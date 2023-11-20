逾五百名羅興亞難民湧入亞齊省，印尼當局稱難民暴增設施已不堪負荷

聯合國難民署（UNHCR）指出，3艘載著500多名羅興亞難民的船隻於週日（19日）抵達印尼最西部省份亞齊省 （Aceh）。這是自緬甸2017年對羅興亞難民發起軍事鎮壓以來抵達人數最多的情況之一。

以穆斯林為主的羅興亞人在緬甸遭受嚴重迫害，每年都有數千人冒著生命危險乘坐破舊的船隻，試圖前往穆斯林國家如孟加拉、馬來西亞或印尼。

聯合國難民署官員穆納瓦拉圖爾·馬基亞（Munawaratul Makhya）告訴《路透社》，羅興亞難民抵達該省多個地區，包括比羅伊恩（Bireuen）、皮迪（Pidie）和東亞齊（East Aceh），當地設施已不堪負荷。

該名官員說：「自難民今日淩晨抵達後，我們就與皮迪地區的當地官員進行協調，以確保難民得到基本需求，因為他們已經在海上漂浮了很多天。」

她補充，位於皮迪的安置地點擠滿了新來的難民，難民署正在等待印尼政府提供更大的臨時庇護所來安置他們。

Pleading for help.@AFP's Amanda Jufrian photographs Rohingya refugees in Ulee Madon, Aceh province, Indonesia.



The boat holding the members of the persecuted Myanmar minority sat just off the coast, with the refugees pleading for help. Some made a dash for shore after… pic.twitter.com/twGe8zwRel — AFP News Agency (@AFP) November 17, 2023

過去一週已超過800難民抵達尋庇護

這已經是過去一週第4批抵達的羅興亞難民，據《法新社》報導，當地官員稱，最新抵達的難民意味著，光本週就有超過800名難民抵達亞齊省，14日和15日分別有196人和147人抵達。

印尼亞齊省過去會協助安置羅興亞人，隨著難民人數暴增，引發當地居民日趨反彈。

一名來自皮迪當地從事漁業的社區代表哈山·巴斯里（Hasan Basri） 告訴法新社記者，他們拒絕接收羅興亞人是因為難民過去曾在該地區犯罪，給當地居民帶來困擾。

巴斯里聲稱，羅興亞難民於凌晨登陸皮迪，並在當地人不知情下從海岸走進最近的庫利村莊。由於他們已經抵達，居民們認為身而為人，因此有義務為難民們提供食物和水。

他說：「我們之所以拒絕收留他們，是因為難民的態度和性格與亞齊居民合不來。他們的行為非常令人苦惱，這是我們真正不喜歡的。」

載有數百名羅興亞難民的船隻於近日抵達期間，其中一艘船上的羅興亞人經居民拒絕讓他們登陸後，仍然拼命衝向岸邊。據居民形容，他們甚至倒在沙灘上，懇求讓疲憊不堪的同伴下船。

印尼外交部聲明無義務接收難民

據《半島電視台》報導，印尼外交部於上週14日聲明，印尼並不是1951年《難民地位公約》成員，沒有接收難民的義務和能力，更無法為難民的未來提供永久解決方案。

外交部也引述證據，指出收容所成為人口走私的管道，受害者多數是婦孺。

據聯合國難民署預計，2022年有近200名踏上危險航海旅程的羅興亞人喪生或下落不明。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒