作多麼繁忙，他總是在夜深人靜時提起畫筆創作，畫下他所喜愛的人、事、物及臺灣風景，尤其是原住民族的文化及生活風景。
本次展覽以顏水龍各時期的速寫為主，搭配臺南相關主題油畫作品及工藝設計作品，呈現其多元的成就。期望藉此讓觀眾對顏水龍創作過程與脈絡有初步的認識與理解。
名稱｜大道無門—江明賢藝術歷程
時間｜2023/11/25（六） - 2024/2/25（日）
地點｜國立台灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）
策展人葉國新剖析江明賢依不同題材、技法、藝術風格、美學理論、創作哲學而分為五大系列，嘗試從江氏創作生涯中，透析每個創作理念的衍生契機與故事。
從青年時期的「國立師大美術系系展國畫第一名」到「臺灣畫家在中國大陸個展第一人、「國家文藝獎得主」、「國立師大美術系所名譽教授」、「臺灣美術院院長」之榮譽，而他數十年來持續不斷地在世界各地如臺、美、法、西、中、韓、日等地舉辦「個展」七十餘次、「聯展」百餘次。 他的藝術成就如同歷史的時間軸，一直在與時俱進，不斷地向上堆砌出藝術文化的厚度與質量；他的獨特水墨語彙不僅闡述著一部分臺灣現代與當代水墨的進程推演，達到「自有我在」的境界；堪為近代美術史難得一見的、跨越國際藝術語言藩籬的、重要的臺灣本土當代彩墨藝術家與藝術教育家。
名稱｜2023台北雙年展「小世界」
時間｜2023/11/18（六）- 2024/3/24（日）
地點｜ 台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）
我們也許都曾醉心對簡單生活的奢侈嚮往，但「小世界」激勵了我們堅定立場，拋開渴求被認同的慾望，拒絕為了一些永遠無法獲取的最終利益而去取悅他人。
本屆雙年展主題「小世界」（Small World）代表著希望，也同時透露著不安；全球疫情撞擊出個人對自我生活更大的掌控權，卻也同時挑動了被孤立於廣大群體之外的隱憂。我們發現當世界縮小時，它可以拉近彼此的距離，卻也可能使人心更為疏遠：這個「小世界」，懸浮在相聚與分離兩端之間的游移狀態中。本屆雙年展指向我們所共同面臨的處境，邀請觀眾一同探索如何運用疫情經驗來提出新的生活想像，反思當日常愈趨緊繃及複雜時，人們對簡單與感性的渴望是否也變得遙不可及。
【影視】
名稱｜《老狐狸》Old Fox
上映時間｜2023/11/24（五）
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「同理心是一種跨線理解對方的態度，不敢說『同理心』是消弭階級衝突的方案，但我相信，失去同理心絕對是階級衝突日日擴大的關鍵原因；這是我想說《老狐狸》這故事的原因。」
故事發生在1989年全民皆股的年代，小男孩廖界與父親廖泰來相依為命，他們相信人性本善，沒發現世界正在改變。股市飆漲、物價翻倍，有人一夕暴富，有人意識到現實殘酷；單純老實的廖界父子屬於後者。不料，他們碰上了聰明狡猾的「老狐狸」，命運道路可能截然不同。財富與良心兩條岔路，該怎麼選？
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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