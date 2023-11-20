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2023/11/20,
印太

逾五百名羅興亞難民湧入亞齊省，印尼當局稱難民暴增設施已不堪負荷

逾五百名羅興亞難民湧入亞齊省，印尼當局稱難民暴增設施已不堪負荷
Photo Credit: Foreign and Commonwealth Office @Wikimedia Commons CC BY-ND 2.0

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印尼亞齊省沿岸於19日，再出現載有超過500名羅興亞難民的船隻。印尼當地過去一週一共湧入800多名難民，當局聲稱已不堪負荷，事件也引發亞齊當地居民反彈，印尼外交部聲明沒有接受難民的義務和能力。

聯合國難民署（UNHCR）指出，3艘載著500多名羅興亞難民的船隻於週日（19日）抵達印尼最西部省份亞齊省 （Aceh）。這是自緬甸2017年對羅興亞難民發起軍事鎮壓以來抵達人數最多的情況之一。

以穆斯林為主的羅興亞人在緬甸遭受嚴重迫害，每年都有數千人冒著生命危險乘坐破舊的船隻，試圖前往穆斯林國家如孟加拉、馬來西亞或印尼。

聯合國難民署官員穆納瓦拉圖爾·馬基亞（Munawaratul Makhya）告訴《路透社》，羅興亞難民抵達該省多個地區，包括比羅伊恩（Bireuen）、皮迪（Pidie）和東亞齊（East Aceh），當地設施已不堪負荷。

該名官員說：「自難民今日淩晨抵達後，我們就與皮迪地區的當地官員進行協調，以確保難民得到基本需求，因為他們已經在海上漂浮了很多天。」

她補充，位於皮迪的安置地點擠滿了新來的難民，難民署正在等待印尼政府提供更大的臨時庇護所來安置他們。

過去一週已超過800難民抵達尋庇護

這已經是過去一週第4批抵達的羅興亞難民，據《法新社》報導，當地官員稱，最新抵達的難民意味著，光本週就有超過800名難民抵達亞齊省，14日和15日分別有196人和147人抵達。

印尼亞齊省過去會協助安置羅興亞人，隨著難民人數暴增，引發當地居民日趨反彈。

一名來自皮迪當地從事漁業的社區代表哈山·巴斯里（Hasan Basri） 告訴法新社記者，他們拒絕接收羅興亞人是因為難民過去曾在該地區犯罪，給當地居民帶來困擾。

巴斯里聲稱，羅興亞難民於凌晨登陸皮迪，並在當地人不知情下從海岸走進最近的庫利村莊。由於他們已經抵達，居民們認為身而為人，因此有義務為難民們提供食物和水。

他說：「我們之所以拒絕收留他們，是因為難民的態度和性格與亞齊居民合不來。他們的行為非常令人苦惱，這是我們真正不喜歡的。」

載有數百名羅興亞難民的船隻於近日抵達期間，其中一艘船上的羅興亞人經居民拒絕讓他們登陸後，仍然拼命衝向岸邊。據居民形容，他們甚至倒在沙灘上，懇求讓疲憊不堪的同伴下船。

印尼外交部聲明無義務接收難民

據《半島電視台》報導，印尼外交部於上週14日聲明，印尼並不是1951年《難民地位公約》成員，沒有接收難民的義務和能力，更無法為難民的未來提供永久解決方案。

外交部也引述證據，指出收容所成為人口走私的管道，受害者多數是婦孺。

據聯合國難民署預計，2022年有近200名踏上危險航海旅程的羅興亞人喪生或下落不明。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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